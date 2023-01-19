Месси снова сыграет против Роналду. А какая их встреча была самой незабываемой?

Сегодня, 19 января, «ПСЖ» проведёт контрольный матч со звёздами саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». А это значит, что нас ждёт очередной раунд противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Мы отобрали пять самых памятных встреч легенд современности. А их места в рейтинге зависят от результатов вашего голосования.
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Чемпионат Испании — 2012/2013. «Барселона» — «Реал» — 2:2
«Барселона» — «Реал» — 2:2 (1:1).
Голы: Роналду, 22 — 0:1, Месси, 31 — 1:1, Месси, 60 — 2:1, Роналду, 66.
Осенью 2012 года команды встретились в 7-м туре Примеры. «Барса» лидировала (её уже тренировал Тито Виланова, а не Хосеп Гвардиола), а «Реал» под руководством Жозе Моуринью занимал пятое место. Первые полчаса сложились для хозяев очень неудачно. Сначала Роналду «прошил» вратаря Вальдеса ударом в ближний угол, а затем поле из-за травмы покинул Дани Алвес. Правда, почти сразу после этого «Барсе» повезло — Пепе неудачно сбросил мяч прямо на Месси, а Лео сполна воспользовался подарком.
В начале второго тайма аргентинец оформил красоту. Он классно исполнил штрафной — мяч перелетел через стенку и вонзился в угол. Прыжок Касильяса был насколько красивым, настолько и бесполезным. Впрочем, «Реал» очень быстро пришёл в себя. Озил выдал отличный пас на Роналду, тот избежал офсайда и легко реализовал выход один на один с вратарём. 2:2 — боевая ничья на «Камп Ноу».
Чемпионат Испании — 2013/2014. «Реал» — «Барселона» — 3:4
«Реал» — «Барселона» — 3:4 (2:2).
Голы: Иньеста, 7 — 0:1, Бензема, 20 — 1:1, Бензема, 24 — 2:1, Месси, 42 — 2:2, Роналду, 55 (пен.) — 3:2, Месси, 65 (пен.) — 3:3, Месси, 84 (пен.) — 3:4.
«Барса» на первых же минутах огорчила болельщиков «Реала». Месси заметил свободного Иньесту, а Андрес выскочил один на один с вратарём Диего Лопесом и отправил мяч под перекладину. Через 17 минут уже голкипер «Барселоны» Вальдес пихал своим защитникам по полной программе. Бензема замкнул навес Ди Марии, а потом снова воспользовался передачей аргентинца и спокойно расстрелял вратаря. Чем в этот момент занималась оборона гостей — непонятно.
Правда, «Барса» всё-таки отыгралась ещё до перерыва — Месси спокойно разобрался с защитниками и направил мяч точно в нижний угол. После перерыва команды забивали только с пенальти. Роналду сам заработал, сам реализовал. На повторе, правда, кажется, что нарушение со стороны Алвеса было всё-таки за пределами штрафной площади. У «Барсы» оба удара с «точки» нанёс Месси, который по итогу матча набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас». «Реал» завершал матч вдесятером — Рамос получил красную за фол в эпизоде, который привёл к первому пенальти в ворота хозяев.
Чемпионат Испании — 2017/2018. «Барселона» — «Реал» — 2:2
«Барселона» — «Реал» — 2:2 (1:1).
Голы: Суарес, 10 — 1:0, Роналду, 14 — 1:1, Месси, 52 — 2:1, Бэйл, 72 — 2:2.
«Барса» вышла на этот матч уже в статусе чемпиона Испании и начала встречу, как и положено лучшему клубу страны. Хозяева расчертили отличную комбинацию, и Суарес в касание замкнул прострел Роберто. Казалось, «Реалу» в этот вечер ничего не светит, но гости очень быстро отыгрались. Причём вместе с мячом в ворота залетели Роналду с Пике. Португалец воспользовался скидкой Бензема, а испанец до последнего пытался помешать сопернику.
Перед перерывом арбитр досрочно отправил в раздевалку Роберто — красная карточка за агрессивное поведение. Несмотря на эту неприятность, «Барса» снова вышла вперёд. Хозяева мгновенно развернули атаку со своей половины поля, Суарес отдал на Месси, а Лео, как это очень часто бывает, разобрался с защитниками и пробил в угол. Кстати, Роналду наблюдал за этим уже со скамейки, поскольку в перерыве его заменили из-за повреждения. Но удержать победу каталонцам не удалось. Асенсио (вышел вместо Роналду) увидел своевременное подключение Бэйла, а валлиец в касание по красивой траектории запустил мяч мимо тер Штегена. Это было последнее совместное «эль класико» Месси и Роналду.
Суперкубок Испании — 2011. «Барселона» — «Реал» — 3:2
«Барселона» — «Реал» — 3:2 (2:1).
Голы: Иньеста, 15 — 1:0, Роналду, 20 — 1:1, Месси, 44 — 2:1, Бензема, 82 — 2:2, Месси, 88 — 3:2.
В 2010-х за победу в Суперкубке Испании боролись два клуба, а не четыре, как сейчас. Команды проводили два матча (дома и на выезде), и победивший по сумме двух встреч забирал трофей. Первая игра в Мадриде победителя не выявила — 2:2 (один из голов у «Барсы» забил Месси). Через три дня команды встретились на «Камп Ноу» и устроили настоящий триллер.
Сначала Месси вывел Иньесту один на один с вратарём, а Андрес мягко перебросил мяч через Касильяса. Правда, на ответ гостям потребовалось всего пять минут. Бензема подобрал мяч после углового и пробил в сторону ворот, а Роналду элегантным движением сравнял счёт. Тем не менее на перерыв лидером ушла всё-таки «Барса». Пике выдал шикарный пас пяткой на Месси, а Лео легко ушёл от двух соперников и издевательски перебросил мяч через бросившегося в ноги вратаря. Последним, кто пытался помешать аргентинцу, был Роналду. Криштиану не успел за соперником, зато эффектно проехал по газону на коленях, что усилило впечатление от эпизода.
«Реал» отыгрался в концовке — Бензема воспользовался неразберихой в штрафной соперника и пробил точно в угол. Когда казалось, что овертайма не избежать, всё решил Месси. Каталонцы разыграли симпатичную комбинацию, Лео в падении замкнул прострел Адриано и принёс трофей «Барселоне». Касильясу можно было только посочувствовать.
Суперкубок Испании — 2012. «Барселона» — «Реал» — 3:2
«Барселона» — «Реал» — 3:2 (0:0).
Голы: Роналду, 55 — 0:1, Педро, 56 — 1:1, Месси, 60 (пен.) — 2:1, Хави, 78 — 3:1, Ди Мария, 85 — 3:2.
Через год непримиримые соперники снова разыграли Суперкубок, но на этот раз первый матч прошёл на «Камп Ноу». Зрители не увидели голов до перерыва, но были вознаграждены за терпение после. Роналду вывел гостей вперёд, замкнув головой навес Озила от углового флажка. Радость «Реала» длилась недолго — «Барса» почти сразу отыгралась. Маскерано выдал изумительный пас на Педро, и тот сначала здорово обработал мяч, а потом пробил мимо вратаря.
Всего через четыре минуты «Барса» вышла вперёд, а затем упрочила своё преимущество. Иньеста заработал пенальти, который реализовал Месси. А чуть позже Андрес вывел Хави один на один с вратарём — будущий тренер «Барсы» не имел права промахнуться. Правда, сохранить комфортные «+2» не удалось. Хозяев подвёл вратарь Вальдес, совершивший «привоз» на ровном месте. Ди Мария обокрал соперника и отправил мяч в пустые ворота. Через три дня «Реал» обыграл «Барсу» (2:1) и благодаря правилу выездного гола завоевал Суперкубок Испании.
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