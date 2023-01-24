Худшие трансферы в истории ЦСКА. Антирейтинг

В истории ЦСКА немало классных трансферов, особенно это касается эпохи нулевых. Правда, были и откровенно провальные сделки, которые сразу бросались в глаза. Вспоминаем самые неудачные трансферы в истории армейского клуба. Итоговые места в рейтинге зависят от ваших голосов.
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Любош Калоуда
Сумма трансфера: € 5,18 млн
Ушёл: «Дукла»
Сумма продажи: свободный агент
Время в ЦСКА: 2008–2012
Статистика в РПЛ: 5 матчей
Любош считался одним из самых перспективных футболистов Чехии, на момент перехода он был лидером молодёжной сборной своей страны. На Калоуду претендовали «Ювентус» и «Ньюкасл», но он сделал выбор в пользу армейцев. При этом чех был молод, поэтому место в основе следовало заслужить.
«Психологически чувствовал себя очень тяжело, — говорил Калоуда. — При первой встрече Валерий Газзаев даже не спросил, на какой позиции мне комфортно играть. «Меня купили за дикую сумму, — думал я. — Почему главный тренер ничего обо мне не знает? Помню выезд во Владивосток — настоящий ад! Летел восемь часов, чтобы тренер выпустил меня за минуту до конца игры. Как я могу таким образом набрать опыт?!»
Калоуда получил шанс показать себя в Кубке России, но получил травму. Позднее ЦСКА отправил его в аренду в «Волгарь», а потом — в «Александрию». В итоге Любош отыграл в составе ЦСКА всего лишь восемь матчей и покинул московский клуб в начале 2012 года.
Рамон
Сумма трансфера: € 5,65 млн
Ушёл: «Боавишта»
Сумма продажи: свободный агент
Время в ЦСКА: 2007–2012
Статистика в РПЛ: 25 матчей, 1 гол, 2 передачи (за ЦСКА)
В 2005-м Рамон неплохо проявил себя на юношеском чемпионате мира. Сборная Бразилии остановилась в шаге от золота, а полузащитник забил на турнире четыре мяча. Через год с небольшим Рамон оказался в ЦСКА, но там так и не проявил себя. Бразилец не адаптировался к российскому футболу, а потом ещё и располнел. Вот какую оценку игроку в 2010 году дал президент ЦСКА Евгений Гинер: «Рамон, думаю, закончил с футболом. Его приоритеты оказались иными. Талантливый футболист. Но, как и многие талантливые, такие заканчивают у пивного ларька и рассказывают, где они и как играли. Он выбрал такой путь, это его право». За пять лет в ЦСКА Рамона трижды отправляли в аренду, а в начале 2012-го он уехал на родину в статусе свободного агента.
Бруно Фукс
Сумма трансфера: € 8 млн
Время в ЦСКА: 2020 – н. в.
Статистика в РПЛ: 12 матчей
ЦСКА купил защитника за приличные деньги, но у футболиста сразу возникли серьёзные проблемы. Фукс травмировал бедро, пропустил несколько месяцев, а потом перенёс операцию на ноге. Список травм стремительно рос, чего не скажешь о количестве матчей. Игр набралось всего 19 — не лучший показатель за двухлетний период. ЦСКА отпустил игрока на родину — Фукса арендовал «Атлетико Минейро». Возможно, именно там бразилец реанимирует свою карьеру. Кстати, агент Бруно заверил, что Фуксу нравятся ЦСКА и Россия, поэтому его возвращение в РПЛ вполне возможно.
Давид Янчик
Сумма трансфера: € 4,2 млн
Ушёл: «Пяст»
Сумма продажи: свободный агент
Время в ЦСКА: 2007–2014
Статистика в РПЛ: 14 матчей, 1 гол
Через полгода после трансфера Рамона состав ЦСКА пополнил Давид Янчик. Поляк ярко проявил себя на молодёжном ЧМ-2007 (три гола в четырёх матчах), но в России у него откровенно не пошло. Форвард запомнился только тем, что спас ЦСКА от поражения в дерби со «Спартаком» (1:1), забив на последних секундах. Этот гол так и остался для него единственным в РПЛ. Янчик проиграл конкуренцию бразильским нападающим ЦСКА и пристрастился к алкоголю.
«В ЦСКА Янчик ежедневно, за исключением предыгровых дней, выпивал по 0,7 литра алкоголя. Это его стандартная доза», — рассказывал бывший работник Польского футбольного союза Ян Кобылецкий. — Любимый напиток — водка со всякими вкусами: ванильная или мандариновая».
ЦСКА несколько раз отправлял Давида в аренду, а в начале 2014-го футболист покинул клуб в связи с истечением контракта. Все попытки реанимировать карьеру оказались безуспешными, поскольку пагубная привычка никуда не делась. Дошло до того, что Янчик продал бронзовую медаль РПЛ-2007, чтобы спустить деньги на выпивку. А потом Давид загремел в психбольницу. С лета 2022 года Янчик играет на родине за клуб «Садовник».
Адольфо Гайч
Сумма трансфера: € 8,5 млн
Время в ЦСКА: 2020 – н. в.
Статистика в РПЛ: 22 матча, 1 гол, 1 передача
Аргентинец перешёл в ЦСКА примерно в то же время, что и Фукс. И примерно с тем же успехом. Гайч отыграл за армейцев уже 30 встреч, но пока забил всего лишь три мяча. Впрочем, Адольфо в основном выходит на замену. Он уже съездил в две аренды: поиграл в Италии за «Беневенто» и в Испании за «Уэску». Удачным этот опыт не назовёшь, ведь в общей сложности он оформил три гола. Естественно, Гайча не устраивает количество игрового времени в ЦСКА, поэтому он вместе с клубом ищет новые варианты. Не исключено, что совсем скоро Адольфо снова уедет в аренду.
Рикардо Жезус
Сумма трансфера: € 2 млн
Ушёл: «Керетаро»
Сумма продажи: € 200 тысяч
Время в ЦСКА: 2008–2014
Статистика в РПЛ: 16 матчей, 1 гол (за ЦСКА)
«Рикардо Жезус — мой главный селекционный провал, — говорил Евгений Гинер. — Купить его упросил Валерий Георгиевич Газзаев. Говорил, что этот форвард ему очень нужен. Наш селекционный отдел кандидатура Жезуса смущала, но тренеру всё-таки пошли навстречу. Жезус не соответствует уровню ЦСКА».
Бразилец отыграл в московском клубе 19 матчей и забил всего два мяча. А ещё громко врубал бразильскую музыку и скупал бутсы — их у него было штук 20 разных пар. Все переговоры за игрока вела его жена: именно с ней обсуждали варианты развития карьеры и финансовые запросы. Жезус неоднократно мотался по арендам (играл в Греции, Нальчике и Бразилии), а в 2014-м его купил мексиканский клуб «Керетаро». ЦСКА получил за трансфер всего € 200 тысяч.
Ким Ин Сон
Сумма трансфера: свободный агент
Ушёл: «Соннам»
Сумма продажи: свободный агент
Время в ЦСКА: 2012–2013
Статистика в РПЛ: 1 матч
Один из самых загадочных легионеров в истории российского футбола. Кореец отбегал два сбора с первой и молодёжной командами ЦСКА, после чего подписал контракт на один год с опцией продления ещё на два сезона. Генеральный директор московского клуба Роман Бабаев без стеснения говорил, что в России оказался футболист-любитель. На сборах в Испании Ким Ин Сона хвалил даже главный тренер Леонид Слуцкий, но пребывание игрока в России ограничилось всего двумя матчами.
Кореец вышел на поле в игре РПЛ с «Зенитом», а потом чаще играл за молодёжку либо сидел в запасе основной команды. Слуцкий сказал, что просто не понимает футболиста. «Вне поля проблем нет, — утверждал тренер. — Но в целом есть определённые сложности: с переводом, речью, адаптацией, даже чисто физиологические. У всех игроков по одному выражению лица понятно: что он, как он. У Кима — пока не очень». В итоге Ким отыграл ещё пять минут в Кубке России и вернулся на родину через год после подписания контракта с ЦСКА.
Моусcа Маазу
Сумма трансфера: € 4,8 млн
Ушёл: «Этуаль дю Сахель»
Сумма продажи: неизвестно
Время в ЦСКА: 2009–2012
Статистика в РПЛ: 15 матчей, 3 гола, 1 передача
В 2009 году ЦСКА искал забивного форварда и остановил свой выбор на африканском футболисте. Маазу неплохо играл в чемпионате Бельгии, и армейцы выложили почти € 5 млн, о чём потом наверняка пожалели. Нападающий из Нигера забил в первом же матче с «Локомотивом», а потом отметился голами во встречах с «Крыльями» и «Зенитом». В первых шести матчах у него было три забитых мяча, однако после этого Маазу не радовал болельщиков ЦСКА. Зато регулярно попадал во всякие скандалы.
По словам одноклубников, Моусса самовольно уходил с тренировок, а потом удирал от охранников, перелезая через забор. А ещё заливал жильцов снизу в съёмной квартире. «Я хочу уйти из ЦСКА. Это хороший клуб, но мои амбиции в нём не реализуются. И, что ещё важнее, я неуютно чувствую себя в России. Сижу дома, никуда не хожу. Это деморализует и плохо сказывается на моей игре», — оправдывался Маазу.
В итоге он несколько раз уходил в различные аренды, но нигде так толком не заиграл. В 2012-м игрока сбросили в тунисский «Этюаль дю Сахель». С того момента африканец сменил кучу команд, а летом 2022 года подписал контракт с французским клубом «Бассин Пьеннуа».
Джанер Эркин
Сумма трансфера: € 4 млн
Ушёл: «Фенербахче»
Сумма продажи: € 2 млн
Время в ЦСКА: 2007–2010
Статистика в РПЛ: 33 матча, 1 гол
Игра Эркина за ЦСКА оставила невнятное впечатление. Он приехал в Россию 18-летним пацаном, а армейцы заплатили за него € 4 млн. Джанер отбегал 39 матчей в футболке москвичей, но забил всего лишь два мяча. А летом 2009 года вспыхнул скандал с участием турка и главного тренера ЦСКА Зико. Джанер вышел в основе на матч чемпионата России с «Рубином», но в середине второго тайма тренерский штаб заменил его.
Позднее Зико отчислит игрока из состава. Специалист заявил, что Эркин, уходя с поля, проявил неуважение по отношению к команде. Тогда Зико сказал, что, пока он в клубе, Эркин играть не будет. Через несколько недель ЦСКА отправил Джанера в аренду в «Галатасарай», а летом 2010-го продал в «Фенербахче» за € 2 млн. Сейчас Эркин находится в статусе свободного агента. В конце 2022 года он ушёл из «Фатих Карагюмрюк», за который выступает россиянин Магомед Оздоев.
Марк Гонсалес
Сумма трансфера: € 6,5 млн
Ушёл: «Универсидад Католика»
Сумма продажи: свободный агент
Время в ЦСКА: 2009–2014
Статистика в РПЛ: 49 матчей, 7 голов, 11 передач
Чилиец в целом неплохо играл в ЦСКА (69 матчей, 10 голов), однако главной проблемой стало его здоровье. Футболист из-за травм пропустил в общей сложности примерно полтора года, а болельщики ЦСКА назвали его Хрустальный Марк. Кстати, армейцы изначально сомневались в трансфере игрока как раз из-за его травматичности. Как потом сообщил скаут москвичей Сергей Шестаков, в клубе пришли к выводу, что повреждения футболиста игровые, а не связанные с физиологией.
Конечно, были и приятные моменты. Болельщики ЦСКА наверняка не забыли гол Гонсалеса в ворота «Севильи» в плей-офф Лиги чемпионов. Когда Марк был здоров, то отлично видел поле, охотно шёл в обводку и здорово бил с левой ноги. К сожалению, травмы сгубили карьеру чилийца. В 2014 году стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Кстати, проблемы преследовали Марка и по окончании карьеры. В 36 лет он перенёс инфаркт, а затем подвергся нападению во время экскурсии в Чили.
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