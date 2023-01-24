Новый тренер «Краснодара» позаимствовал фишку Гвардиолы? Как прошёл первый матч Ивича

Российский футбол оживает после праздников. Команды РПЛ вовсю работают на сборах и играют товарищеские матчи. Сегодня, 24 января, настала очередь «Краснодара», которому предстояло во встрече с узбекистанским «Бунёдкором» дебютировать под руководством нового главного тренера Владимира Ивича.

«Краснодар» с первых же минут завладел преимуществом и не расставался с ним на протяжении практически целого тайма. Соперник не мешал российской команде создавать, так что появилась отличная возможность реализовать все задумки в атаке. «Краснодар» сделал упор на фланги, откуда без проблем доставлял мяч в центр и доводил дело до ударов.

В первом тайме традиционно активен был Эдуард Сперцян — большинство розыгрышей шли именно через него. Полузащитник действовал в левом полуфланге, раздавал обостряющие передачи и пытался завершать атаки самостоятельно. Комбинациями «Краснодар» не ограничивался. Дальних ударов тоже было немало, в том числе от Олакунле Олусегуна и Джона Кордобы. Но до ворот доходили далеко не все — защитники прыгали на мяч. А когда доходили, тащил вратарь.

«Краснодар» — «Бунёдкор» — 1:0 Фото: ФК «Краснодар»

На 13-й минуте старания «Краснодара» наконец воплотились в гол. Правда, забит он был не с игры. Кордоба открылся под пас, на ход вовремя прокинул мяч, и вратарь влетел ему в ноги. Пенальти реализовал Сперцян.

Главной проблемой «Краснодара» в этом матче была реализация. При всей остроте и обилии атак забить с игры никак не удавалось. А ближе к концу первого тайма у плохой реализации вырисовалась явная причина — возросший процент брака в атаке. Это совпало с моментом, когда «Краснодар» стал больше играть через полуфланги. Ещё одна фишка, явно инициированная Ивичем, — смещение крайних защитников в центр. Кстати, что-то похожее строил Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити».

Во втором тайме с отрывом самым активным игроком «Краснодара» стал Олусегун, который явно находится в отличной физической форме. Реактивный вингер ещё больше прибавил в движении и стал регулярно прессинговать соперников. В нескольких случаях его действия привели к отбору и опасной атаке.

Было во втором тайме и неприятное изменение. Игра стала гораздо жёстче, и судья, несмотря на товарищеский характер матча, принялся раздавать жёлтые карточки. А лучший момент тайма создал Александр Кокшаров. 18-летний нападающий красиво пробил с левой ноги и попал в штангу. Ближе к концу матча Кокшаров снова попытался забить, зарядив из-за пределов штрафной. На этот раз он промахнулся, но нельзя не отметить нацеленность юного игрока на ворота и отсутствие страха в моментах, когда нужно взять игру на себя.

Последние минуты прошли без событий, и счёт остался прежним — 1:0 в пользу «Краснодара». Приятный, но малозначимый старт для Илича, который тем не менее успел показать часть своих наработок. Может, клуб наконец нашёл по-настоящему своего тренера?