Топ-10 российских свободных агентов. Похоже, кому-то придётся заканчивать

Зимнее трансферное окно в России откроется 26 января, но это не мешает клубам уже сейчас подписывать новичков. На рынок свободных агентов пока никто особого внимания не обращает, хотя здесь есть к кому присмотреться.

Артём Дзюба, нападающий, 34 года

В ноябре форвард расторг контракт с «Адана Демирспор». В Турции у Дзюбы не получилось: всего один гол в пяти матчах. С тех пор вокруг него масса слухов, но конкретных предложений нет. Известно, что нападающий через доверенных лиц предложил свои услуги «Пари НН», но там его не ждут.

Равиль Измайлов генеральный директор «Пари НН» «С Дзюбой лично у меня диалога не было, но были люди, которые позвонили в клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звёздный игрок, но уже возрастной. Никаких переговоров с Артёмом не было и не будет».

Скорее всего поиск нового клуба для Дзюбы затянулся из-за его финансовых требований. Возможно, скоро он всё-таки найдёт команду, которая сможет их удовлетворить. Не исключено, что вернётся в Турцию – ранее писали об интересе «Сивасспора».

Никита Хайкин, вратарь, 27 лет

31 декабря у россиянина истёк контракт с «Будё-Глимт». За норвежский клуб Хайкин сыграл 131 матч, взял два чемпионства в Норвегии и впервые получил вызов в сборную России. Кипер считает, что перерос этот уровень, и ищет клуб посильнее. В ноябре к Никите был интерес со стороны «Эвертона», а сейчас его рассматривает «Маккаби» из Хайфы. Вряд ли это предел амбиций вратаря. Его мечта – АПЛ.

Никита Хайкин Фото: Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

Дамьен Ле Таллек, полузащитник, 32 года

13 января натурализованный француз покинул «Торпедо». В сезоне-2022/2023 Ле Таллек сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. «Торпедо» приняло решение не брать игрока на первый сбор в Тамбов, а уже сейчас попрощаться с ним. Очевидно, что найти новый клуб в РПЛ опорнику будет непросто.

Дамьен Ле Таллек Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Денис Глушаков, полузащитник, 35 лет

9 января Глушаков покинул «Химки» после медосмотра. Клуб выбрал другой вектор развития, и стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Если в «Урале», «Оренбурге», «Пари НН» и «Факеле» отвергли интерес к полузащитнику, то президент «Торпедо» Илья Геркус не стал ничего комментировать. Возможно, это и есть один из вариантов, о которых говорил Глушаков. В этом сезоне Денис сыграл 19 матчей за «Химки» в чемпионате и Кубке России и отметился голом и результативной передачей.

Денис Глушаков экс-полузащитник «Химок» «Мы только пообщались с Садыговым, а на следующий день уже звонили из двух клубов. Посмотрим, время есть. Без команды точно не останусь, играть буду. Было время, когда я три месяца тренировался без клуба, а потом выходил и забивал, приносил пользу, давал результат».

Игорь Смольников, защитник, 34 года

Трёхкратный чемпион России в четвёртый раз за два с половиной года вышел на рынок свободных агентов. После «Зенита» Смольников по сезону отыграл в «Краснодаре» и «Арсенале», а в «Торпедо» задержался лишь на полгода. Защитник выходил на поле с первых минут, дважды был капитаном, а в матче с ЦСКА отметился результативным пасом на победный гол. Эта победа остаётся единственной для «Торпедо» в 17 турах РПЛ. Смольников расторг контракт по обоюдному согласию сторон, о чём главный тренер Андрей Талалаев узнал от президента клуба. Защитник нашёл команду получше?

Игорь Смольников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Хазбулат Хамхоев, вратарь, 29 лет

Экс-игрок махачкалинского «Динамо» ещё не был в РПЛ. В первой части сезона-2022/2023 Хамхоев сыграл 15 матчей в Первой лиге (шесть – «на ноль») и пропустил 12 мячей. Всего за «Динамо» вратарь провёл 66 игр, из которых 38 – «на ноль». Большую часть карьеры Хамхоев выступал за «Ангушт» во Второй лиге (162 матча).

Хазбулат Хамхоев Фото: dinamo-mx.ru

Александр Кахидзе, защитник, 23 года

С июля 2020 года Кахидзе выступал за «Велес». С тех пор правый защитник провёл 87 матчей, а в этом сезоне лишь в семи играх из 18 вышел с первых минут. До перехода в «Велес» футболист выступал за липецкий «Металлург». Кроме того, Кахидзе пробовал силы в испанском «Монтаньесе», где пробыл год.

Александр Кахидзе Фото: fcmetallurg-lp.ru

Виталий Лысцов, защитник, 27 лет

Летом-2022 центральный защитник покинул «Локомотив». С тех пор он без клуба. В прошлом сезоне Лысцов выступал за «Ахмат» и отметился суперголом в ворота «Ростова». За последние три с половиной года воспитанник железнодорожников сыграл всего в 30 матчах. Дефицит игровой практики осложняет поиск нового места работы.

Иван Новосельцев, защитник, 31 год

Новосельцев ещё не в том возрасте, когда обычно завершают карьеру, но, кажется, всё к этому идёт. Летом защитник остался без клуба и перешёл в медийную команду «10 is 10», основанную юмористом Азаматом Мусагалиевым. Что касается профессионального футбола, то в сезоне-2021/2022 Иван сыграл 16 раз за тульский «Арсенал» во всех соревнованиях и забил один мяч. После травмы колена, а затем двух выходов в старте Новосельцев был отстранён от тренировок с основой и переведён в дубль президентом клуба Гурамом Аджоевым. Летом защитник отказался от перехода в «ЧФР Клуж».

Иван Новосельцев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Евгений Башкиров, полузащитник, 31 год

Экс-игрок «Томи», «Крыльев Советов» и «Рубина» сидит без дела с апреля 2022 года. В польском «Заглембе» он был на хорошем счету, но после травмы пропустил почти семь месяцев и оказался не нужен клубу (возможно, вмешалась в том числе и политика). Осенью Башкиров тренировался с «Санта-Коломой» из Андорры, которую тренирует Дмитрий Черышев, но там не задержался.