«Челси» перевернул рынок новыми трансферами. Какие пять команд теперь самые дорогие в мире

Аудиторская фирма Deloitte в начале 2023 года представила рейтинг футбольных клубов по доходам за сезон-2021/2022. В список 20 лучших команд вошли 11 клубов из английской Премьер-лиги, лидер – «Манчестер Сити». С каждым годом оборот денег в футболе увеличивается, растут и трансферные стоимости команд. После недавней активности «Челси» на рынке изменился расклад в топе самых дорогих клубов по составу. Давайте посмотрим, игроки каких команд в совокупности стоят больше всех.

5. «ПСЖ» — € 895 млн

Самый дорогой: Килиан Мбаппе — € 180 млн

Действующие чемпионы Лиги 1 располагают одним из самых звёздных составов в мировом футболе. Только нападение в лице Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара по Transfermarkt оценивается в € 305 млн. Платёжная ведомость парижан – в топе крупнейших в мире. «ПСЖ» сейчас находится на вершине таблицы Лиги 1 и, как ожидается, снова выиграет чемпионский титул. Но их главной целью в этом сезоне будет завоевание вечно ускользающего трофея – Лиги чемпионов. Если европейские приключения принесут плоды, то стоимость состава, несомненно, станет выше.

Месси, Неймар и Мбаппе Фото: Matthias Hangst/Getty Images

4. «Ливерпуль» — € 928 млн

Самый дорогой: Мохамед Салах — € 80 млн

«Ливерпуль» был одним из самых успешных английских клубов последние годы. Команда переживала чрезвычайно трудный период, пока Юрген Клопп не пришёл в 2015 году. Немцу потребовалось некоторое время, чтобы реализовать свои идеи, но, как только он это сделал, мерсисайдцы обрели силу.

Они выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги в прошлом сезоне, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили «Реалу». Популярность «Ливерпуля» растёт – как и трансферная стоимость состава. Летом 2022 года за € 80 млн был приобретён Дарвин Нуньес, а зимой за € 42 млн ряды пополнил форвард Коди Гакпо. Несмотря на провальный текущий сезон, «Ливерпуль» остаётся одной из самых дорогих команд мира.

Дарвин Нуньес Фото: Michael Regan/Getty Images

3. «Бавария» — € 945 млн

Самый дорогой: Джамал Мусиала — € 100 млн

«Бавария» – главный гегемон в истории немецкого футбола. Она превратилась в машину для достижения успеха, остальным командам Бундеслиги сложно успеть за мюнхенцами. Это хорошо управляемый клуб, который постоянно справляется с переходными периодами и тем самым остаётся стабильным. «Бавария» 10 лет подряд выигрывает чемпионат Германии.

Действующие обладатели титула также являются одним из самых дорогих клубов в мире по составу. Несмотря на стремление к прагматизму на трансферном рынке, «Бавария» умеет найти классных игроков. Суммарная стоимость текущего ростера – почти € 1 млрд. Забавно, но самый дорогой игрок состава – Джамал Мусиала – достался клубу всего за € 200 тыс. Полузащитник с 2011 по 2019 год воспитывался в системе «Челси», а затем переехал в академию «Баварии». Мусиала быстро впечатлил Ханс-Дитера Флика, подтянувшего юного таланта к работе с основным составом. Джамал за пару лет прошёл путь от юниора до важного игрока «Баварии», а его трансферная стоимость выросла в 500 раз.

Джамал Мусиала (слева) Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

2. «Челси» — € 1,02 млрд

Самый дорогой: Мэйсон Маунт — € 75 млн

«Челси» превратился из середняка в европейский топ-клуб при бывшем владельце – Романе Абрамовиче. Тодд Боули, купивший команду за € 4 млрд, продолжает крупно инвестировать в состав. С момента, как американец приобрёл «Челси» (это случилось в мае 2022 года), лондонцы уже купили игроков на сумму около € 500 (!) млн.

Необходимо отдать должное прошлым боссам клуба: за последние два десятилетия лондонцы добились большого успеха, придерживаясь метода закупки топ-игроков за большие суммы. Новое руководство придерживается аналогичной тактики. После переходов нескольких футболистов зимой 2023 года (самый дорогой – Михаил Мудрик за € 70 млн) «Челси» взлетел на второе место в рейтинге самых дорогих футбольных составов, достигнув отметки в € 1 млрд.

Михаил Мудрик Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

По сообщениям британских журналистов, «Челси» собирается не только тратить, но и много зарабатывать. Цель – выйти на доход в размере более € 1 млрд за сезон (за сезон-2021/2022 – € 568 млн). В планах увеличить количество ТВ-сделок, расширить линейку партнёрских соглашений с различными компаниями, а также постараться больше зарабатывать на продукции с символикой клуба. Команда дизайнеров Nike сейчас находится в Лондоне и изучает историю команды, чтобы отражать её в будущих проектах «Челси».

1. «Манчестер Сити» — € 1,11 млрд

Самый дорогой: Эрлинг Холанд — € 170 млн

Подъём «Манчестер Сити» к вершине начался в 2008 году, когда клуб приобрёл холдинг из ОАЭ – Abu-Dhabi United. В команду сразу же последовали серьёзные инвестиции, а под руководством нынешнего главного тренера Хосепа Гвардиолы «МС» стал одной из сильнейших команд Европы.

За последние пять сезонов «горожане» выиграли четыре титула АПЛ. «Манчестер Сити» никогда не испытывал проблем в подписании игроков, располагая почти неограниченным финансовым запасом. При этом клуб научился и зарабатывать, о чём говорит первое место в рейтинге самых доходных команд Европы по итогам прошлого сезона (€ 731 млн). На данную секунду «Сити» занимает верхнюю строчку и в списке самых дорогих составов. Большую роль в этом сыграл переход норвежского форварда Эрлинга Холанда: его выкупили у «Боруссии» за € 60 млн, а нынешняя стоимость норвежца почти в три раза выше – € 170 млн.

Эрлинг Холанд Фото: Michael Regan/Getty Images

Топ самых дорогих составов в очередной раз доказывает текущую мощь АПЛ. Команды из Англии обладают самыми крупными доходами в мировом футболе, располагают мощными бюджетами, а также могут предложить игрокам самые большие зарплаты. Соревноваться с английскими клубами можно только в случае, если ваши владельцы – королевская семья Катара («ПСЖ») либо вы суперклуб, годами ведущий грамотную политику («Бавария»). При этом в скором будущем весь топ может быть занят командами из Англии. В большую игру постепенно возвращаются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» + на горизонте появился амбициозный «Ньюкасл». Но не стоит забывать и о «вечных» топ-клубах – «Барселоне» и «Реале».