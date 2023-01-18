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Первая лига, ФНЛ-2022/2023, итоги первой части сезона, лучшие игроки, Гузина, Луценко, Логуа, Шамкин, Евсеев

Мемы Евсеева и топ-бомбардир из «Балтики». Кто зажигает в «лучшей лиге мира»
Михаил Рождественский
Первая лига, ФНЛ-2022/2023, итоги
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«Чемпионат» подводит итоги первой части сезона в Первой лиге.

В российском футболе продолжается зимняя пауза. Отдыхает в том числе и Первая лига, в которой сезон возобновится в начале марта. Пока нет матчей, у нас есть полно времени, чтобы подводить промежуточные итоги. В нынешнем сезоне «Чемпионат» рассказывает о самых ярких представителях «лучшей лиги мира» по итогам каждого месяца. А сегодня выбираем лучших в первой части сезона.

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Номинация №1: Красавчик

Ранее эта рубрика называлась «Гений», но теперь у неё новое имя. Красавчиком признаётся футболист, который, по версии нашей редакции, проявил себя ярче остальных. Лучшим в первой части нынешнего сезона стал нападающий «Балтики» Гедеон Гузина. Почему? Ответ — в специальных «сториз» ниже.

Первая лига: Красавчик первой части сезона-2022/2023 Первая лига: Красавчик первой части сезона-2022/2023

Номинация №2: Перезапуск

Эта рубрика посвящена возрастным футболистам, которым после спада удалось вернуться на прежний уровень и доказать свою состоятельность в Первой лиге. Победа в данной номинации в этот раз досталась нападающему тульского «Арсенала» Евгению Луценко. В материале по ссылке объясняем, почему выбор пал на него.

Первая лига: Перезапуск первой части сезона-2022/2023 Первая лига: Перезапуск первой части сезона-2022/2023

Номинация №3: Из грязи в князи

Дебют этой рубрики. Здесь лучшим признаётся футболист, пробившийся в Первую лигу из команд, выступавших в менее статусных турнирах. И первым победителем стал нападающий «Велеса» Ираклий Логуа. Все аргументы — в «сториз» ниже.

Первая лига: Из грязи в князи первой части сезона-2022/2023 Первая лига: Из грязи в князи первой части сезона-2022/2023

Номинация №4: Блестящий игрок

Тут всё просто: Блестящим игроком становится лучший молодой футболист, который ярче всех проявил свой потенциал. В первой части нынешнего сезона таким был нападающий «КАМАЗа» Даниил Шамкин. И на это есть весомые причины, которые мы описали в материале по ссылке.

Первая лига: Блестящий игрок первой части сезона-2022/2023 Первая лига: Блестящий игрок первой части сезона-2022/2023

Номинация №5: Мем

Рубрика, в которой мы отмечаем курьёзные, смешные и завирусившиеся истории из Первой лиги. И здесь был однозначный фаворит — главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев. Ниже рассказываем, почему именно этот яркий специалист стал победителем в данной номинации.

Первая лига: Мем первой части сезона-2022/2023 Первая лига: Мем первой части сезона-2022/2023
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