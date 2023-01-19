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Матч Криштиану Роналду против Лионеля Месси, сборная Эр-Рияда — «ПСЖ», онлайн-трансляция, где смотреть, 19 января 2023

Роналду против Месси! Чем закончится необычная встреча двух суперзвёзд? LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Роналду против Месси. LIVE
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Криштиану дебютирует на Ближнем Востоке. Первый соперник — «ПСЖ»!

Друзья, всем привет! За товарищескими матчами не принято следить внимательно, но сегодняшняя игра точно заслуживает исключения. На стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретятся сборная Эр-Рияда и «ПСЖ». А если точнее, друг против друга сыграют Криштиану Роналду и Лионель Месси. Первый выйдет в составе хозяев, а второй — в составе французского гранда.

А что вообще за сборная Эр-Рияда? Не удивляйтесь, это состав, в котором объединятся главные звёзды двух команд из этого города — «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Для Роналду это будет дебют на Ближнем Востоке, но, как ожидается, его сразу же наградят капитанской повязкой.

Роналду снова против Месси! А кто ещё сыграет с «ПСЖ»? Роналду снова против Месси! А кто ещё сыграет с «ПСЖ»?

В этом материале мы будем внимательно следить за событиями и рассказывать о ходе матча вам. Оставайтесь с нами!

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 января 2023, четверг. 20:00 МСК
Сборная Эр-Рияда
Саудовская Аравия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
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