«Роналду провалил дебют». Реакция на первый матч Криштиану за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср». Многие ждали, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» начнёт бить бомбардирские рекорды в Саудовской Аравии с первого же матча, но этого не произошло. В домашней игре с «Аль-Иттифаком» звёздный нападающий не забил.

Португалец за 90+ минут совершил 41 касание мяча, нанёс четыре удара (в створ только один), отдал 89% точных передач и сделал два паса под удар. У Роналду было восемь потерь владения. Статистический сайт Sofascore.com оценил игру Криштиану всего на 6,9 балла: для сравнения — лучший игрок матча бразилец Андерсон Талиска получил 7,7 балла.

А что пишут СМИ о премьере Роналду в Саудовской Аравии?

Журналист британского издания Daily Express Райан Тейлор отметил, что первый матч Криштиану за «Аль-Наср» состоялся одновременно с игрой «Манчестер Юнайтед» в АПЛ с «Арсеналом».

«Криштиану Роналду провалил свой дебют в «Аль-Насре» в то время, как «Манчестер Юнайтед» потерпел горькое, разочаровывающее поражение от «Арсенала» со счётом 2:3. Хотя последнее поражение в Премьер-Лиге, несомненно, будет болезненным для Эрика тен Хага, его бывшая команда действительно отдалилась от пятикратного обладателя «Золотого мяча», чья карьера грозит закончиться вдали от всеобщего внимания…

Был один эпизод, который показал, что CR7 ещё на что-то способен, когда он посадил защитника на газон. Атакуя цель, Роналду притворился, что простреливает, а его беспомощный оппонент упал на колени. Затем Роналду нанёс удар в боковую сетку».

Наш коллега из The Mirror Бен Хазбенд в свою очередь подметил изменения в поведении португальца.

«Он обошёл и поприветствовал всех товарищей по команде после финального свистка. Это, на самом деле, тема дня. Он был позитивным на протяжении всей игры и демонстрировал такой язык тела, которого часто не хватало в «Манчестер Юнайтед». Нельзя отрицать тот факт, что его игра оставляла желать лучшего, но выступление Криштиану в Саудовской Аравии доказало, что это не уход на пенсию. «Аль-Иттифак» оставался в игре и делал всё, что мог. Роналду также порадуется тому, что в его команде есть ещё одна настоящая звезда – Талиска, который поможет ему адаптироваться к новой обстановке».

Патрик Остин-Харди из The Daily Star обратил внимание на то, что болельщики в соцсетях критиковали Роналду по ходу матча с «Аль-Иттифаком». Он приводит несколько постов:

«Бывшую легенду «Манчестер Юнайтед» и «Реала» высмеяли после эпизода борьбы с защитником «Аль-Иттифака». «Роналду не может вести мяч даже в Саудовской Аравии», – написал один безжалостный фанат. «Сходящий игрок, он еле двигается», – прокомментировал другой болельщик. «Роналду фактически закончил. Он не способен сделать разницу даже в Саудовской Аравии», – выразил своё мнение третий».

Криштиану Роналду в окружении соперников Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В испанском издании Marca так оценили первый матч Роналду за «Аль-Наср»:

«Роналду ушёл с поля после своего дебюта в Эр-Рияде с горько-сладким чувством. Его команда – новый лидер чемпионата Саудовской Аравии – выиграла со счётом 1:0, но капитан «Аль-Насра» не смог отпраздновать гол, как мечтали он сам и вся его семья. Это была игра с отличной атмосферой и полусчастливым концом…

У матча была только одна интрига – забьёт ли Криштиану. Этого ждали все: нейтральные зрители, болельщики «Аль-Насра», его партнёры по команде. И эта зависимость изменила игру. Местные футболисты не пытались играть ради победы. Их преследовала навязчивая идея сделать так, чтобы звезда забила. Это обусловило действия в атаке, имевшие одну цель».

Сайт Today90.com написал об атмосфере, которая сопровождала первое появление Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. Текст называется «Эр-Рияд сходит с ума из-за дебюта Роналду за «Аль-Наср».

«Уже за несколько часов до начала игры тысячи болельщиков «Аль-Насра» собрались у ворот арены «Мрсул Парк», чтобы стать свидетелями премьеры португальской суперзвезды… В окрестностях стадиона было много торговцев, продававших всевозможные товары с именем Криштиану – футболки, шарфы, платки.

Безумие вокруг дебюта Роналду только усилилось, так как поклонники «Аль-Насра» уже считают само собой разумеющимся то, что их клуб выиграет лигу и континентальный кубок. Однако первый матч CR7 не оправдал ожиданий. Хотя команда и победила со счётом 1:0, гол забил не португалец, а Талиска».