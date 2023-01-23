Лэмпард снова безработный. Но гнев фанатов это не успокоит

У «Эвертона» всё плохо. Он занимает предпоследнее место в АПЛ, опережая 20-ю команду лишь по разнице мячей. Последние два тура были принципиальными – матчи с соседями по зоне вылета. Сначала «Эвертон» проиграл со счётом 1:2 «Саутгемптону» (та самая 20-я команда), а затем уже всухую (0:2) влетел «Вест Хэму» (18-я команда на тот момент). Вообще, за последние семь туров «Эвертон» набрал лишь одно очко – забавно, что случилось это в выездном матче с «Манчестер Сити» (1:1).

Крайним, как это обычно бывает, сделали главного тренера. Фрэнк Лэмпард продержался на посту чуть меньше года. Сначала о предстоящем увольнении написал Sky Sports, а спустя несколько часов клуб уже официально объявил об отставке. В чём же дело?

Лэмпард правда так плохо работал?

Глядя на xG, можно предположить, что «Эвертону» не везёт. За 20 туров моментов создали на 20,16 ожидаемых голов, а забили только 15 мячей. С другой стороны, и пропускать должны были на семь мячей больше. Если смотреть xPoints, то «Эвертон» по ожидаемым очкам идёт на том же самом 19-м месте. Так что в значительной степени результаты ливерпульцев заслужены.

Фрэнк Лэмпард Фото: Julian Finney/Getty Images

На английском спортивном ТВ в студии приводят винрейт (процент побед) Лэмпарда. Он составляет лишь 27,3%. Это хуже, чем у Бенитеса (31,8%) в том же «Эвертоне». Да и вообще это один из худших процентов побед в истории клуба за время существования АПЛ. Получается, что у «Эвертона» при Лэмпарде меньше очков (35), чем матчей (38).

Главные тренеры

Тем не менее фанаты терпимо относились к Лэмпарду и при встрече поддерживали его. Вот такое видео на днях разошлось по соцсетям.

Фанаты «Эвертона» требуют изменений. Руководству приходится думать о своей безопасности

Одна из главных причин, по которой Лэмпард держался на должности в последнее время, – фанаты. Они уже давно настроены против владельцев и концентрируют свою критику именно на них. В первую очередь это касается Фархада Мошири – иранского (и британского) бизнесмена, которому принадлежит 94,1% акций «Эвертона».

Фактически владельцы испытывают даже большее давление, чем Лэмпард во время работы. Сейчас на каждом матче «Эвертона» фанаты вывешивают баннеры с призывом к руководству сложить полномочия. Эти баннеры регулярно показывают крупным планом во время трансляций.

Баннеры болельщиков Фото: Gareth Copley/Getty Images

Болельщики много говорят об уходе Ришарлисона в «Тоттенхэм» за € 58 млн, однако на новичков прошлым летом клуб потратил больше (€ 78 млн). Да и по общей трансферной стоимости у «Эвертона» 11-й состав в АПЛ, так что нельзя сказать, что владельцы не вкладываются в усиление.

ТРАНСФЕРНЫЕ ПОТОКИ

Вопрос, скорее, в том, почему обновление команды не приводит к улучшению результатов. И тут уже претензии к трансферной политике клуба. Лэмпард не первый тренер, при котором «Эвертон» проваливается. Так что либо к его пожеланиям не прислушивались, либо просто не могли их реализовать. За месяц до увольнения Фрэнк в открытую говорил, что команде необходимо усиление. Но так его и не дождался.

ГЛАВНЫЕ СДЕЛКИ

Многих злило и поведение Мошири, который в сложный момент дистанцировался от проблем. После поражения от «Вест Хэма» журналисты поймали владельца «Эвертона» на парковке – тот заявил, что решение об увольнении Лэмпарда принимает не он. Телеэксперт и бывший футболист команды Кевин Кэмпбелл назвал высказывание Мошири глупостью, а Daily Mail добавила огня, сообщив, что бизнесмен уехал из Лондона, не пообщавшись с тренером.



А что насчёт других людей, ответственных за развитие и результаты «Эвертона»? Внимание, тут начинается самое интересное:

председатель клуба Билл Кенрайт получает угрозы и примерно такой же объём хейта, как и Мошири;

исполнительный директор Грэм Шарп назвал протесты фанатов «перебором». Ему, как и другим членам руководства, служба безопасности рекомендовала не посещать домашние матчи;

директора клуба Дениз Барретт-Баксендейл атаковали на выходе из ложи на домашнем стадионе. После этого женщина с трудом покинула территорию арены – фанаты окружили её автомобиль, а некоторые даже плевались в него.

Вообще, за последние годы «Эвертон» закрепился в статусе клуба, который много тратит и не получает никакого выхлопа. А в прошлом году к отсутствию результатов добавились финансовые трудности. «Эвертон» раньше получал по € 13,6 млн в год от компании российского миллиардера Алишера Усманова. USM Holdings платила за название тренировочной базы клуба, плюс имела место единоразовая выплата € 34 млн за права на название нового стадиона (арену стоимостью € 568,6 млн должны достроить к старту сезона-2024/2025). В марте этот финансовый поток прекратился, и с тех пор Мошири занят поиском новых инвесторов. По информации Daily Mail, во время ЧМ-2022 владелец «Эвертона» вёл переговоры с авиакомпанией Qatar Airways, чтобы продать ей всё те же права на название стадиона.

Учитывая положение «Эвертона», увольнение Лэмпарда вряд ли решит проблемы владельцев и клуба. Фанатов такой шаг может только разозлить ещё больше, ведь сложно отвлечь людей, избавившись от человека, которого и так ни в чём не обвиняли. Так что ждём новые протесты на предстоящих матчах.