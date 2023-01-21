«Ювентус» жестоко наказан! Клуб может остаться без еврокубков

«Ювентус» опять попал в грандиозный скандал и получил серьёзное спортивное наказание! Пока дело не дошло до исключения из Серии А, как в 2006 году по итогам «Кальчополи», но «старая синьора» может остаться без еврокубков на следующий сезон. Как сообщает Corriere dello Sport, апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора и постановил снять с туринского клуба 15 очков из-за финансовых махинаций. До вечера пятницы «Ювентус» находился на третьем месте и был в зоне Лиги чемпионов, а теперь опустится на десятую позицию. Отставание от «Лацио», «Ромы» и «Аталанты» будет составлять 12 очков. Хотя в октябре-январе команда Массимилиано Аллегри выдала в чемпионате Италии серию из восьми побед подряд без пропущенных мячей, с трудом верится, что «Ювентус» столько отыграет.

Кроме того, наказаны экс-руководители туринского клуба. Фабио Паратичи (бывший спортивный директор «Ювентуса») отстранён от футбольной деятельности на два с половиной года, Андреа Аньелли (президент) и Маурицио Арривабене (генеральный директор) – на два, а Федерико Керубини (спортивный директор) на год и четыре месяца. Самой мягкой дисквалификацией отделался звёздный в прошлом полузащитник «старой синьоры» Павел Недвед: чеху, занимавшему должность вице-президента, влепили бан на восемь месяцев.

Прежнее руководство «Ювентуса» подало в отставку ещё в конце ноября 2022-го. Аньелли и его команду обвиняли в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей: завышении трансферной стоимости футболистов, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера заработка игроков. Во время пандемии коронавируса клуб тайно выплатил 17 футболистам около € 60 млн. Боссы туринцев публично заявляли, что игроки отказались от части зарплат, а сами в обход закона договорились с ними о выплате этих денег. Пострадал в том числе Криштиану Роналду. Португальцу до сих пор должны € 19,9 млн, он хочет судиться с клубом.

Андреа Аньелли и Криштиану Роналду Фото: Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Издание La Stampa публиковало содержание телефонного разговора между Керубини и юристом «Ювентуса» Чезаре Габазио.

«Тайная сделка с Роналду не должна быть раскрыта, потому что если это произойдёт, они вцепятся нам в глотку, набросятся на аудиторов и всё такое. И тогда нам придётся провести фиктивную транзакцию», – говорил Керубини.

Известный журналист Джанлука Ди Марцио утверждал, что находящимся под следствием руководителям «Ювентуса» могут грозить штрафы в размере от € 20 тыс. до € 5 млн и лишение свободы на срок от одного года до восьми лет.

В декабре Аньелли так комментировал обвинения в финансовых махинациях:

«Благодаря большой любви к «Ювентусу» в последние годы я приложил максимум усилий для достижения результатов на поле и за его пределами. «Ювентус» превыше всего и всех. Я уверен, что действовал правильно в последние годы и что обвинения, выдвинутые против нас, необоснованны».

La Gazzetta dello Sport написала, что УЕФА готов отстранить туринский клуб от участия в еврокубках, если будет доказан факт финансовых нарушений. «Ювентус» имеет право подать апелляцию на решение итальянского суда. Очевидно, туринский клуб так и поступит.