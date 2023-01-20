Последняя легенда покинет «Барселону»? Контракт Бускетса истекает уже летом

У Серхио есть крайне заманчивый вариант за границей, а у клуба — два кандидата на его место.

24 августа 2022 года на «Камп Ноу» состоялась знаковая встреча. Старые друзья собрались ради благого дела: «Барселона» и «Манчестер Сити» провели товарищеский матч, чтобы собрать средства на исследования БАС (боковой амиотрофический склероз). Ивент запланировали после того, как у бывшего игрока и ассистента главного тренера «Барсы» Хуана Карлоса Унсуэ было диагностировано нейродегенеративное заболевание. Эта неизлечимая болезнь унесла жизни бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена и чемпиона Европы среди юниоров в составе сборной СССР Сергея Мандреко.

Это был первый матч тренера Хави против тренера Хосепа Гвардиолы, а Пеп вернулся на бровку «Камп Ноу» впервые с 2016 года. День стал особенным и для Серхио Бускетса. После матча капитан «Барселоны» долго общался с несколькими членами штаба Гвардиолы. Некоторые из них были частью технической команды «Барсы» в тот период, когда Бускетс дебютировал в составе каталонцев в 2008 году. Серхио рос в дубле сине-гранатовых, когда Пеп начал карьеру тренера в 2007-м.

Серхио Бускетс и Пеп Гвардиола Фото: Mike Egerton/Getty Images

Мужчины поностальгировали о золотой эре «Барсы», в становлении которой они приняли важное участие, а ещё Бускетс признался некоторым из старых друзей, что рассматривает текущий сезон как последний в клубе. Контракт Серхио истекает летом 2023-го, к 34-летнему опорнику проявляют интерес из-за границы, особенно из МЛС. Спустя 15 сезонов в Каталонии ему казалось правильным остановиться. Но менее чем через шесть месяцев после того разговора всё стало чуть сложнее.

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Бускетс и в 34 — всё ещё топ

В мини-турнире за Суперкубок Испании в столице Саудовской Аравии Бускетс вышел на поле в футболке «Барселоны» в юбилейный 700-й раз, а заодно помог команде завоевать первый трофей сезона. В истории «Барсы» только два игрока провели больше матчей, чем он. Один из них – его нынешний тренер и бывший товарищ по команде Хави (767 матчей). Второй – Лионель Месси (778).

Статус Бускетса как легенды клуба не подлежит сомнению, но в свои 34 года он по-прежнему является важной частью состава, и Хави будет усердно работать, чтобы убедить его остаться. В этом сезоне Серхио занимает пятое место среди игроков команды по количеству проведённых на поле минут. Только Марк-Андре тер Штеген, Педри, Роберт Левандовски и Усман Дембеле отбегали больше.

Серхио Бускетс Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Его по-прежнему предпочитают более молодым Гави и Френки де Йонгу, хотя последнего рассматривают как вероятного преемника Бускетса – нидерландец выступает на приличном уровне в роли опорного полузащитника. Экс-игрок «Аякса» хорош, но Хави считает, что пока в команде нет адекватной замены для Серхио.

Хави главный тренер «Барселоны» «Он играет фундаментальную роль — капитан, ключевая фигура в раздевалке. Он подаёт пример своим профессионализмом и преданностью делу. Это бесценно. С тактической точки зрения он практически идеален. Он определит эпоху на своей позиции. В футболе будет эра до Бускетса и после Бускетса. Он станет эталоном для любого игрока в нашей системе».

Кем заменить Серхио?

С тех пор как Жоан Лапорта снова стал президентом «Барсы» в 2021 году, планирование жизни команды без Бускетса занимало важное место в списке его дел. Пока клубу не удаётся сойтись в вопросе, кто же станет идеальной заменой полузащитнику, задающему темп и организующему игру сине-гранатовых из глубины.

Лапорта и его команда, в которую входят ключевые фигуры вроде спортивного директора Матеу Алемани, рассматривают кандидатуру полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Летом следующего года у 25-летнего португальца истекает контракт, а его агентом является Жорже Мендеш, которого связывают тесные отношения с Лапортой. В последние годы эта связь только окрепла: Мендеш представляет Ансу Фати, Алехандро Бальде и Нико Гонсалеса – одних из самых ярких талантов клуба.

Суперагент предложил Невеша «Барселоне» – предполагается, что Жорже поможет трансферу состояться, несмотря на финансовые трудности каталонцев. Но в клубе есть ещё одна группа влиятельных людей, которые сомневаются в соответствии Рубена классу и амбициям «Барсы». Как сообщает The Athletic со ссылкой на близкие к раздевалке источники, Хави и его персонал предпочитают другого игрока – Мартина Субименди из «Реала Сосьедад».

Субименди на два года моложе Невеша и проводит отличный сезон в родном клубе. Хавбек, блиставший в юношеских и молодёжной сборных Испании, привык действовать в роли единственного опорника – считается, что его навыки больше похожи на набор скиллов Бускетса и он лучше подходит на роль сменщика Серхио.

Рубен Невеш и Мартин Субименди Фото: Getty Images

Единственная проблема — цена Мартина. В контракте испанца есть пункт об отступных в размере € 60 млн, и «Реал Сосьедад» не намерен рассматривать какие-либо предложения ниже этой отметки. Субименди продлил соглашение только в октябре прошлого года и добился повышения зарплаты, но размер клаусулы остался прежним. Клуб не станет удерживать игрока против его воли, но рассчитывает получить за него достойную сумму.

Какие варианты у Бускетса и «Барсы»?

Для «Барселоны» € 60 млн – это перебор. Тратить такие деньги на ещё не раскрывшего потенциал игрока, который пока не проявил себя на клубном и международном уровне, – слишком серьёзный риск, даже с учётом рекомендаций Хави. Каталонцы оказались на распутье, и один из путей решения – убедить Бускетса остаться.

«Барселоне» известно, что капитан общается с клубом МЛС «Интер Майами» по поводу возможного перехода, и на начало года у ситуации с Серхио есть три возможных сценария. Самый маловероятный – отпустить опорника уже в январе. Это разгрузило бы зарплатную ведомость клуба и помогло соответствовать ограничениям Ла Лиги. Испанец получил бы возможность реализовать себя в США и присоединиться к новому клубу по ходу предсезонной подготовки.

Краткосрочные потребности команды Хави говорят, что этот путь почти невозможен. Второй и самый логичный вариант – оставить Бускетса до конца сезона и отпустить его свободным агентом, если он того пожелает. При третьем сценарии «Барса» садится с Серхио за стол переговоров и при поддержке главного тренера убеждает его продлить контракт.

Лапорта намекнул, что он поддерживает стремление Хави сохранить футболиста: «Я считаю, что Бускетс всё ещё может продолжать. В конце сезона мы обязательно пообщаемся». Проблема в том, чтобы уговорить Бускетса, уже сообщившего старым друзьям о планах покинуть клуб. Завоевание Суперкубка может стать первым шагом к успеху.