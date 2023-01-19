Роналду против Месси! Чем закончится необычная встреча двух суперзвёзд? LIVE
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Криштиану дебютирует на Ближнем Востоке. Первый соперник — «ПСЖ»!
Друзья, всем привет! За товарищескими матчами не принято следить внимательно, но сегодняшняя игра точно заслуживает исключения. На стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретятся сборная Эр-Рияда и «ПСЖ». А если точнее, друг против друга сыграют Криштиану Роналду и Лионель Месси. Первый выйдет в составе хозяев, а второй — в составе французского гранда.
А что вообще за сборная Эр-Рияда? Не удивляйтесь, это состав, в котором объединятся главные звёзды двух команд из этого города — «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Для Роналду это будет дебют на Ближнем Востоке, но, как ожидается, его сразу же наградят капитанской повязкой.
В этом материале мы будем внимательно следить за событиями и рассказывать о ходе матча вам. Оставайтесь с нами!
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