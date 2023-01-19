Месси снова сыграет против Роналду. А какая их встреча была самой незабываемой?

Сегодня, 19 января, «ПСЖ» проведёт контрольный матч со звёздами саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». А это значит, что нас ждёт очередной раунд противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Мы отобрали пять самых памятных встреч легенд современности. А их места в рейтинге зависят от результатов вашего голосования.

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