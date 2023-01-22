Из-за Холанда «Сити» упустит титул АПЛ? Зато Гвардиола получил шанс осуществить мечту

У «Манчестер Сити» игровой спад. Команда Хосепа Гвардиолы уступила в 1/4 финала Кубка английской лиги «Саутгемптону» (0:2), а затем проиграла в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2). В последнем матче «горожане» безнадёжно уступали к перерыву «Тоттенхэму» (0:2), но во втором тайме собрались и забили четыре мяча. Хотя клуб всё равно испытывает проблемы, о чём говорит сам Гвардиола.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Мы далеки от команды, которая была в предыдущих сезонах. Как вы думаете, такие камбэки будет происходить каждый раз? Не будут. Я не узнаю свою команду. Раньше у нас были страсть и желание бежать. Мы очень далеки от возможности конкурировать на самом высоком уровне. С «Тоттенхэмом» нам повезло. Если мы хотим что-то выиграть, но при этом будем жаловаться, то у нас нет шансов на трофеи».

До перерыва на чемпионат мира «Сити» уступил в АПЛ дома «Брентфорду», а по возвращении основной обоймы игроков из Катара команда показывала нестабильную игру. Хорошие матчи с «Лидсом» (3:1) в АПЛ, «Ливерпулем» (3:2) в Кубке лиги и «Челси» (4:0) в Кубке Англии сменялись трудовыми встречами с тем же «Челси» (1:0), «Эвертоном» (1:1) и «Тоттенхэмом» в чемпионате, а также неудачными играми с «Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Всё это оставляет Гвардиолу с задачами, которые он, возможно, не сможет полностью решить до конца сезона. «Манчестер Сити» стал другой командой. Приход Эрлинга Холанда потребовал изменений. Когда всё работало, результаты были невероятными; норвежец находится на пути к тому, чтобы стать рекордсменом по количеству забитых мячей в АПЛ за сезон со значительным отрывом (22 гола после 18 матчей).

Эрлинг Холанд после гола Фото: Naomi Baker/Getty Images

Холанд — машина для забивания голов. Его движения, касания и игра в штрафной находятся на уровне, отличном от почти любого другого нападающего в мире. Но, несмотря на все свои плюсы, у Эрлинга есть выраженные слабые места. Он делает «Манчестер Сити» слишком предсказуемым и прямым, а сам становится чересчур зависимым от партнёров. Команда Гвардиолы всегда играла с «ложными девятками», атакуя так, что любой футболист группы нападения мог оказаться на ударной позиции. Теперь, когда у них есть таргетмен, на которого идёт большинство передач в атаке, легко понять, как эти передачи прерывать. Даже если это могут немногие, это всё равно у кого-то да получается. Важный показатель, указывающий, что «Сити» стало проще остановить – набранные очки в среднем за матч. В текущем сезоне у клуба наблюдается худший результат с 2018 года – 2,11 очка за игру. Для сравнения: сезон-2018/2019 – 2,58 (стали чемпионами), 2019/2020 – 2,13, 2020/2021 – 2,26 (стали чемпионами) и 2021/2022 – 2,45 (стали чемпионами).

Дитмар Хаманн экс-полузащитник «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» выглядит лучше без Эрлинга Холанда, даже если он забьёт 40 голов в этом сезоне».

Возникает логичный вопрос: а стоило ли подписывать Холанда? Одна из главных причин кроется в результатах команды в Лиге чемпионов. «Сити» постоянно оступается в решающих стадиях, зачастую это происходит из-за плохой реализации (яркие примеры: Стерлинг в матче 1/4 финала с «Лионом» в 2020-м или Грилиш с «Реалом» в 1/2 финала в 2022-м). Команде не хватает игрока, хладнокровно забивающего мячи в важнейших встречах. «МС» отчасти пожертвовал доминированием в АПЛ ради футболиста, способного принести долгожданную победу в ЛЧ.

Когда Холанд приехал в Англию, то заявил, что будет учиться у Гвардиолы. Это не просто слова в знак уважения, а признание, что норвежцу нужно научиться адаптации к разным условиям. У Холанда должно быть эго, как и у любого хорошего нападающего, но при этом он обязан работать над собой и становиться разносторонним игроком. Эрлинг нуждается в «Сити» так же, как и клуб в нём.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Мы всё ещё работаем над процессом интеграции Холанда, потому что играть становится сложнее, когда соперники сидят в штрафной. Да, нам нужно чаще находить его передачами. С «Юнайтед» у него было достаточно касаний, но нужно смотреть на зоны, в которых они случались. Важно искать его, и мы будем это делать».

На этом проблемы, конечно, не заканчиваются. Важнейший футболист клуба – Кевин Де Брёйне – показывает не лучшую форму и играет с вечно хмурым взглядом. Бельгиец, команда которого потерпела фиаско на чемпионате мира, – основной источник создания опасных моментов как для всей команды, так и Холанда в частности. Результативность последнего напрямую зависит от состояния Де Брёйне. Возвращение капитана «Сити» к привычным кондициям может стать ключом к перевороту сезона в АПЛ.

Родри — единственный человек в полузащите, кто показывает стабильный уровень. Приобретение Калвина Филлипса летом 2022 года не добавило мощи, в то время как форма других важных игроков, например, Бернарду Силвы и Жоау Канселу, стала значительно хуже. С тех пор как они вернулись с чемпионата мира, они выглядят так, будто им нужен дополнительный отпуск (справедливости ради многие игроки вернулись в клубы после ЧМ в похожем состоянии).

Игроки «МС» после матча с «МЮ» Фото: Michael Regan/Getty Images

Вероятно, «Сити» больше других пострадал от турнира сборных посередине сезона. Дело не только в том, что многие футболисты ездили на ЧМ-2022. Такую тонко настроенную машину, а команды Гвардиолы всегда такие, нельзя просто выключить на несколько недель, а затем снова включить как ни в чём не бывало. Во время непрерывного сезона команда всегда получает нужный импульс, а все проблемы решаются летом. Сделать это по ходу сезона сложнее. К этому добавляются и постоянные травмы ведущих футболистов. Например, в матче с «МЮ» клубу не помогли основные центральные защитники – Рубен Диаш и Джон Стоунз.

В предыдущие сезоны чемпионские титулы «Манчестер Сити» часто зависели от суперформы игроков в середине сезона. Гвардиола лучше любого другого тренера понимал, что три очка, набранных в ноябре, декабре или январе, стоят ровно тех же трёх очков, заработанных в концовке чемпионата. В прошлом году «Сити» выиграл 12 матчей подряд с начала ноября до середины января. На этот раз они потеряли восемь очков за тот же период, проведя вдвое меньше игр. Испанскому тренеру необходимо искать пути решения кризиса.

Как Гвардиола может решить проблему в атаке? Очевидный вариант – ставка на молодого аргентинца Хулиана Альвареса. Новоиспечённый чемпион мира был важным элементом команды Лионеля Скалони: по ходу турнира он вытеснил из основного состава Лаутаро Мартинеса. Альварес куда больше походит на игрока для системы Гвардиолы, нежели Холанд. Аргентинец может как заменить, так и дополнить норвежца. Сложно исключить из состава футболиста, забивающего в среднем больше гола за игру, но в качестве смелого тактического хода и встряски подобная мера может пойти всем на пользу. В матче с «Тоттенхэмом» Гвардиола выпустил Альвареса с первых минут и не прогадал: именно гол аргентинца запустил камбэк «Сити».

Пеп Гвардиола Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Январское трансферное окно — вариант для поиска усиления как для нападения, так и полузащиты. Но зимний перерыв неразумен по соотношению цена/качество («Челси» не даст соврать). Плюс к этому нужно найти правильного футболиста, подходящего Пепу, что не всегда просто. А ещё все знают, насколько богаты владельцы «Сити». Наверняка Гвардиола сейчас скучает по Александру Зинченко – он придавал структуре многогранность. Но резервы всё-таки есть.

О себе должен напомнить джокер Пепа – Илкай Гюндоган. 32-летний немец не раз уже приходил на помощь в тяжёлых ситуациях, иногда становясь фактически хедлайнером команды (хороший пример – середина сезона-2020/2021). Ещё одним спасателем выступает Рияд Марез. Алжирец – не постоянный игрок стартового состава, но очень часто приносит огромную пользу результативными действиями. Именно он стал решающим фактором возвращения «Ман Сити» в игре с «Тоттенхэмом»: на его счету два гола и одна результативная передача.

«Сити» испытывает массу проблем – как тактических, так и кондиционных. Но основная головная боль – отрыв «Арсенала» в таблице на восемь очков (если считать по потерянным). После матча с «Манчестер Юнайтед» Гвардиола попытался снять напряжение с футболистов, отмечая хорошую игру с их стороны: «Мне всё равно, если мы не выиграем Кубок лиги или АПЛ. Мне всё равно, если команда играет так, как играла [сегодня]. Всё это было очень похоже на то, как мы играли здесь много-много лет». А уже после встречи с «Тоттенхэмом», помимо игроков, коуч приступил к критике болельщиков.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «С нашими болельщиками происходит то же самое. Они молчат 45 минут. Они нас освистывают не потому, что мы плохо играем, а потому, что проигрываем. Раньше было иначе. Может, мы слишком легко выиграли АПЛ четыре раза за последние пять лет… Хочу, чтобы наши болельщики вернулись, чтобы фанаты были здесь. Те, кто поддерживает нас на «Этихаде», к остальным болельщикам у меня претензий нет, они лучшие».

Испанскому тренеру предстоит большая работа, если он хочет бороться за титул АПЛ. Но, вполне вероятно, главной задачей на предстоящие полгода станет победа в Лиге чемпионов. Для этого Пепу и купили Холанда, а тренер попутно упрощал и видоизменял стиль. Важные игроки основы должны набрать кондиции к весне – то есть к матчам плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала команду ждут встречи с «Лейпцигом» (22 февраля и 14 марта). Будет интересно понаблюдать за ситуацией, если «Сити» бросит все силы на один турнир, чего никогда не случалось с клубом в эпоху Гвардиолы.