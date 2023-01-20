Замена Нойеру в «Баварии», форвард-шкаф в «МЮ». Главные трансферы последних дней в Европе

Зимнее трансферное окно в Европе открыто почти три недели. За последние дни состоялось несколько значимых сделок. «Челси» уже потратил немало денег, а «Манчестер Юнайтед» укрепил линию нападения. Рассказываем о главных переходах недели.

С первыми трансферами зимнего окна можно ознакомиться здесь.

Михаил Мудрик: «Шахтёр» → «Челси» (€ 70 млн)

Переход, который уже наделал много шума. Эксперты сходятся в одном — «Челси» сильно переплатил за трансфер 22-летнего украинца. Его переход обошёлся лондонцам в € 70 млн, а ещё € 30 млн предусмотрены в виде бонусов. Самому Мудрику будут платить по € 109 тысяч в неделю.

Михаил Мудрик Фото: ФК «Челси»

По словам генерального директора «Шахтёра» Сергея Палкина, бонусы связаны с возможными победами в АПЛ и Лиге чемпионов в течение ближайших лет. Кстати, переход Мудрика — четвёртый в списке самых дорогих зимних трансферов в истории. Больше платили только за Филиппе Коутиньо (€ 135 млн), Вирджила ван Дейка (€ 84,7 млн) и Душана Влаховича (€ 81,6 млн).

Ваут Вегорст: «Бёрнли» → «Манчестер Юнайтед» (аренда)

Год назад «Бёрнли» купил нападающего у «Вольфсбурга» за приличные деньги — € 17,5 млн. В немецком клубе футболист показывал неплохую результативность (70 голов в 144 матчах), но в Англии откровенно не пошло. За полсезона в «Бёрнли» Вегорст отличился всего дважды, и клуб отдал его в аренду в «Бешикташ». Там голландец отыграл первую половину сезона-2022/2023 (девять голов в 18 матчах), а теперь вернулся в АПЛ.

Ваут Вегорст Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» арендовал высокорослого форварда, который блеснул в четвертьфинале ЧМ-2022 и отгрузил два мяча аргентинцам. Вегорсту доверили место в старте с «Кристал Пэлас» (1:1), но отметить это дело результативными действиями он не сумел.

Жоау Феликс: «Атлетико» → «Челси» (аренда за € 11 млн)

Самая дорогая аренда в истории футбола в пересчёте на ежемесячные платежи. «Челси» не только заплатил приличные деньги за аренду, но и взял на себя все расходы по зарплате игрока. Таким образом, в месяц клуб АПЛ будет тратить на игрока по € 1,9 млн, и это рекордный показатель.

Жоау Феликс Фото: Visionhaus/Getty Images

Феликс уже дебютировал за новый клуб и сделал это так, что запомнили все. Португалец вышел в основе против «Фулхэма» (1:2), а на 58-й минуте отхватил красную карточку.

Грэм Поттер главный тренер «Челси» «Феликс фантастически играл перед этим удалением, вы могли видеть его уровень. Он выглядел опасным на протяжении всего времени. Это своего рода вызов для форварда. Не думаю, что в этом было много злого умысла. Просто неудачный поступок, из-за которого мы его теперь потеряем».

Ян Зоммер: «Боруссия» М → «Бавария» (€ 8 млн)

Мюнхенский клуб искал нового вратаря, поскольку Мануэль Нойер выбыл до конца сезона. Основной голкипер сборной Германии получил тяжёлую травму ноги во время отпуска. 34-летний Зоммер наконец-то получил возможность сыграть в европейском топ-клубе. До этого он достаточно долго (с 2014 года) выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Презентация Яна Зоммера Фото: Официальный сайт «Баварии»

Bild утверждает, что Зоммер получит право покинуть «Баварию», если в будущем не захочет конкурировать с Нойером. А ещё швейцарец — всего лишь четвёртый вратарь в истории «Баварии», у которого нет немецкого гражданства.

Руслан Малиновский: «Аталанта» → «Марсель» (аренда с правом выкупа за € 10 млн)

Ещё один украинский футболист сменил клуб на неделе. Малиновский провёл три с половиной года в «Аталанте» и запомнился могучими ударами с левой ноги. Первая половина нынешнего сезона сложилась для Руслана непросто. Он забил всего один мяч в 15 матчах и при этом преимущественно выходил на замену.

Малиновский на презентации. Фото: Официальный сайт «Марселя»

По словам футболиста, к нему был интерес из Англии, но до конкретики не дошло. А вот на предложение «Марселя» он сразу дал положительный ответ. Малиновский назвал переход во французский клуб большим шагом в карьере.

Кристиян Бистрович: ЦСКА → «Фортуна» (аренда)

Права на 24-летнего хорвата по-прежнему принадлежат ЦСКА. Первую половину сезона-2022/2023 он отыграл в Италии, но получилось не очень. Бистрович провёл 12 матчей в составе «Лечче» и лишь в пяти из них выходил на поле с первых минут.

Бистрович на тренировке. Фото: Официальный сайт «Фортуны».

На остаток сезона ЦСКА пристроил Кристияна в чемпионат Нидерландов — игрока арендовала «Фортуна» из Ситтарда. Сейчас эта команда занимает 12-е место в турнире (всего там 18 клубов), а в её составе есть пара соотечественников Бистровича. Так что скучно Кристияну точно не будет.

Виктор Цыганков: «Динамо» Киев → «Жирона» (€ 5 млн)

25-летний украинский вингер покинул родину ради игры в топ-чемпионате. Теперь он попробует свои силы в «Жироне», занимающей 11-е место в Примере. «Динамо» получит € 5 млн плюс 50% прибыли от последующей продажи игрока.

Виктор Цыганков Фото: ФК «Жирона»

Цыганков дебютировал за основную команду киевлян осенью 2016 года и с того момента отыграл уже более 200 матчей. А ещё на его счету уже 43 игры в составе сборной Украины. В этом сезоне Цыганков забил уже девять мячей (три — в еврокубках) и отдал шесть результативных передач.

Пабло Сарабия: «ПСЖ» → «Вулверхэмптон» (€ 5 млн)

Первая половина сезона получилась для испанского нападающего неудачной. Он отыграл 19 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча. Как правило, Сарабию выпускали на замену, поэтому он отбегал всего 626 минут, то есть по 33 минуты в среднем за игру. Теперь Пабло попробует свои силы в чемпионате Англии, где ранее никогда не играл. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн, но «ПСЖ» продал его в четыре раза дешевле.

Пабло Сарабия Фото: WWFC/Wolves via Getty Images

Ярослав Ракицкий: «Адана Демирспор» → «Шахтёр» (свободный агент)

Опытный защитник покинул «Зенит» весной 2022 года, а позднее заключил контракт с «Адана Демирспор». Правда, задержался он там всего на четыре с небольшим месяца — в декабре стороны расторгли договор.

Ярослав Ракицкий Фото: ФК «Шахтер»

Вторую половину нынешнего сезона Ракицкий проведёт в родном клубе. «Шахтёр» объявил о возвращении воспитанника, а сам Ярослав заявил, что всегда мечтал вернуться. Он выступал за украинский клуб с 2009 по 2019 год, пока не был продан за € 10 млн в «Зенит».

Данило: «Палмейрас» → «Ноттингем Форест» (€ 20 млн)

«Ноттингем» продолжает укреплять состав. Клуб вернулся в АПЛ всего несколько месяцев назад, но уже оформил трансфер 25-го новичка. Английская команда не пожалела € 20 млн ради молодого бразильского полузащитника Данило. Ранее он играл исключительно на родине (141 матч, 12 голов за «Палмейрас»). 21-летний футболист подписал контракт до 2029 года.

Данило Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Жоржиньо Рюттер: «Хоффенхайм» → «Лидс» (€ 28 млн)

В этом сезоне 20-летний нападающий молодёжной сборной Франции провёл 17 матчей за «Хоффенхайм», забил два мяча, отдал три голевые передачи. «Лидс» не пожалел за него почти € 30 млн.

Жоржиньо Рюттер Фото: Paul Greenwood — CameraSport via Getty Images

Другие трансферы: