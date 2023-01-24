Смолов всю карьеру мечтал уехать из России. Но как же ему не везёт

Фёдор Смолов всегда ассоциировался с приключениями. Стильные фото из отпуска, интервью с историями о разных поездках и постоянное озвучивание мечты – игра в сильном чемпионате.

Они пошли ещё после того, как совсем юный нападающий на полгода заскочил в «Фейеноорд». Кажется, там мышление и поменялось. Он осознал, что в классный футбол играют именно там – где-то недалеко от Центральной Европы. Причём делают это постоянно, а не как в России – в основном в дни дерби.

Следующие 10 лет прошли в бесконечных слухах. Какие только клубы ни интересовались Смоловым. Пик пришёлся на 2016-2018 годы, когда и форма нападающего была действительно крутой. Возможно, лучшей в карьере.



«Были «Лион», «Марсель», «Бордо» – я даже не разговаривал. «Вольфсбург», Гладбах, «Вест Хэм». С последним вариантом тупанул. Месяц отпуска, я был в «Краснодаре», у меня болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира», – говорил он в «Красаве» уже в декабре 2019-го.



Однако главным разочарованием стал срыв перехода в «Боруссию» из Дортмунда. Они тогда стабильно высоко забирались в ЛЧ, а Холанд ещё дозревал в Норвегии. Смолов имел шанс стать основным. И очень нравился Тухелю. Переговоры шли больше года. Все хотели этого трансфера, но в итоге Тухеля выкинули из команды как раз таки из-за расхождений в вопросах комплектования. После, как рассказывал сам игрок, переход заблокировали. В команды не из ЛЧ он идти не хотел. Ждал чемпионата мира и шанса засветиться там. В итоге сел на скамейку после первого же тура. А потом тот самый пенальти. И переход в «Локомотив».



Конечно, он считал, что ещё ничего не кончено. 28 лет, Лига чемпионов. Ещё можно вернуть свою фамилию в списки больших команд. Но Смолов уже не стал прежним. И постепенно в Европе о нём стали забывать.



Да, в 2020-м случилась неожиданная аренда. 30-летний бомбардир тогда совсем заскучал в «Локо». А тут форвард потребовался «Сельте». И клубы быстро обо всём договорились. Показательный момент, когда нет выбора, а желание уехать остаётся. В таких условиях переговоры короткие и конкретные. И главное – эффективные.

Фёдор Смолов Фото: Octavio Passos/Getty Images

Но и эти полгода превратились в кошмар. Коронавирус, приостановка чемпионата и логичное непонимание, что дальше. Фёдор имел теоретическую возможность хотя бы на финише карьеры проявить себя в топ-лиге. Однако эпидемия точно сыграла роль. Когда не понимаешь дальнейшую экономическую жизнь, глупо тратить деньги на выкуп форварда из далёкой России. Смолов вернулся. И, похоже, уже навсегда.



Потом проскакивали варианты с США, а дальше – 24 февраля. И стран, куда могут пригласить игроков из России, стало меньше. Осталась Турция. По информации «Чемпионата», «Истанбул Башакшехир» заинтересован в подписании Фёдора. Сам нападающий также пробивал через знакомых информацию об уровне турецкой лиги и о ситуации в клубе. Но сейчас всё на паузе. Да и в 32 года Смолов, вероятно, уже не так рвётся за границу как пять-семь лет назад. Тем более если это не США. Или хотя бы Европа.

При этом они вместе с Павлом Мамаевым открыли детскую футбольную школу в ОАЭ. Но варианты из этой страны футболист, вероятно, пока не готов рассматривать. А контракт с «Динамо» закончится через полгода. И вопрос будущего в скором времени станет очень актуальным.