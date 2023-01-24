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Кто из действующих футболистов провёл наибольшее количество матчей за «Зенит», «Спартак» и остальные клубы, подробности

Самые преданные игроки топ-клубов РПЛ. В списке много неожиданных фамилий!
Дмитрий Зимин
Самые преданные игроки топ-клубов РПЛ
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Антон Шунин вот-вот догонит Льва Яшина, но Игоря Акинфеева — вряд ли.

Тема про патриотизм в контексте игроков и клубов давно себя изжила. Но о ней всё равно продолжают говорить, когда какой-нибудь талант сначала обещает всю карьеру отыграть в родной команде, а потом выбирает деньги и уходит к конкурентам. Возьмём РПЛ за последние 15–20 лет. Есть некоторые футболисты, чья карьера так или иначе ассоциируется с одним клубом. Условный Кержаков с «Зенитом», Акинфеев – с ЦСКА, Титов – со «Спартаком». Но годы идут. Герои прошлого уходят. И ведь должны появляться новые.

К 2023 году многое поменялось. Разве что основной вратарь ЦСКА – нет. Мы рассмотрели грандов чемпионата России и футболистов, которые провели за эти клубы наибольшее количество матчей. Некоторые фамилии вас точно удивят.

«Зенит»: актуальный рекордсмен Ерохин, а в топ-5 — только два иностранца

Напишите в комментариях, кто мог такое предположить в 2017-м? Тогда «Зенит» выкупил Александра Ерохина у «Ростова», и вряд ли это рассматривалось как долгосрочный проект. Но наступил 2023-й, а 33-летний полузащитник всё ещё в порядке. И всё так же выходит на замену. Сейчас у него 184 официальных матча за «Зенит». И даже 56 встреч он провёл полностью. Больше в нынешнем составе нет ни у кого. Но Александр всего на 57-м месте в списке самых преданных зенитовцев. А до конца контракта ещё полтора года. Так что в топ-50 Ерохин точно способен оказаться.

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Второе место отходит Далеру Кузяеву. Хоть они с Ерохиным и пришли практически вместе, 30-летний полузащитник сыграл всё-таки чуть меньше – всего 168 матчей. Так что для начала нужно добраться хотя бы до Александра. А уже потом смотреть дальше. При этом контракт у Кузяева до лета 2022-го. И пока мало кто знает, что будет дальше.

Далер Кузяев и Александр Ерохин

Далер Кузяев и Александр Ерохин

Фото: РИА Новости

На третьем месте первый легионер – Вильмар Барриос. Он в Питере с зимы 2019-го, но уже вышел на поле 139 раз. И 109 матчей провёл полностью. Настоящая машина. Дальше – Дуглас Сантос со 132 играми. А пятёрку замыкает Алексей Сутормин – 107 встреч. А вы говорите – не легенда. Настоящая легенда клуба!

Меньше матчей за «Зенит» даже у Михаила Кержакова (104).

Лучшие действующие игроки «Зенита» по количеству матчей за клуб

Лучшие действующие игроки «Зенита» по количеству матчей за клуб

«Спартак»: Зобнин впереди всех, в топ-5 нет Соболева

Здесь тоже не самый очевидный лидер – Роман Зобнин. Да, парень не всегда стабилен, но минимальное количество травм помогает ему оставаться в обойме. С лета 2016-го у него набежало 204 матча за «Спартак» – Роман уже в топ-40 по количеству игр за всю историю красно-белых. И совсем скоро он перегонит Филимонова (210) и Ананко (217).

Второе место у Промеса – он совсем чуть-чуть отстаёт от Зобнина. У голландца 200 игр за «Спартак» – юбилей отпраздновал как раз в матче с «Зенитом», который завершился дракой. У Квинси есть все шансы приблизиться и к третьей сотне. Учитывая уголовные дела в Нидерландах, он вряд ли в ближайшие годы уедет из России.

Квинси Промес и Георгий Джикия

Квинси Промес и Георгий Джикия

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Замыкает тройку капитан. Георгий Джикия сыграл первый матч за «Спартак» 9 апреля 2017-го. С того момента он почти всегда в основе. Из 194 матчей 170 у него полные. Мощно! Но лучшее точно впереди.

А четвёртое и пятое места взяли Максименко и Умяров. Вратарь набил отличную статистику для 24 лет – уже 132 матча за «Спартак». Выглядит впечатляюще. А Наиль совсем скоро перейдёт сотню – сейчас у него 97 встреч. И это в 22 года!

Интересно, что в топ-5 нет Александра Соболева. Но скоро он там точно окажется. У форварда 95 матчей за «Спартак».

Лучшие действующие игроки «Спартака» по количеству матчей за клуб

Лучшие действующие игроки «Спартака» по количеству матчей за клуб

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ЦСКА: один лидер для всей лиги

Здесь ничего удивительного. На первом месте с огромнейшим отрывом – Игорь Акинфеев. И вряд ли его достижение кто-то превзойдёт. Или хотя бы приблизится к нему в ближайшие годы (или десятилетия). У вратаря 723 матча за ЦСКА – абсолютный рекорд для клуба и всей РПЛ.

На втором месте – Георгий Щенников. Ещё один футболист, который всю профессиональную карьеру провёл в одном клубе. Хотя про него в этом контексте говорят куда меньше. Но в ведь защитнику только 31, и теоретически он ещё может сменить команду. Хотя, похоже, сам футболист об этом особо не размышляет. Ему всё нравится в ЦСКА. А 366 матчей за армейцев точно делают его легендой.

Георгий Щенников и Кирилл Набабкин

Георгий Щенников и Кирилл Набабкин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дальше уже не воспитанник ЦСКА, но его в любом случае ассоциируют только с этим клубом – Кирилл Набабкин. У защитника 289 игр за красно-синих, это впечатляет. В ЦСКА он с 2010 года, пару лет до этого он отыграл в ФК «Москва». И в нынешнем клубе, вероятно, закончит карьеру.

Четвёртое место – Фёдор Чалов. Да, да, в 24 года у нападающего уже 200 матчей за ЦСКА. И, вероятно, он будет только увеличивать эту цифру. Ещё в топ-5 вошёл Иван Обляков – у хавбека 156 игр.

Лучшие действующие игроки ЦСКА по количеству матчей за клуб

Лучшие действующие игроки ЦСКА по количеству матчей за клуб

«Динамо»: побьёт ли Шунин рекорд Яшина?

У «Динамо» главный герой новой истории – это Антон Шунин. У него 336 матчей и всего две встречи до повторения достижения Льва Яшина – у легенды клуба 338 игр за москвичей. Но он только на втором месте – в лидерах знаменитый «автоген» Александр Новиков (351). Однако вряд ли у кого-то есть сомнения, что Шунин побьёт и этот рекорд. Форма и статус позволяют Антону выходить в основе. Только если Славиша Йоканович не решит резко что-то менять.

Дальше – большая пропасть. А уже потом – Фёдор Смолов. У него всего 112 игр за «Динамо». Пока он за пределами топ-100. Но уже в конце этого сезона точно туда попадёт. А потом и наверняка сможет развить успех. Не очень верится, что нападающий сможет в ближайшие годы оказаться в МЛС, куда он так хочет.

Третье место – у 23-летнего Вячеслава Грулёва. Удивительно, но парень уже пробил 100 матчей за клуб. Сейчас у него 105 игр. Четвёртая строчка за Дмитрием Скопинцевым (91), а пятая – за Даниилом Фоминым (89).

Лучшие действующие игроки «Динамо» по количеству матчей за клуб

Лучшие действующие игроки «Динамо» по количеству матчей за клуб

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«Локомотив»: приблизится ли к лидерам Гильерме?

У «Локомотива» лидер по числу матчей тоже вратарь – Маринато Гильерме. С 2007 года, несмотря на травмы, он провёл 382 игры за железнодорожников. Это третий результат в истории. Впереди Владимир Маминов (398) и Дмитрий Лоськов (422). В последнее время 37-летний бразилец с российским паспортом выбыл из основного состава. Однако шанс обойти Маминова ему наверняка представится.

После Гильерме с гигантским отрывом идёт Дмитрий Баринов. У него 169 игр за «Локо». По этому показателю он не попадает даже в топ-30. А если сейчас хавбек уйдёт в «Бешикташ», то останется на 34-м месте или же в дальнейшем опустится ниже. Зато в статусе капитана.

Дмитрий Баринов и Антон Миранчук

Дмитрий Баринов и Антон Миранчук

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Совсем рядом Антон Миранчук со 164 играми. О его уходе в зимнее трансферное окно никто не говорит, а значит, уже весной полузащитник может войти в тридцатку красно-зелёных рекордсменов по количеству матчей.

На четвёртом месте Рифат Жемалетдинов. Парня в этом сезоне прибила травма, но весной хавбек должен вернуться в основу. Тогда и продолжит улучшение статистики. Сейчас у него 117 матчей.

И замыкает пятёрку лучших Дмитрий Живоглядов – тоже не самая очевидная фамилия. Парень пришёл в команду из «Уфы», но ввиду разных кадровых проблем частенько выходит на фланге обороны. Уже набежало 93 игры.

Лучшие действующие игроки «Локомотива» по количеству матчей за клуб

Лучшие действующие игроки «Локомотива» по количеству матчей за клуб

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