Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Полузащитник сборной Норвегии и «Арсенала» Мартин Эдегор, история футболиста, статистика, мнение

«В 15 лет он играл как 30-летняя звезда». Кто тащит «Арсенал» к золоту АПЛ
Никита Паглазов
Кто тащит «Арсенал» к золоту АПЛ
Комментарии
Норвежца почти списали, но теперь он зажигает в лучшей лиге мира.

22 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Прямо сейчас лондонцы – лидеры чемпионата Англии и опережают «Манчестер Сити» на пять очков. В случае сегодняшнего успеха команда Микеля Артеты увеличит отрыв, а её положительные результаты в этом сезоне неразрывно связаны с Мартином Эдегором. «Чемпионат» рассказывает его историю.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
22 января 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Футбольное поле в холодном норвежском Драммене состояло из твёрдого гравия: таковым его сделали для прочности, а не ради развития детской техники. Поэтому в 2005 году Ханс Эрик Эдегор с несколькими родителями раскошелились на € 55 тыс., чтобы построить ультрасовременное всесезонное покрытие. Деньги не были проблемой: Эдегор-старший владел сетью магазинов одежды, а в молодости был профессиональным футболистом. У него были большие амбиции в отношении своего сына – Мартина, который в возрасте шести лет бил по мячу со скоростью 70 км/ч и обладал необычайным набором навыков. Ханс тренировал мальчишку в собственной академии – «Драммен Стронг».

Футбольное поле в холодном норвежском Драммене

Футбольное поле в холодном норвежском Драммене

Фото: theathletic.com

В 2009 году Мартин Эдегор перешёл в норвежский «Стрёмсгодсет», в котором засияла его звезда. «Я помню предсезонную подготовку, когда ему было 15 лет, он был с нами на предсезонке в Марбелье и играл с венгерской командой. Мартин вышел на позиции опорника и полностью доминировал. Я помню, как тренеры и игроки говорили: «То, что мы только что пережили, никогда больше не повторится в нашей жизни. В 15 лет он играл как 30-летняя суперзвезда», – отмечал исполнительный директор клуба Магне Джордан Нильсен.

Эдегор провёл в клубе всего один сезон, в течение которого за ним бегали все топ-клубы Европы. Настолько он выделялся на фоне других.

Магне Джордан Нильсен
Магне Джордан Нильсен
исполнительный директор «Стрёмсгодсета»

«У нас было 63 электронных письма от иностранных клубов. «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал», некоторые итальянские команды — все топы хотели Эдегора. Но больше всего впечатляли не его техника, а способность Мартина и его семьи оставаться с холодной головой. Он попадал на первые полосы каждый день, СМИ были у них дома, стучали в дверь — все хотели кусочек Эдегора. Он же просто оставался спокойным и сосредоточился на том, чтобы стать лучшим игроком».

В 2015 году Мартина забрал к себе мадридский «Реал», предоставивший невероятные условия 16-летнему футболисту: его зарплата составила € 2,5 млн в год, он получал гарантированные тренировки с первой командой и практику, а его отец Ханс – тренерскую работу в академии.

Начало карьеры Эдегора в Мадриде получилось хорошим: в феврале 2015 года он дебютировал во второй команде в Сегунде Б и забил первый гол. Также он был включён в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Однако уже к апрелю всё изменилось. Под руководством Зинедина Зидана «Кастилья» потерпела четыре поражения подряд, Эдегор потерял место в основе, а с первой командой тренировался всё реже. Чтобы вернуть уверенность молодому таланту, Флорентино Перес убедил Карло Анчелотти включить его в заявку на матчи Ла Лиги. «Президент решил, что норвежец сыграет три матча за первую команду в качестве мероприятия по организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было всё равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершён для пиара», — позже рассказывал в своей книге Карло Анчелотти, главный тренер «Реала».

Мартин Эдегор в «Реале»

Мартин Эдегор в «Реале»

Фото: Diego Souto/Getty Images

Эдегор дебютировал за главную команду 23 мая 2015 года под номером 41 в последнем матче сезона-2014/2015 с «Хетафе» (7:3), заменив Криштиану Роналду. Благодаря этому норвежец стал самым молодым игроком в истории «Королевского клуба», дебютировавшим в чемпионате Испании. На тот момент возраст полузащитника составил 16 лет и 156 дней. Весь следующий сезон Эдегор провёл в «Кастилье». Постепенно он адаптировался к Испании и стал одним из лидеров команды, приведя её к победе в своей группе Сегунды Б. 30 ноября 2016 года Мартин дебютировал в старте «Реала» — спустя 679 дней после подписания контракта. Он отыграл все 90 минут в матче Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (6:1). Однако уже в следующем раунде остался вне заявки. После этого Мартин потребовал отпустить его в другой клуб.

Закрутилась карусель арендных сделок: Эдегор съездил в голландские «Херенвен» (2017/2018) и «Витесс» (2018/2019), а затем оказался в «Реале Сосьедад». Если первая поездка в Нидерланды оказалась не совсем успешной, то в «Витессе» Мартин расцвёл. Помог ему в этом Леонид Слуцкий, тренировавший клуб в то время.

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
бывший главный тренер «Витесса»

«Эдегор очень силён психологически, обладает большой уверенностью в себе и может стабильно играть долгое время. Он заботится о себе, правильно питается и гиперпрофессионален. Почти как робот. У Мартина один из самых высоких уровней профессионализма, который я когда-либо видел».

По окончании сезона-2019/2020 Эдегор убедил Зинедина Зидана, что необходим «Реалу». Мартин провёл отличную кампанию в «Сосьедаде», став важнейшим футболистом. Клуб завоевал Кубок Испании, а футболист сделал 16 (7+9) голевых действий. Однако в Мадриде Эдегор так и не закрепился: в первой части сезона-2020/2021 он провёл лишь девять матчей.

Почему Мартин так и не стал своим в «Реале»? Важную роль сыграла конкуренция: на его позиции в клубе выступали Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио, Дани Себальос, Федерико Вальверде. Тяжело получить игровое время в такой компании. В моменты, когда Эдегор получал свои минуты, он не успевал показать все таланты, не мог вести команду за собой, как ему это давали делать в «Витессе» или «Сосьедаде». Мартин действительно по итогу оказался для «Реала» скорее PR-акцией, нежели серьёзным усилением. Зимой 2021 года его отдали в аренду «Арсеналу».

Лондонцы уже не были клубом без стратегии и планирования, каким являлись на протяжении большей части предыдущего десятилетия. Одна из причин, по которой Эдегор почти сразу стал ключевым игроком «Арсенала» и эффективным наставником для молодых футболистов, заключается в том, что он сам когда-то был одним из таких. Мартин знает, что такое, когда в твоей школе постоянно появляются фотографы, как справиться с внезапно свалившейся на тебя славой. И в итоге стать сильнее, а не раскиснуть. Эдегор снова демонстрировал свои лучшие качества, получив свободу действий: он вёл атаки «Арсенала», умно двигался, быстро принимал правильные решения.

Мартин Эдегор в «Арсенале»

Мартин Эдегор в «Арсенале»

Фото: Julian Finney/Getty Images

Артета был в восторге, а главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не ждал норвежца в Мадриде. «Я сказал Эдегору, что на его позиции у нас восемь игроков», — сообщил итальянец, рассказав о деталях общения с Мартином. Судьба полузащитника была предрешена: всего за € 35 млн он стал полноценным игроком «Арсенала». Когда хавбек только приехал в Англию, некоторые эксперты задались вопросом: не слишком ли он лёгок для Премьер-лиги?

Эдегора считали классным плеймейкером, которому не хватит физики для постоянной игры в АПЛ. Однако уже в первом полноценном сезоне он отбросил все сомнения: Мартин стал третьим игроком «Арсенала» по количеству передач (впереди – только два центральных защитника), четвёртым игроком АПЛ по ключевым (77) и продвигающим (71) передачам, а также по числу ассистов среди канониров (4). По предударным действиям Эдегор – второй игрок чемпионата Англии – 2021/2022 (159), он уступает только Тренту Александер-Арнольду. Также Мартин – второй футболист «Арсенала» по предголевым (15, у Саки – 18) действиям и касаниям мяча в финальной трети поля (792, у Саки – 951). Именно Эдегора и Саку можно назвать главными футболистами лондонцев прошлого сезона (да и этого тоже), что и отражается в цифрах.

В АПЛ заблистал ещё один норвежец. Слуцкому должно быть приятно В АПЛ заблистал ещё один норвежец. Слуцкому должно быть приятно

«Сначала я действительно волновался за Эдегора, потому что было видно: он невероятно талантливый, ему не хватало доминирования. Мы наблюдали за Озилом, и иногда он разочаровывал. Хотелось, чтобы он брал игру на себя и на позиции «десятки» вёл команду за собой. Эдегор только начинает делать эту роль своей — забивает голы и отдаёт передачи. Игра рядом с Ляказеттом помогает ему, как и то, что на флангах действуют Сака и Мартинелли», — отмечал в конце 2021-го экс-полузащитник «Арсенала» Перри Гроувз.

Микель Артета
Микель Артета
главный тренер «Арсенала»

«У Мартина есть все качества, чтобы стать капитаном команды. Я общался с тренером сборной Норвегии Столе Сольбаккеном — он лестно отзывается об Эдегоре. Он важен для команды, все его любят. Мартин приятный, скромный парень, который предстаёт перед нами таким, какой он есть. Для него получение капитанской повязки естественно, и это случится».

Артета в начале сезона-2022/2023 назначил 23-летнего Эдегора капитаном. «Когда он говорит, все его слушают, а это очень важное качество. Это правда, что Мартин, вероятно, не самый громкий, но он тот, кто подаёт пример каждый день, и он всегда поступает правильно.

Он очень скромный, старается всем помогать, тянет команду за собой, и у него огромная любовь и страсть к игре, которая мне очень нравится. Эдегор хочет совершенствоваться. Он хочет подгонять этих парней как можно быстрее и быстрее, и мы считаем, что он человек, который представляет ценности, что есть у нас в клубе», — признавался испанский тренер в сентябре 2022 года.

С получением повязки Эдегор заиграл ещё сильнее. За 23 матча текущего сезона во всех турнирах он заработал по системе «гол+пас» 13 (8+5) очков. За 40 игр прошлого сезона Мартин набрал 12 (7+5). Если сравнивать Эдегора с другим футболистом, на которого похож его стиль игры, то самым очевидным примером является Кевин Де Брёйне. Неудивительно, учитывая прошлое место работы Артеты. Бельгиец и норвежец тяготеют к правому полуфлангу, что отлично заметно и на тепловой карте.

Оба – мозговые центры своих команд, от которых исходит главная острота в плане созидания. И Де Брёйне, и Эдегор – умнейшие полузащитники, способные вскрыть оборону как правильным движением, так и классной передачей.

Рио Фердинанд
Рио Фердинанд
экс-защитник «Манчестер Юнайтед»

«В данный момент Эдегор играет, как Моцарт. Он прокатывает мяч у игроков между ног. Он похож на реинкарнацию Месута Озила в его лучшей форме. Я смотрел на Мартина и думал: «Ух ты, вот это парень». Он чувствует себя комфортно и действительно хорошо вживается в роль капитана «Арсенала».

Эдегор в текущем сезоне прибавил во многих статистических аспектах. Свою роль сыграл как индивидуальный, так и командный прогресс. Артета получил все необходимые инструменты для построения полноценной игры, в которой Эдегор чувствует себя лидером. Норвежец стал чаще бить по воротам (2,40 – 1,63 в сезоне-2021/2022), заработал почти столько же xG (5,1 – 5,2 в прошлом сезоне), при учёте, что сыграл почти на 50% меньше матчей. Это же касается и ожидаемых голевых передач (xA, 5,2 – 5,4). Улучшились показатели по предударным (5,18 – 5,14 в прошлом сезоне) и предлголевым (0,55 – 0,48) действиям. Также Эдегор прибавил и в проценте успешных отборов мяча (40% – 36,1%), что немаловажно с точки зрения прессинга.

Норвежец снова в топе АПЛ по продвигающим передачам (четвёртый), ключевым пасам (седьмой), предударным (четвёртый) и предголевым (пятый) действиям. Также Эдегор входит в топ-20 лиги по ожидаемым голам (19-й), а ещё он четвёртый по ожидаемым ассистам. «Наш капитан [Мартин Эдегор] играет потрясающе. Он – оркестр команды. По-настоящему эффективный капитан. И он даёт много подсказок на поле», – хвалил норвежца полузащитник «Арсенала» Букайо Сака.

Мартин Эдегор и Букайо Сака

Мартин Эдегор и Букайо Сака

Фото: James Gill/Getty Images

Эдегор – шестой футболист АПЛ по средней оценке по версии WhoScored (7,52). Впереди – Холанд, Триппьер, Де Брёйне, Жезус и Кейн. Он – второй игрок лиги по полученным наградам игрока матча (5), больше только у Триппьера (7). Мартин действительно является ключевой фигурой «Арсенала», который на всех парах летит к первому почти за 20 лет чемпионству. Эдегора признали лучшим игроком АПЛ за ноябрь-декабрь 2022 года, отметив его вклад в успехи «канониров».

Руководство «Реала» наверняка кусает локти, наблюдая за прогрессом 23-летнего норвежца. Эдегор стал бы идеальной заменой Модрича или Крооса. Есть совсем небольшая вероятность, что когда-то Мартин вернётся в Мадрид: при продаже боссы включили пункт о приоритетном праве выкупа. Правда, есть одно «но»: игрок сам должен заявить о желании присоединиться к клубу. Но хочется верить, что Эдегор останется в Лондоне, постарается привести «Арсенал» к серьёзным титулам и будет бороться за индивидуальные награды.

Интересно, что, вероятно, два лучших игрока АПЛ ближайших лет – норвежцы. Тем интереснее будет посмотреть за успехами этой национальной команды. А классным поворотом карьерного сюжета для Эдегора стало бы получение «Золотого мяча». Всё в его руках.

Все «новые Месси» Европы. У большинства карьера так и не сложилась Все «новые Месси» Европы. У большинства карьера так и не сложилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023