«В 15 лет он играл как 30-летняя звезда». Кто тащит «Арсенал» к золоту АПЛ

22 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Прямо сейчас лондонцы – лидеры чемпионата Англии и опережают «Манчестер Сити» на пять очков. В случае сегодняшнего успеха команда Микеля Артеты увеличит отрыв, а её положительные результаты в этом сезоне неразрывно связаны с Мартином Эдегором. «Чемпионат» рассказывает его историю.

Футбольное поле в холодном норвежском Драммене состояло из твёрдого гравия: таковым его сделали для прочности, а не ради развития детской техники. Поэтому в 2005 году Ханс Эрик Эдегор с несколькими родителями раскошелились на € 55 тыс., чтобы построить ультрасовременное всесезонное покрытие. Деньги не были проблемой: Эдегор-старший владел сетью магазинов одежды, а в молодости был профессиональным футболистом. У него были большие амбиции в отношении своего сына – Мартина, который в возрасте шести лет бил по мячу со скоростью 70 км/ч и обладал необычайным набором навыков. Ханс тренировал мальчишку в собственной академии – «Драммен Стронг».

Футбольное поле в холодном норвежском Драммене Фото: theathletic.com

В 2009 году Мартин Эдегор перешёл в норвежский «Стрёмсгодсет», в котором засияла его звезда. «Я помню предсезонную подготовку, когда ему было 15 лет, он был с нами на предсезонке в Марбелье и играл с венгерской командой. Мартин вышел на позиции опорника и полностью доминировал. Я помню, как тренеры и игроки говорили: «То, что мы только что пережили, никогда больше не повторится в нашей жизни. В 15 лет он играл как 30-летняя суперзвезда», – отмечал исполнительный директор клуба Магне Джордан Нильсен.

Эдегор провёл в клубе всего один сезон, в течение которого за ним бегали все топ-клубы Европы. Настолько он выделялся на фоне других.

Магне Джордан Нильсен исполнительный директор «Стрёмсгодсета» «У нас было 63 электронных письма от иностранных клубов. «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал», некоторые итальянские команды — все топы хотели Эдегора. Но больше всего впечатляли не его техника, а способность Мартина и его семьи оставаться с холодной головой. Он попадал на первые полосы каждый день, СМИ были у них дома, стучали в дверь — все хотели кусочек Эдегора. Он же просто оставался спокойным и сосредоточился на том, чтобы стать лучшим игроком».

В 2015 году Мартина забрал к себе мадридский «Реал», предоставивший невероятные условия 16-летнему футболисту: его зарплата составила € 2,5 млн в год, он получал гарантированные тренировки с первой командой и практику, а его отец Ханс – тренерскую работу в академии.

Начало карьеры Эдегора в Мадриде получилось хорошим: в феврале 2015 года он дебютировал во второй команде в Сегунде Б и забил первый гол. Также он был включён в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Однако уже к апрелю всё изменилось. Под руководством Зинедина Зидана «Кастилья» потерпела четыре поражения подряд, Эдегор потерял место в основе, а с первой командой тренировался всё реже. Чтобы вернуть уверенность молодому таланту, Флорентино Перес убедил Карло Анчелотти включить его в заявку на матчи Ла Лиги. «Президент решил, что норвежец сыграет три матча за первую команду в качестве мероприятия по организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было всё равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершён для пиара», — позже рассказывал в своей книге Карло Анчелотти, главный тренер «Реала».

Мартин Эдегор в «Реале» Фото: Diego Souto/Getty Images

Эдегор дебютировал за главную команду 23 мая 2015 года под номером 41 в последнем матче сезона-2014/2015 с «Хетафе» (7:3), заменив Криштиану Роналду. Благодаря этому норвежец стал самым молодым игроком в истории «Королевского клуба», дебютировавшим в чемпионате Испании. На тот момент возраст полузащитника составил 16 лет и 156 дней. Весь следующий сезон Эдегор провёл в «Кастилье». Постепенно он адаптировался к Испании и стал одним из лидеров команды, приведя её к победе в своей группе Сегунды Б. 30 ноября 2016 года Мартин дебютировал в старте «Реала» — спустя 679 дней после подписания контракта. Он отыграл все 90 минут в матче Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (6:1). Однако уже в следующем раунде остался вне заявки. После этого Мартин потребовал отпустить его в другой клуб.

Закрутилась карусель арендных сделок: Эдегор съездил в голландские «Херенвен» (2017/2018) и «Витесс» (2018/2019), а затем оказался в «Реале Сосьедад». Если первая поездка в Нидерланды оказалась не совсем успешной, то в «Витессе» Мартин расцвёл. Помог ему в этом Леонид Слуцкий, тренировавший клуб в то время.

Леонид Слуцкий бывший главный тренер «Витесса» «Эдегор очень силён психологически, обладает большой уверенностью в себе и может стабильно играть долгое время. Он заботится о себе, правильно питается и гиперпрофессионален. Почти как робот. У Мартина один из самых высоких уровней профессионализма, который я когда-либо видел».

По окончании сезона-2019/2020 Эдегор убедил Зинедина Зидана, что необходим «Реалу». Мартин провёл отличную кампанию в «Сосьедаде», став важнейшим футболистом. Клуб завоевал Кубок Испании, а футболист сделал 16 (7+9) голевых действий. Однако в Мадриде Эдегор так и не закрепился: в первой части сезона-2020/2021 он провёл лишь девять матчей.

Почему Мартин так и не стал своим в «Реале»? Важную роль сыграла конкуренция: на его позиции в клубе выступали Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио, Дани Себальос, Федерико Вальверде. Тяжело получить игровое время в такой компании. В моменты, когда Эдегор получал свои минуты, он не успевал показать все таланты, не мог вести команду за собой, как ему это давали делать в «Витессе» или «Сосьедаде». Мартин действительно по итогу оказался для «Реала» скорее PR-акцией, нежели серьёзным усилением. Зимой 2021 года его отдали в аренду «Арсеналу».

Лондонцы уже не были клубом без стратегии и планирования, каким являлись на протяжении большей части предыдущего десятилетия. Одна из причин, по которой Эдегор почти сразу стал ключевым игроком «Арсенала» и эффективным наставником для молодых футболистов, заключается в том, что он сам когда-то был одним из таких. Мартин знает, что такое, когда в твоей школе постоянно появляются фотографы, как справиться с внезапно свалившейся на тебя славой. И в итоге стать сильнее, а не раскиснуть. Эдегор снова демонстрировал свои лучшие качества, получив свободу действий: он вёл атаки «Арсенала», умно двигался, быстро принимал правильные решения.

Мартин Эдегор в «Арсенале» Фото: Julian Finney/Getty Images

Артета был в восторге, а главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не ждал норвежца в Мадриде. «Я сказал Эдегору, что на его позиции у нас восемь игроков», — сообщил итальянец, рассказав о деталях общения с Мартином. Судьба полузащитника была предрешена: всего за € 35 млн он стал полноценным игроком «Арсенала». Когда хавбек только приехал в Англию, некоторые эксперты задались вопросом: не слишком ли он лёгок для Премьер-лиги?

Эдегора считали классным плеймейкером, которому не хватит физики для постоянной игры в АПЛ. Однако уже в первом полноценном сезоне он отбросил все сомнения: Мартин стал третьим игроком «Арсенала» по количеству передач (впереди – только два центральных защитника), четвёртым игроком АПЛ по ключевым (77) и продвигающим (71) передачам, а также по числу ассистов среди канониров (4). По предударным действиям Эдегор – второй игрок чемпионата Англии – 2021/2022 (159), он уступает только Тренту Александер-Арнольду. Также Мартин – второй футболист «Арсенала» по предголевым (15, у Саки – 18) действиям и касаниям мяча в финальной трети поля (792, у Саки – 951). Именно Эдегора и Саку можно назвать главными футболистами лондонцев прошлого сезона (да и этого тоже), что и отражается в цифрах.

«Сначала я действительно волновался за Эдегора, потому что было видно: он невероятно талантливый, ему не хватало доминирования. Мы наблюдали за Озилом, и иногда он разочаровывал. Хотелось, чтобы он брал игру на себя и на позиции «десятки» вёл команду за собой. Эдегор только начинает делать эту роль своей — забивает голы и отдаёт передачи. Игра рядом с Ляказеттом помогает ему, как и то, что на флангах действуют Сака и Мартинелли», — отмечал в конце 2021-го экс-полузащитник «Арсенала» Перри Гроувз.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «У Мартина есть все качества, чтобы стать капитаном команды. Я общался с тренером сборной Норвегии Столе Сольбаккеном — он лестно отзывается об Эдегоре. Он важен для команды, все его любят. Мартин приятный, скромный парень, который предстаёт перед нами таким, какой он есть. Для него получение капитанской повязки естественно, и это случится».

Артета в начале сезона-2022/2023 назначил 23-летнего Эдегора капитаном. «Когда он говорит, все его слушают, а это очень важное качество. Это правда, что Мартин, вероятно, не самый громкий, но он тот, кто подаёт пример каждый день, и он всегда поступает правильно.

Он очень скромный, старается всем помогать, тянет команду за собой, и у него огромная любовь и страсть к игре, которая мне очень нравится. Эдегор хочет совершенствоваться. Он хочет подгонять этих парней как можно быстрее и быстрее, и мы считаем, что он человек, который представляет ценности, что есть у нас в клубе», — признавался испанский тренер в сентябре 2022 года.

С получением повязки Эдегор заиграл ещё сильнее. За 23 матча текущего сезона во всех турнирах он заработал по системе «гол+пас» 13 (8+5) очков. За 40 игр прошлого сезона Мартин набрал 12 (7+5). Если сравнивать Эдегора с другим футболистом, на которого похож его стиль игры, то самым очевидным примером является Кевин Де Брёйне. Неудивительно, учитывая прошлое место работы Артеты. Бельгиец и норвежец тяготеют к правому полуфлангу, что отлично заметно и на тепловой карте.

Оба – мозговые центры своих команд, от которых исходит главная острота в плане созидания. И Де Брёйне, и Эдегор – умнейшие полузащитники, способные вскрыть оборону как правильным движением, так и классной передачей.

Рио Фердинанд экс-защитник «Манчестер Юнайтед» «В данный момент Эдегор играет, как Моцарт. Он прокатывает мяч у игроков между ног. Он похож на реинкарнацию Месута Озила в его лучшей форме. Я смотрел на Мартина и думал: «Ух ты, вот это парень». Он чувствует себя комфортно и действительно хорошо вживается в роль капитана «Арсенала».

Эдегор в текущем сезоне прибавил во многих статистических аспектах. Свою роль сыграл как индивидуальный, так и командный прогресс. Артета получил все необходимые инструменты для построения полноценной игры, в которой Эдегор чувствует себя лидером. Норвежец стал чаще бить по воротам (2,40 – 1,63 в сезоне-2021/2022), заработал почти столько же xG (5,1 – 5,2 в прошлом сезоне), при учёте, что сыграл почти на 50% меньше матчей. Это же касается и ожидаемых голевых передач (xA, 5,2 – 5,4). Улучшились показатели по предударным (5,18 – 5,14 в прошлом сезоне) и предлголевым (0,55 – 0,48) действиям. Также Эдегор прибавил и в проценте успешных отборов мяча (40% – 36,1%), что немаловажно с точки зрения прессинга.

Норвежец снова в топе АПЛ по продвигающим передачам (четвёртый), ключевым пасам (седьмой), предударным (четвёртый) и предголевым (пятый) действиям. Также Эдегор входит в топ-20 лиги по ожидаемым голам (19-й), а ещё он четвёртый по ожидаемым ассистам. «Наш капитан [Мартин Эдегор] играет потрясающе. Он – оркестр команды. По-настоящему эффективный капитан. И он даёт много подсказок на поле», – хвалил норвежца полузащитник «Арсенала» Букайо Сака.

Мартин Эдегор и Букайо Сака Фото: James Gill/Getty Images

Эдегор – шестой футболист АПЛ по средней оценке по версии WhoScored (7,52). Впереди – Холанд, Триппьер, Де Брёйне, Жезус и Кейн. Он – второй игрок лиги по полученным наградам игрока матча (5), больше только у Триппьера (7). Мартин действительно является ключевой фигурой «Арсенала», который на всех парах летит к первому почти за 20 лет чемпионству. Эдегора признали лучшим игроком АПЛ за ноябрь-декабрь 2022 года, отметив его вклад в успехи «канониров».

Руководство «Реала» наверняка кусает локти, наблюдая за прогрессом 23-летнего норвежца. Эдегор стал бы идеальной заменой Модрича или Крооса. Есть совсем небольшая вероятность, что когда-то Мартин вернётся в Мадрид: при продаже боссы включили пункт о приоритетном праве выкупа. Правда, есть одно «но»: игрок сам должен заявить о желании присоединиться к клубу. Но хочется верить, что Эдегор останется в Лондоне, постарается привести «Арсенал» к серьёзным титулам и будет бороться за индивидуальные награды.

Интересно, что, вероятно, два лучших игрока АПЛ ближайших лет – норвежцы. Тем интереснее будет посмотреть за успехами этой национальной команды. А классным поворотом карьерного сюжета для Эдегора стало бы получение «Золотого мяча». Всё в его руках.