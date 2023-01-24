Круче только Левандовски. Отверженный «Реалом» нападающий проводит лучший сезон в карьере

Любители испанского футбола давно привыкли к ярким противостояниям нападающих. Ещё недавно это были Криштиану Роналду и Лионель Месси, а сейчас, казалось бы, на позиции центрфорварда в Примере никто не может сравниться с Каримом Бензема и Робертом Левандовски. Но это не совсем так. В гонку двух суперзвёзд нагло вклинился человек, про которого многие знали, но давно забыли.

Лучший сезон в карьере в 32 года

Речь о Хоселу — нападающем скромного «Эспаньола». Эта команда в последние годы рассчитывает исключительно на выживание и даже один раз вылетела в Сегунду. Сейчас ситуация та же: клуб из Каталонии всего на три очка опережает обитателей зоны вылета. Но даже этого результата вполне могло не быть — если бы не голы Хоселу.

Хоселу Фото: Alex Caparros/Getty Images

Хоселу силён в воздухе (192 см роста) и при этом любит бить издали. А теперь поподробнее о статистике нашего героя в нынешнем сезоне.

Хоселу занимает чистое второе место в списке лучших бомбардиров Примеры с 10 голами. Круче только Левандовски (13), а Бензема отстаёт (9).

Из 10 мячей три Хоселу забил с пенальти. У Карима столько же голов с «точки».

Хоселу требуется 162 минуты на взятие ворот. Это больше, чем у Левандовского (89) и Бензема (100), но меньше, чем у некоторых других звёзд — Антуана Гризманна (180), Винисиуса Жуниора (248) и даже признанного бомбардира Яго Аспаса (185).

Разумеется, Хоселу при таких показателях постоянно играл и провёл на поле больше времени, чем главные нападающие Примеры. Но этот аргумент можно и развернуть: испанцу 32 года (в марте будет 33), а он вообще не травмируется и не пропускает матчи. 18 встреч, все — в старте и никаких замен.

Особенно впечатляет, что в таком возрасте Хоселу по статистике идёт на лучший сезон в карьере. По-настоящему забивным нападающим испанец никогда не был, но 10+ голов в Примере несколько раз оформлял (по 11 мячей в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, плюс 14 голов в прошлом розыгрыше чемпионата). В сезоне-2021/2022, ставшем для Хоселу сильнейшим в карьере, ему требовалось 223 минуты на гол. То есть при такой динамике, как сейчас, футболист вполне может оформить лучший перформанс в жизни.

Если думаете, что Хоселу набил статистику на таких же аутсайдерах, как его команда, то зря. «Барсе» он вонзил с пенальти, а вот так забил «Реалу» с игры:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

В красивых голах Хоселу тоже разбирается. Вот шикарный удар практически из штрафной в дальний угол вторым касанием после приёма мяча:

А вот главный хайлайт! Хоселу подловил вратаря «Хетафе» и закинул ему за шиворот с центра поля:

Хоселу был в легендарной закупке «Реала», но об этом никто не помнит

Летом 2009-го Флорентино Перес, как раз вернувшийся на пост президента «Реала», решил повторить трюк с «галактикос». В Мадрид приехала толпа звёзд на € 260 млн: Криштиану Роналду, Кака, Бензема, Хаби Алонсо и другие. А знаете, кто ещё был в списке? Хоселу! За 19-летнего воспитанника «Сельты» Перес тогда отдал € 1,5 млн и сразу отправил обратно домой набираться игровой практики. Нападающий впоследствии играл во второй команде «Реала», а в 2011-м наконец дебютировал за основу (и даже забил), но закрепиться в суперклубе ему так и не удалось.

Полноценно Хоселу ушёл из «Реала» только в 2012-м, когда вернулся в Германию. Да, именно вернулся — испанец родился в Штутгарте и даже отучился четыре года в школе в ФРГ, пока его семья не уехала в Галисию. В дальнейшем Хоселу менял клубы в Германии («Хоффенхайм», «Ганновер») и Англии («Сток Сити», «Ньюкасл Юнайтед»). А в 2019-м осел в «Алавесе», где показал самый результативный футбол в карьере: 36 голов в 113 матчах за три сезона.

Наверное, за такого нападающего пришлось прилично заплатить? А вот и нет, прошлым летом Хоселу перешёл в «Эспаньол» бесплатно, на правах свободного агента. И теперь играет так, что журналисты советуют вызвать его в сборную Испании.

«Луис де ла Фуэнте (главный тренер сборной Испании. — Прим. «Чемпионата»), вот вам топ-нападающий. Хоселу включил режим хищника, — пишет AS. — Он из тех центрфорвардов, о которых болельщики просили после разочарования на чемпионате мира в Катаре. Теперь у сборной новый тренер. Посмотрим, какие у него будут опции».

Хоселу к 32 годам ни разу не вызывался в сборную Испании — только в молодёжку. Однако если нападающий продолжит в том же духе, то выход в составе первой команды, представляющей его родную страну, станет реальностью. Матчи отбора Евро-2024 с Норвегией и Шотландией через два месяца, а главный конкурент по позиции в сборной – Альваро Мората – забивает реже (восемь голов во всех турнирах), чем Хоселу (11). Бóльшая часть карьеры форварда уже позади, но сделать шаг к успеху в футболе никогда не поздно. Спросите Арица Адуриса.