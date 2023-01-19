Ярчайшее шоу от Роналду и Месси! Как прошла, возможно, последняя встреча величайших

Лионель Месси и Криштиану Роналду снова встретились на футбольном поле! Это произошло в рамках товарищеского матча «ПСЖ» с командой, составленной из звёздных игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» и получившей название сборная Эр-Рияда. Сегодня португалец, подписавший рекордный контракт с «Аль-Насром», наконец-то дебютировал в Саудовской Аравии.

Товарищеский матч с участием Роналду, Месси, Килиана Мбаппе, Неймара и других звёзд мирового футбола собрал больше зрителей на стадионе короля Фахда, чем любая официальная игра в Саудовской Аравии. Перед встречей команды сделали совместное фото с участием первых лиц страны. Португалец с аргентинцем находились в приподнятом настроении, выходили на поле с улыбкой. Соперники поприветствовали друг друга ещё в подтрибунке, а перед стартовым свистком Роналду с Месси пожали руки, Криштиану приобнял Лео.

Игра началась с удивительного эпизода с участием главных фигур: уже на второй минуте Роналду остановил отбором проход Месси! Криштиану, кстати, был капитаном сборной Эр-Рияда (мог ли он когда-нибудь представить себя в подобной роли?), играл в атаке в паре с другим известным нападающим Муссой Марегой. Месси же в ответ забил через минуту. После заброса от Неймара чемпион мира ворвался в штрафную, избежав офсайда, оказался один на один с вратарём и ударом в касание переправил мяч в сетку. Такие моменты Лео щёлкает как орешки.

«ПСЖ», когда включался на полную мощь, владел мячом и территорией. Но было видно, что игроки зачастую недобегают. Матч-то товарищеский, да и сильно обижать саудовцев не стоило. Месси до перерыва ещё стал автором голевой передачи на Мбаппе, однако гол был отменён из-за офсайда. Постепенно стал проявлять себя у чужих ворот и Роналду. Кроме того, Криштиану восхитил болельщиков красивым финтом: ловкое движение ноги (точнее, пятки) – и соперник обыгран на ровном месте. На исходе получаса игры португалец заработал пенальти, когда Кейлор Навас махнул мимо мяча на выходе и попал рукой по голове Роналду. У Криштиану появился синяк, он держался за лицо, тем не менее повреждение не помешало ему спокойно реализовать 11-метровый.

В первом тайме произошло ещё много интересного. «ПСЖ» умудрился остаться вдесятером в товарищеском матче: Хуан Бернат сбил убегавшего соперника и получил красную карточку. Тем не менее в меньшинстве чемпион Франции забил второй гол (это сделал Маркиньос с паса Мбаппе) и заработал пенальти (сбили Неймара). К «точке» подошёл не Месси, а сам Неймар. Лучше бы бразилец отдал мяч аргентинцу! Форвард нанёс ужасный удар, и голкипер Мохаммед Аль-Оваис совершил сейв.

Судья добавил много времени, благодаря чему на шестой компенсированной минуте случился дубль Роналду. После подачи в штрафную Криштиану пробил головой в штангу, но доиграл эпизод до конца и был вознаграждён голом. Португалец добил мяч в сетку.

Во втором тайме красивый спектакль для шейхов продолжился – голы не заставили себя ждать. Мбаппе отдал вторую голевую передачу, на сей раз Серхио Рамосу. После этого корейский защитник Чан Хюн Су на угловом ушёл от Рамоса, которому, казалось, в товарищеском матче атаковать было интереснее, чем обороняться (в эпизоде с голом Роналду с игры испанец тоже грубо ошибся, махнув мимо мяча), и сделал счёт 3:3. Два гола разделили три минуты. А ещё через две минуты Месси заработал пенальти для «ПСЖ»: после его удара мяч попал в руку Али Аль-Булайхи. Аргентинец мог ответить своим дублем на дубль Роналду, но для Лео это, видимо, было неважно. Теперь он уступил мяч Мбаппе. Килиан пробил лучше Неймара.

И тут всё самое вкусное неожиданно закончилось. По окончании часа матча поле одновременно покинули Роналду, Месси, Мбаппе и Неймар. Очевидно, так планировалось заранее, чтобы не перегружать игроков. Уходя с поля, Лео первым делом пожал руку тренера соперника Марсело Гальярдо, и они о чём-то поговорили. Месси посмеялся. Вообще забавно, что сборную Эр-Рияда возглавил аргентинец, никогда не работавший в Саудовской Аравии.

«ПСЖ» вдесятером и с группой резервистов на поле всё же довёл дело до победы. Уго Экитике забил на 78-й минуте пятый гол гостей, протащив мяч в штрафную. С «минус два» хозяева уже не ушли. Хотя Андерсон Талиска сотворил красивый гол на 94-й минуте – этот момент тоже стал украшением встречи. Впрочем, результат игры, конечно же, не имел никакого значения. Спустя время болельщики, скорее всего, забудут счёт, но вспомнят, что именно в Саудовской Аравии состоялась встреча Роналду и Месси. Трибуны следили за кумирами и после их замен – Криштиану посылал болельщикам со скамейки воздушные поцелуи.

Возможно, это была последняя встреча Месси с Роналду на поле. Где ещё могут пересечься их команды? Впрочем, по слухам, Лео предлагают в Саудовской Аравии даже более выгодный контракт, чем имеет Криштиану, так что точку в их противостоянии ставить рано – пусть пока будет многоточие.