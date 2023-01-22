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Чемпионат Италии: «Ювентус» наказан снятием 15 очков в Серии А — что будет с клубом, комментарии, возможные трансферы

У «Ювентуса» будут большие проблемы без еврокубков. Кого из важных игроков потеряет клуб?
Анатолий Романов
Кого из важных игроков потеряет «Ювентус»?
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Под вопросом и будущее главного тренера.

Болельщики «Ювентуса» пережили кошмарную неделю. После позорного поражения со счётом 1:5 от «Наполи» (как тогда казалось, конкурента в борьбе за скудетто), прервавшего восьмиматчевую сухую победную серию туринцев в Серии А, клуб получил ещё более тяжёлый удар от суда Федерации футбола Италии. Со «старой синьоры» сняли 15 очков за финансовые махинации. Команда Массимилиано Аллегри свалилась на 10-е место в таблице чемпионата Италии и, скорее всего, останется без еврокубков на будущий сезон. Что же будет дальше с «Ювентусом»?

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Разумеется, «Ювентус» быстро выпустил заявление по поводу решения суда. Туринский клуб сообщил на официальном сайте, что ожидает публикации причин и объявляет об обращении в Коллегию спортивных гарантов в рамках кодекса спортивной юстиции. «Старая синьора» подаёт апелляцию и надеется если не на отмену наказания, то, очевидно, на его сокращение. Изначально прокурор запросил снятия девяти очков с «Ювентуса», а не 15. Это оставляло бы команду Аллегри в гонке за Лигу чемпионов.

Вообще, кажется, история не закончена, и новое рассмотрение дела «Ювентуса» может завершиться чем угодно. Например, эксперт по спортивному праву, юрист Матиа Грассани утверждал, что «старой синьоре» грозит перевод в Серию В, как 17 лет назад, когда клуб был участником «кальчополи». Ситуация с учётом открытого против туринцев расследования со стороны ФИФА выглядит очень опасной.

«Это самое серьёзное расследование, которому подвергался «Ювентус» когда-либо, возможно, даже более серьёзное, чем «кальчополи» в 2006 году. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил. Это беспрецедентно. «Ювентус» рискует не только штрафом и наказанием. По закону возможно исключение команды из Серии А. Правила предусматривают, что в случае получения регистрации на чемпионат путём изменения документов, частных договорённостей, откладывающих выплаты, причитающиеся игрокам в сезоне-2021/2022, или даже фиктивного отказа возможно исключение клуба из чемпионата и потеря титула чемпиона Италии», – объяснял Грассани в интервью для La Repubblica.

Если «Ювентус» останется без еврокубков, то это отразится на мотивации игроков и трансферной работе. Кто-то захочет уйти из клуба, кто-то откажется переезжать в Турин, кто-то засомневается, стоит ли продлевать контракт. «Старой синьоре» придётся продавать футболистов, чтобы компенсировать убытки, в том числе потерянные от неучастия в еврокубках деньги.

По данным Transfermarkt, летом 2023-го истекают контракты сразу у девяти игроков «Ювентуса». В списке Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Мойзе Кин, Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик (арендован у «Марселя»), Леандро Паредес (арендован у «ПСЖ») и запасной голкипер Карло Пинсольо. Правда, в случае с Локателли это просто отложенный трансфер: полузащитник был арендован на два сезона с обязательством выкупа – его договор будет действовать до лета 2026-го.

Кина тоже планируют выкупать после двух лет аренды. «Ювентус» должен заплатить «Эвертону» € 30 млн. Милика могут забрать, отдав прописанные в контракте € 7 млн. С остальными ситуация иная. По информации La Gazzetta dello Sport, клуб не собирается оставлять Паредеса, готов отпустить Алекса Сандро, Куадрадо и Рабьо, а кроме того, не против продать Уэстона Маккенни. У Ди Марии есть варианты в МЛС, ОАЭ и Бразилии. Пока складывается впечатление, что чемпион мира сильнее хочет остаться в «Ювентусе», нежели туринцы сохранить его.

Леандро Паредес и Анхель Ди Мария

Леандро Паредес и Анхель Ди Мария

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Продолжают появляться слухи об уходе Душана Влаховича, которого всего лишь год назад купили у «Фиорентины» за € 81,6 млн. Пишут, что серба привлекает переход в лондонский «Арсенал», а «Ювентус» рассмотрит предложения от € 90+ млн. Душан – лучший бомбардир команды с шестью голами в этом сезоне Серии А, но сыграл из-за травмы только 10 матчей.

Ещё у четверых игроков контракты до лета 2024-го, а значит, их будущее по идее нужно решать уже в ближайшие полгода. Это Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, а также голкипер Войцех Щенсны. Чтобы отпустить даже не очень нужного или слишком возрастного игрока, требуется найти ему замену: топ-клубу нельзя иметь дыры в составе.

Будущее футболистов всегда так или иначе связано и с фигурой главного тренера. Но перспективы самого Аллегри в «Ювентусе» вызывают сомнения. По информации Football Italia, после 1:5 от «Наполи» руководство клуба задумалось о расставании с Массимилиано по окончании сезона. Впрочем, в случае отставки тренера придётся выплатить Аллегри крупную неустойку, что в нынешних обстоятельствах создаёт большую проблему. Один из кандидатов на его замену – Зинедин Зидан. Инсайдеры утверждают: Зизу надеется на приглашение в «Ювентус», поэтому отклонил предложения сборных Португалии, Бразилии, США, Катара и ОАЭ.

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При худшем развитии событий, то есть переводе в Серию В, клубу было бы не избежать массового оттока футболистов. Тут Аллегри наверняка и сам бы ушёл, а Зидан вряд ли пожелал бы вернуться. Но и отсутствие еврокубков, возможно, повлияет на желание Аллегри продолжать работу в Турине.

За «Ювентус» страшно. Клуб с богатейшей историей не должен превращаться в заурядность. Впрочем, 36-кратный чемпион Италии и не через такое проходил – возвращался великим.

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