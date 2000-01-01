Перезапуск первой части сезона — Евгений Луценко
Нападающий тульского «Арсенала» доказал, что в 35 лет можно пережить спад и вернуться на прежний уровень.
Помните, как Луценко зажигал в РПЛ? Два года назад Евгений забил 15 голов с игры и привлёк внимание топ-клубов, но так и не покинул «Арсенал». А потом что-то пошло не так.
Прошлый сезон оказался провальным и для Луценко, и для всего «Арсенала». Евгений забил всего три мяча, а команда вылетела из РПЛ. Учитывая возраст, это было похоже на закат карьеры форварда.
Но в этом сезоне Луценко переродился. Евгений постоянно на поле (19 матчей, все в старте) и забил уже семь мячей. Неплохо для 35 лет!
Для «Арсенала» сезон складывается нелегко — клуб даже недавно уволил тренера Олега Кононова. Но команда находится в двух очках от зоны стыков. Может, Луценко поможет вернуться в РПЛ?
Первая лига: Перезапуск первой части сезона-2022/2023
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