Мем первой части сезона — Вадим Евсеев
Главный тренер «Шинника» не изменяет себе и постоянно радует болельщиков.
Евсеев зажигал и во время карьеры футболиста, и когда стал тренером. Нынешний сезон не исключение, и коуч «Шинника» — одна из самых медийных персон во всей Первой лиге.
Евсеев устраивает яркие пресс-конференции. Вот сентябрьская цитата: «Нам позвонил Ефремов из «Урала»: «Нужны игроки? Евсеев и Емельянов». Я говорю: «Подождите. Евсеев у меня в команде может быть только один. А Емельянова — давайте».
А в октябре, когда «Шинник» победил «Ротор», Евсеев влетел в раздевалку, запрыгнул на стол и начал бурно праздновать вместе со своими футболистами. Всё это попало на видео, которое моментально стало вирусным.
В первой части сезона Евсеев дважды становился Мемом месяца. «Шинник» тем временем отстаёт от зоны стыков на шесть очков. Пожелаем удачи яркому тренеру!
Первая лига: Мем первой части сезона-2022/2023
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