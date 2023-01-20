Худшие трансферы в истории «Зенита»

В новейшей истории «Зенита» было немало удачных сделок и грамотных трансферов, но без провалов, как и в любом клубе, не обошлось. Мы собрали десятку игроков, которые не оправдали ни вложенных в них средств, ни каких-либо ожиданий. А какую из покупок считать самой провальной – решать вам. Рейтинг формируется онлайн и полностью зависит от ваших голосов.

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