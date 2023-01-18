Мемы Евсеева и топ-бомбардир из «Балтики». Кто зажигает в «лучшей лиге мира»

В российском футболе продолжается зимняя пауза. Отдыхает в том числе и Первая лига, в которой сезон возобновится в начале марта. Пока нет матчей, у нас есть полно времени, чтобы подводить промежуточные итоги. В нынешнем сезоне «Чемпионат» рассказывает о самых ярких представителях «лучшей лиги мира» по итогам каждого месяца. А сегодня выбираем лучших в первой части сезона.

Номинация №1: Красавчик

Ранее эта рубрика называлась «Гений», но теперь у неё новое имя. Красавчиком признаётся футболист, который, по версии нашей редакции, проявил себя ярче остальных. Лучшим в первой части нынешнего сезона стал нападающий «Балтики» Гедеон Гузина. Почему? Ответ — в специальных «сториз» ниже.

Номинация №2: Перезапуск

Эта рубрика посвящена возрастным футболистам, которым после спада удалось вернуться на прежний уровень и доказать свою состоятельность в Первой лиге. Победа в данной номинации в этот раз досталась нападающему тульского «Арсенала» Евгению Луценко. В материале по ссылке объясняем, почему выбор пал на него.

Номинация №3: Из грязи в князи

Дебют этой рубрики. Здесь лучшим признаётся футболист, пробившийся в Первую лигу из команд, выступавших в менее статусных турнирах. И первым победителем стал нападающий «Велеса» Ираклий Логуа. Все аргументы — в «сториз» ниже.

Номинация №4: Блестящий игрок

Тут всё просто: Блестящим игроком становится лучший молодой футболист, который ярче всех проявил свой потенциал. В первой части нынешнего сезона таким был нападающий «КАМАЗа» Даниил Шамкин. И на это есть весомые причины, которые мы описали в материале по ссылке.

Номинация №5: Мем

Рубрика, в которой мы отмечаем курьёзные, смешные и завирусившиеся истории из Первой лиги. И здесь был однозначный фаворит — главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев. Ниже рассказываем, почему именно этот яркий специалист стал победителем в данной номинации.