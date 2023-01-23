Грязь в испанском футболе. Экс-игроку «Барселоны» дали срок за договорняк

В Испании действующему футболисту дали реальный срок за участие в договорном матче. Бывшего полузащитника «Бетиса» Хави Торреса приговорили к 10 месяцам тюремного заключения, оштрафовали на € 400 тыс. и отстранили от футбола на 22 месяца. Поскольку игроку уже 36 лет, можно утверждать, что его профессиональная карьера закончена.

Эта история получила название «Дело «Осасуны». Разбирательство длилось долгие годы – после сезона-2013/2014 Примеры. Тогда клуб из Памплоны боролся за выживание и за два тура до финиша находился в тяжёлом положении. Команда занимала 19-е место и отставала на одно очко от своих главных соперников – «Альмерии», «Хетафе» и «Вальядолида». Ниже находился только безнадёжный «Бетис», не имевший даже теоретических шансов сохранить место в элите.

В заключительных двух турах «Осасуне» оставалось провести один гостевой матч – с «Эспаньолом», у которого было на шесть очков больше, и один домашний – как раз с «Бетисом». Именно команде из Севильи предстояло решить судьбу остальных аутсайдеров. В предпоследнем туре «Бетис» играл с конкурентом басков – «Вальядолидом». В общем, развязка чемпионата Испании обещала болельщикам сильные эмоции. Тогда, к слову, на финише ещё и «золотая гонка» была очень крутой: «Атлетико» Диего Симеоне на три очка обошёл «Барселону» и «Реал».

Okko. Напоминаем, 29 января состоится матч 19-го тура «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад», который будет транслировать

Руководители «Осасуны» додумались подстраховаться и, что называется, зарядить «Бетис». Вылетать-то жутко не хотелось. Инициаторами противозаконных действий стали президент клуба Мигель Таверна, секретарь Анхель Вискай и спортивный директор Хесус Перальта. Они вышли на Хави Торреса, который в тот момент залечивал разрыв ахиллова сухожилия, и ещё одного футболиста «Бетиса» – Антонио Амайю. Центральный защитник тогда тоже восстанавливался от травмы (отрыва приводящей мышцы).

Хави Торрес Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Этому дуэту следовало договориться со своими одноклубниками о двух вещах. Во-первых, дать бой «Вальядолиду». Тут ничего криминального не было: вознаграждение третьей стороной за победу не запрещено. Но в последнем, 38-м туре «Бетис» должен был сдать матч «Осасуне». В ходе расследования установили, что боссы клуба из Памплоны передавали деньги двумя частями: сначала € 400 тыс. (после игры севильцев с «Вальядолидом»), потом ещё € 250 тыс. (после договорняка).

У «Бетиса» была серия из шести поражений подряд, тем не менее финансовая мотивация настолько воодушевила слабейшую команду Примеры, что она переиграла «Вальядолид» – 4:3. Причём трижды отыгрываясь по ходу матча и забив победный гол в компенсированное время. Сама «Осасуна» сыграла на выезде с «Эспаньолом» вничью 1:1.

Как писала Marca, Перальта и Вискай договорились с Торресом и Амайей передать первый транш в размере € 400 тыс. на нейтральной территории. Деньги положили в сумку и привезли на парковку жилого комплекса. Машина с боссами «Осасуны» остановилось около чёрного минивэна, в котором находились футболисты «Бетиса». Сумку поставили на землю, после чего Торрес с Амайей забрали её и бросили телефон секретарю клуба из Памплоны. Пересчитав все евро, игроки позвонили Вискаю и подтвердили, что всё хорошо.

Антонио Амайя Фото: David Ramos/Getty Images

Ещё через неделю, 18 мая, состоялся матч «Осасуна» – «Бетис». На стадионе «Эль-Садар» собрались 20 тыс. зрителей (полный аншлаг!), не подозревавших, что становятся свидетелями спектакля в худшем значении этого слова. Торрес и Амайя в нём не участвовали как игроки. На поле в составе «Бетиса» вышли голкипер Антонио Адан, защитники Дамьен Перкис, Хорди Фигерас, Паулау, Хуанфран, Хавьер Чика, полузащитники Хавьер Матилья, Альфред Н’Диайе, Седрик Мабвати, Сальва Севилья и нападающий Рубен Кастро. На замену – Лоренсо Лопес, Агустин Какабелос и Носа Игьебор.

«Осасуна» забила уже на 12-й минуте. Дальше случилось неожиданное: болельщики так бурно праздновали гол Ориоля Риеры, что обрушилось заграждение на одной трибун. Некоторые фанаты упали на поле. Медики оказали помощь пострадавшим, а через 35 минут встречу продолжили. В середине первого тайма Хави Акунья забил второй мяч «Осасуны». За 20 минут до конца Чика отыграл один гол, заставив занервничать руководителей клуба из Памплоны, но игра закончилась, как планировалось – победой «Осасуны». По иронии судьбы хозяевам и этого не хватило, чтобы сохранить место в Примере. «Вальядолид»-то утопили, а остальные конкуренты добыли нужные результаты. В итоге «Осасуна» финишировала на 18-м месте и покинула Примеру, куда, впрочем, вернулась через пару лет.

По словам Виская, который всех и сдал, оставшиеся € 250 тыс. он передал Амайе в мадридском отеле Meliá Los Galgos. К слову, в этом деле в качестве возможного организатора договорняка фигурировал ещё один экс-игрок «Бетиса» Хорди Фигерас. Однако его вину не доказали.

Анхель Вискай Фото: osasuna.es

Торрес в следующем году купил себе яхту Starfisher Cancun 260, несмотря на то что снял карты всего около € 6 тыс. Амайя снизил свои расходы из зарплаты в десять раз. Это доказывало, что футболисты получили крупную наличку. Тем временем на счетах «Осасуны» оказалось на € 2,1 млн меньше, чем официально значилось по документам. Полиция обнаружила, что Вискай вывел со счетов клуба ещё € 600 тыс., тем не менее судьба этих денег осталась неизвестной. По словам секретаря, он стимулировал и другие команды на победы над конкурентами «Осасуны».

Ещё в 2020 году Виская приговорили к заключению на восемь лет и восемь месяцев (позже срок сократили до пяти лет и семи месяцев), Таверну и Перальту – на шесть лет и восемь месяцев (их срок сократили до пяти с половиной лет). Хави Торресу и Амайе тогда влепили по году, но футболисты обжаловали решение суда. Антонио заявлял в интервью для AS:

«Кто знает меня, тому понятно, что я никогда не принимал участия в каких-либо действиях, угрожающих целостности и надлежащему функционированию соревнований. Всегда осуждал любые действия, которые нарушают правила турниров и чистого спорта. Я удивлён, что осуждён за события, в которых не участвовал или на которые не мог оказать влияния. Полностью не согласен с наказанием».

Интересно, что Хави Торрес, хоть и находился под следствием, спокойно находил себе новые клубы и продолжал играть. В «Бетисе» он задержался до лета 2016-го, потом провёл сезон в «Спортинге» из Хихона, а после этого уехал на год в Австралию – получил предложение от «Перт Глори». Через год вернулся в Испанию, подписав контракт с «Эльче», затем отыграл сезон в «Аль-Араби» из Кувейта, а с 2020-го и до нынешнего января выступал за «Луго». В этом сезоне был игроком основы и капитаном во втором дивизионе.

Вообще, карьера Хави Торреса могла сложиться намного успешнее. Он начинал в «Барселоне», даже сыграл два матча за команду Хосепа Гвардиолы. Вот только чемпионский титул с каталонским клубом в сезоне-2008/2009 так и остался его единственным серьёзным трофеем.

Амайя ещё в 2014-м перешёл из «Бетиса» в «Райо Вальекано», а последний сезон-2018/2019 отыграл за УКАМ из Мурсии. Он получил такой же приговор, как и Хави Торрес. Но в его случае речь уже не идёт о наказании действующего футболиста.