Самые преданные игроки топ-клубов РПЛ. В списке много неожиданных фамилий!

Тема про патриотизм в контексте игроков и клубов давно себя изжила. Но о ней всё равно продолжают говорить, когда какой-нибудь талант сначала обещает всю карьеру отыграть в родной команде, а потом выбирает деньги и уходит к конкурентам. Возьмём РПЛ за последние 15–20 лет. Есть некоторые футболисты, чья карьера так или иначе ассоциируется с одним клубом. Условный Кержаков с «Зенитом», Акинфеев – с ЦСКА, Титов – со «Спартаком». Но годы идут. Герои прошлого уходят. И ведь должны появляться новые.

К 2023 году многое поменялось. Разве что основной вратарь ЦСКА – нет. Мы рассмотрели грандов чемпионата России и футболистов, которые провели за эти клубы наибольшее количество матчей. Некоторые фамилии вас точно удивят.

«Зенит»: актуальный рекордсмен Ерохин, а в топ-5 — только два иностранца

Напишите в комментариях, кто мог такое предположить в 2017-м? Тогда «Зенит» выкупил Александра Ерохина у «Ростова», и вряд ли это рассматривалось как долгосрочный проект. Но наступил 2023-й, а 33-летний полузащитник всё ещё в порядке. И всё так же выходит на замену. Сейчас у него 184 официальных матча за «Зенит». И даже 56 встреч он провёл полностью. Больше в нынешнем составе нет ни у кого. Но Александр всего на 57-м месте в списке самых преданных зенитовцев. А до конца контракта ещё полтора года. Так что в топ-50 Ерохин точно способен оказаться.

Второе место отходит Далеру Кузяеву. Хоть они с Ерохиным и пришли практически вместе, 30-летний полузащитник сыграл всё-таки чуть меньше – всего 168 матчей. Так что для начала нужно добраться хотя бы до Александра. А уже потом смотреть дальше. При этом контракт у Кузяева до лета 2022-го. И пока мало кто знает, что будет дальше.

Далер Кузяев и Александр Ерохин Фото: РИА Новости

На третьем месте первый легионер – Вильмар Барриос. Он в Питере с зимы 2019-го, но уже вышел на поле 139 раз. И 109 матчей провёл полностью. Настоящая машина. Дальше – Дуглас Сантос со 132 играми. А пятёрку замыкает Алексей Сутормин – 107 встреч. А вы говорите – не легенда. Настоящая легенда клуба!



Меньше матчей за «Зенит» даже у Михаила Кержакова (104).

Лучшие действующие игроки «Зенита» по количеству матчей за клуб

«Спартак»: Зобнин впереди всех, в топ-5 нет Соболева

Здесь тоже не самый очевидный лидер – Роман Зобнин. Да, парень не всегда стабилен, но минимальное количество травм помогает ему оставаться в обойме. С лета 2016-го у него набежало 204 матча за «Спартак» – Роман уже в топ-40 по количеству игр за всю историю красно-белых. И совсем скоро он перегонит Филимонова (210) и Ананко (217).

Второе место у Промеса – он совсем чуть-чуть отстаёт от Зобнина. У голландца 200 игр за «Спартак» – юбилей отпраздновал как раз в матче с «Зенитом», который завершился дракой. У Квинси есть все шансы приблизиться и к третьей сотне. Учитывая уголовные дела в Нидерландах, он вряд ли в ближайшие годы уедет из России.

Квинси Промес и Георгий Джикия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Замыкает тройку капитан. Георгий Джикия сыграл первый матч за «Спартак» 9 апреля 2017-го. С того момента он почти всегда в основе. Из 194 матчей 170 у него полные. Мощно! Но лучшее точно впереди.



А четвёртое и пятое места взяли Максименко и Умяров. Вратарь набил отличную статистику для 24 лет – уже 132 матча за «Спартак». Выглядит впечатляюще. А Наиль совсем скоро перейдёт сотню – сейчас у него 97 встреч. И это в 22 года!



Интересно, что в топ-5 нет Александра Соболева. Но скоро он там точно окажется. У форварда 95 матчей за «Спартак».

Лучшие действующие игроки «Спартака» по количеству матчей за клуб

ЦСКА: один лидер для всей лиги

Здесь ничего удивительного. На первом месте с огромнейшим отрывом – Игорь Акинфеев. И вряд ли его достижение кто-то превзойдёт. Или хотя бы приблизится к нему в ближайшие годы (или десятилетия). У вратаря 723 матча за ЦСКА – абсолютный рекорд для клуба и всей РПЛ.



На втором месте – Георгий Щенников. Ещё один футболист, который всю профессиональную карьеру провёл в одном клубе. Хотя про него в этом контексте говорят куда меньше. Но в ведь защитнику только 31, и теоретически он ещё может сменить команду. Хотя, похоже, сам футболист об этом особо не размышляет. Ему всё нравится в ЦСКА. А 366 матчей за армейцев точно делают его легендой.

Георгий Щенников и Кирилл Набабкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дальше уже не воспитанник ЦСКА, но его в любом случае ассоциируют только с этим клубом – Кирилл Набабкин. У защитника 289 игр за красно-синих, это впечатляет. В ЦСКА он с 2010 года, пару лет до этого он отыграл в ФК «Москва». И в нынешнем клубе, вероятно, закончит карьеру.



Четвёртое место – Фёдор Чалов. Да, да, в 24 года у нападающего уже 200 матчей за ЦСКА. И, вероятно, он будет только увеличивать эту цифру. Ещё в топ-5 вошёл Иван Обляков – у хавбека 156 игр.

Лучшие действующие игроки ЦСКА по количеству матчей за клуб

«Динамо»: побьёт ли Шунин рекорд Яшина?

У «Динамо» главный герой новой истории – это Антон Шунин. У него 336 матчей и всего две встречи до повторения достижения Льва Яшина – у легенды клуба 338 игр за москвичей. Но он только на втором месте – в лидерах знаменитый «автоген» Александр Новиков (351). Однако вряд ли у кого-то есть сомнения, что Шунин побьёт и этот рекорд. Форма и статус позволяют Антону выходить в основе. Только если Славиша Йоканович не решит резко что-то менять.



Дальше – большая пропасть. А уже потом – Фёдор Смолов. У него всего 112 игр за «Динамо». Пока он за пределами топ-100. Но уже в конце этого сезона точно туда попадёт. А потом и наверняка сможет развить успех. Не очень верится, что нападающий сможет в ближайшие годы оказаться в МЛС, куда он так хочет.



Третье место – у 23-летнего Вячеслава Грулёва. Удивительно, но парень уже пробил 100 матчей за клуб. Сейчас у него 105 игр. Четвёртая строчка за Дмитрием Скопинцевым (91), а пятая – за Даниилом Фоминым (89).

Лучшие действующие игроки «Динамо» по количеству матчей за клуб

«Локомотив»: приблизится ли к лидерам Гильерме?

У «Локомотива» лидер по числу матчей тоже вратарь – Маринато Гильерме. С 2007 года, несмотря на травмы, он провёл 382 игры за железнодорожников. Это третий результат в истории. Впереди Владимир Маминов (398) и Дмитрий Лоськов (422). В последнее время 37-летний бразилец с российским паспортом выбыл из основного состава. Однако шанс обойти Маминова ему наверняка представится.



После Гильерме с гигантским отрывом идёт Дмитрий Баринов. У него 169 игр за «Локо». По этому показателю он не попадает даже в топ-30. А если сейчас хавбек уйдёт в «Бешикташ», то останется на 34-м месте или же в дальнейшем опустится ниже. Зато в статусе капитана.

Дмитрий Баринов и Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Совсем рядом Антон Миранчук со 164 играми. О его уходе в зимнее трансферное окно никто не говорит, а значит, уже весной полузащитник может войти в тридцатку красно-зелёных рекордсменов по количеству матчей.



На четвёртом месте Рифат Жемалетдинов. Парня в этом сезоне прибила травма, но весной хавбек должен вернуться в основу. Тогда и продолжит улучшение статистики. Сейчас у него 117 матчей.



И замыкает пятёрку лучших Дмитрий Живоглядов – тоже не самая очевидная фамилия. Парень пришёл в команду из «Уфы», но ввиду разных кадровых проблем частенько выходит на фланге обороны. Уже набежало 93 игры.