Худшие трансферы в истории ЦСКА. Антирейтинг

Любош Калоуда

Пришёл: «Брно»

Сумма трансфера: € 5,18 млн

Ушёл: «Дукла»

Сумма продажи: свободный агент

Время в ЦСКА: 2008–2012

Статистика в РПЛ: 5 матчей

Любош считался одним из самых перспективных футболистов Чехии, на момент перехода он был лидером молодёжной сборной своей страны. На Калоуду претендовали «Ювентус» и «Ньюкасл», но он сделал выбор в пользу армейцев. При этом чех был молод, поэтому место в основе следовало заслужить.

«Психологически чувствовал себя очень тяжело, — говорил Калоуда. — При первой встрече Валерий Газзаев даже не спросил, на какой позиции мне комфортно играть. «Меня купили за дикую сумму, — думал я. — Почему главный тренер ничего обо мне не знает? Помню выезд во Владивосток — настоящий ад! Летел восемь часов, чтобы тренер выпустил меня за минуту до конца игры. Как я могу таким образом набрать опыт?!»

Калоуда получил шанс показать себя в Кубке России, но получил травму. Позднее ЦСКА отправил его в аренду в «Волгарь», а потом — в «Александрию». В итоге Любош отыграл в составе ЦСКА всего лишь восемь матчей и покинул московский клуб в начале 2012 года.