Худшие трансферы в истории «Зенита»

В новейшей истории «Зенита» было немало удачных сделок и грамотных трансферов, но без провалов, как и в любом клубе, не обошлось. Мы собрали десятку игроков, которые не оправдали ни вложенных в них средств, ни каких-либо ожиданий. А какую из покупок считать самой провальной – решать вам. Рейтинг формируется онлайн и полностью зависит от ваших голосов.
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Иван Новосельцев
Пришёл: «Ростов»
Сумма трансфера: € 1 млн
Ушёл: «Сочи»
Сумма продажи: € 2 млн
Время в «Зените»: 2016-2019
Статистика в РПЛ: 5 матчей
«Зенит» забрал Новосельцева у «Ростова», где защитник неплохо себя показывал. Но в Петербурге и без Ивана хватало квалифицированных игроков на этой позиции — конкуренция с ними оказалась новичку не под силу. Новосельцев плотно присел на лавку, а после начал кататься по арендам: из «Арсенала» в «Анжи», оттуда – обратно в «Ростов». Но при всех вводных «Зенит» всё равно оказался в плюсе – «Сочи», который в 2019-м формировал команду в основном из лавочников дружественного петербургского клуба, заплатил за защитника в два раза больше той суммы, которую за него официально отдали в 2016-м.
Йоан Молло
Пришёл: «Крылья Советов»
Сумма трансфера: € 3 млн
Ушёл: «Фулхэм»
Сумма продажи: свободный агент
Время в «Зените»: 2017
Статистика в РПЛ: 7 матчей, 1 гол
Молло, который приехал в Самару из Франции, отлично показал себя в «Крыльях»: в первом сезоне в 25 матчах отдал шесть голевых, во втором – в 13 играх выдал 5+4. Зимой 2017-го «Зенит» выкупил игрока, но петербуржский Молло оказался совсем не похож на самарского. Низкая эффективность на поле и конфликты вне его привели к тому, что Роберто Манчини сослал француза во вторую команду. Там он тоже отличился, показав средний палец своим же болельщикам, после чего контракт был расторгнут.
Клаудио Маркизио
Позиция: атакующий/центральный полузащитник
Пришёл: –
Сумма трансфера: свободный агент
Ушёл: завершил карьеру
Сумма продажи: –
Время в «Зените»: 2018-2019
Статистика в РПЛ: 9 матчей, 2 гола
Именитый игрок достался «Зениту» бесплатно, но клубу пришлось изрядно потратиться на его зарплату – итальянские СМИ писали, что он был самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ. В Петербурге успешно использовали Маркизио в маркетинговых целях, но ощутимой спортивной пользы игрок «Зениту» не принёс. Очень быстро стало ясно, что итальянец приехал в Россию хорошенько заработать перед окончанием карьеры. Это ему удалось.
Матиас Краневиттер
Пришёл: «Атлетико»
Сумма трансфера: € 8,5 млн
Ушёл: «Монтеррей»
Сумма продажи: € 2,6 млн
Время в «Зените»: 2017-2020
Статистика в РПЛ: 29 матчей
Летом 2017-го «Зенит» обратил внимание на аргентинский рынок и закупился целой пятёркой игроков из этой страны. Среди них был и Краневиттер. «Атлетико» он оказался не нужен (поэтому и уезжал в аренду в «Севилью»), так что испанцы с ним с лёгкостью расстались. В Петербурге Краневиттер начал неплохо и стал важным игроком для Манчини, но с приходом Семака место на поле сменилось скамейкой – за следующие полтора сезона аргентинец провёл всего 19 матчей.
Себастьян Пюигренье
Пришёл: «Нанси»
Сумма трансфера: € 6 млн
Ушёл: «Нанси»
Сумма продажи: свободный агент
Время в «Зените»: 2008-2012
Статистика в РПЛ: 9 матчей, 1 гол
В дебютном матче Пюигренье удалился через 12 минут, после чего ещё несколько раз появился на поле, ничего особенного не показав. Уже зимой игрока отправили в аренду в «Болтон», после чего за «Зенит» он больше не играл – съездил ещё в «Монако» и «Нанси», куда в итоге и ушёл после завершения контракта с петербургским клубом.
Александр Бухаров
Пришёл: «Рубин»
Сумма трансфера: € 12 млн
Ушёл: «Ростов»
Сумма продажи: свободный агент
Время в «Зените»: 2010-2014
Статистика в РПЛ: 54 матча, 11 голов
Трансфер Бухарова вызвал резонанс. «Зенит» заплатил за нападающего «Ростова» внушительную сумму, явно рассчитывая, что тот будет забивать. В сезоне-2009 Александр с 16 голами стал вторым в списке бомбардиров, уступив первое место Веллитону, в первой части сезона-2010 тоже отлично себя проявил, подойдя к зиме с результатом 7+5. В «Зените» же Бухаров долго адаптировался, проигрывал конкуренцию Кержакову и Лазовичу, пока в сезоне-2012/2013 совсем не потух. После памятного дебоша в аэропорту форварда отправили в аренду в «Анжи», после чего отпустили в «Ростов» свободным агентом.
Александр Лукович
Пришёл: «Удинезе»
Сумма трансфера: € 7,5 млн
Ушёл: полгода был без клуба, потом присоединился к «Црвене Звезде»
Сумма продажи: свободный агент
Время в «Зените»: 2010-2014
Статистика в РПЛ: 40 матчей, 1 гол
Серб неплохо показал себя на ЧМ-2010, и в борьбу за него включились сразу два российских топ-клуба: «Спартак» и «Зенит». Петербуржцы в итоге перебили предложение москвичей и договорились с «Удинезе» о трансфере, дав Луковичу контракт на четыре года. В итоге играл Александр очень мало, а когда выходил, действовал настолько расслабленно, будто ему было всё равно на происходящее на поле.
Эмануэль Маммана
Позиция: центральный защитник
Пришёл: «Лион»
Сумма трансфера: € 8,5 млн
Ушёл: «Ривер Плейт»
Сумма продажи: свободный агент
Время в «Зените»: 2017-2020
Статистика в РПЛ: 25 матчей
Качественный игрок, которому не повезло с травмами: Маммана начал в «Зените» многообещающе, но потом порвал «кресты». Пока лечился – клуб купил Ярослава Ракицкого. Восстановившись, аргентинец не смог отвоевать место в составе, а в сезоне-2019/2020 повторно травмировал крестообразные связки. Вряд ли этот трансфер можно считать провалом менеджмента «Зенита», но глобально покупка оказалась неудачной. Тем не менее Маммана последним из аргентинцев покинул Петербург: выкупил свой контракт и вернулся на родину.
Бруну Алвеш
Пришёл: «Порту»
Сумма трансфера: € 22 млн
Ушёл: «Фенербахче»
Сумма продажи: € 5,5 млн
Время в «Зените»: 2010-2013
Статистика в РПЛ: 71 матч, 1 гол
«Зенит» подписал Алвеша под Лигу чемпионов за огромные деньги, но очевидно промахнулся – ощутимо команду статусный новичок не усилил. Медленный, совершающий много ошибок, некреативный, сначала Бруну присел на скамейку, а потом и вовсе уехал в Турцию.
Микаэль Лумб
Пришёл: «Орхус»
Сумма трансфера: € 1,6 млн
Ушёл: «Бохум»
Сумма продажи: свободный агент
Время в «Зените»: 2010-2012
Статистика в РПЛ: 3 матча
Молодой защитник не смог выиграть конкуренцию ни у Губочана, ни даже у Луковича. Уже через полгода Лумб поехал в первую аренду, которая перетекла во вторую, а затем и в третью: «Фейеноорд», «Ольборг», «Фрайбург». Но даже там Лумб не получал достаточно практики, так как везде слабо себя проявлял. Когда контракт закончился, стороны разошлись – к тому моменту на его счету в РПЛ скопилось всего три матча.
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