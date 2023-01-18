«О деньгах думаем в последнюю очередь». Кварацхелию уже ждут в АПЛ?

Новость дня от Daily Mail: Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Мы связались с агентом грузинского футболиста Мамукой Джугели, чтобы проверить резонансный слух, а заодно узнать, как бывшей звезде РПЛ живётся в Италии.
— Впервые появилось сообщение об интересе «Манчестер Сити» к Хвиче. Это может быть предметное предложение?
— У меня на столе никаких бумаг нет, как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже.
— Вчера он не сыграл за «Наполи» в Кубке — и сразу же сенсационное поражение в домашнем матче со скромным «Кремонезе».
— Так решил Лучано Спаллетти, дал отдохнуть. Никаких проблем со здоровьем нет. В эти минуты Хвича уже на тренировке. В субботу против «Салернитаны» будет играть.
— Удивило, что Спаллетти решил поберечь его настолько, что даже не включил в заявку. Хотя другие лидеры «Наполи» вышли на замену и под серию пенальти.
— Тут ничего удивительного. Полноценный отдых — значит полноценный отдых.
— Вы всё время рядом с Хвичей?
— Сейчас отъехал на некоторое время, но к ближайшей игре буду.
— Смотрел большой сюжет Нобеля Арустамяна о визите Юрия Сёмина в Италию. Показалось, что маловато ваших соотечественников было вокруг Кварацхелии.
— Да что вы! Триста человек пришли пообщаться. Отличная встреча.
— Вижу в соцсетях огромное количество грузинских болельщиков на стадионе имени Марадоны. Сколько их там?
— Около тысячи, думаю. 300 человек прилетают специальным чартером из Тбилиси на каждый домашний матч, плюс живущие и работающие в Неаполе грузины. Ну, и даже ничего не знавшие прежде о футболе грузинки тоже.
— О прежних детско-юношеских мечтах Хвичи, связанных с мадридским «Реалом», сейчас тоже можно только пошутить?
— На данный момент понятно, что все его мысли о «Наполи». Если есть шанс выиграть Серию А и побороться за Лигу чемпионов, какие могут быть ещё мысли? Девять очков преимущества в чемпионате Италии отпускать нельзя. «Айнтрахт» в 1/8 финала ЛЧ (матчи 21 февраля и 8 марта. — Прим. «Чемпионата») обязаны проходить. Так что есть к чему стремиться здесь и сейчас.
— И о деньгах. Сегодня появился некий трансферный ориентир — € 100 млн за переход Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Но тут же бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи привёл другое сравнение: мол, если прямолинейный Лукаку стоит те же € 100 млн, то технарь Кварацхелия должен иметь совсем другую трансферную сумму. Какую?
— Вот об этом в последнюю очередь сейчас думаем.
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