У «Ювентуса» отобрали 15 очков по ходу сезона. В РПЛ был только один подобный случай

Из-за финансовых махинаций с «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии. Таким образом, туринский клуб опустился с третьего на 10-е место Серии А и теперь сильно отстает от еврокубковой зоны (+12). В России тоже был прецедент со снятием очков – но только один. Под раздачу попал «Терек». Вспоминаем, как это было.

В истории РПЛ у клубов неоднократно отбирали очки – но практически всегда это случалось после того, как команде засчитывали техническое поражение по тем или иным причинам. Подобные примеры не в счёт. В данном материале история максимально отличная от этого.

В 2005 году «Терек» лишился шести очков

Летом-2005 «Терек» купил у «Крыльев Советов» Огнена Коромана за € 2 млн. Ну как купил – грозненский клуб так и не отдал деньги за игрока. 18 ноября того же года истёк срок, в течение которого «Терек» должен был перевести «Крыльям Советов» необходимую сумму, но она на расчётный счёт самарского клуба так и не поступила. В итоге грозненскую команду лишили шести очков и наложили запрет на регистрацию новых футболистов до погашения задолженности.

Огнен Короман Фото: РИА Новости

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. По итогам сезона грозненский клуб финишировал на последнем месте с 14 очками. Интересно, что снятие шести очков никак не сказалось на «Тереке» – если бы команду их не лишили, она всё равно бы вылетела из элиты. Хотя логичнее было бы, чтобы следующий сезон клуб начал с «минуса».

Что касается игры Огнена Коромана за «Терек», то он провёл всего шесть матчей за грозненский клуб, отметился голом в ворота «Москвы» и результативной передачей с «Аланией». Когда серб был на поле, «Терек» проиграл пять раз из шести. Через год хавбек отправился в «Портсмут», но лучшие годы провёл в «Црвене Звезде», куда сначала перешёл на правах аренды, а затем на полноценной основе. В Белграде Короман сыграл 93 матча, оформил 14+25 по системе «гол+пас», стал чемпионом и обладателем Кубка Сербии, а также завоевал серебряные и бронзовые медали местного чемпионата.

А закончил игровую карьеру Огнен в России: с лета-2011 по январь-2014 он выступал за «Крылья Советов», в составе которых в 2004 году стал бронзовым призёром чемпионата России. В прошлом году Короман работал спортивным директором клуба «Текстилац Дервента», выступающего во Второй лиге чемпионата Боснии и Герцеговины.