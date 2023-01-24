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Как завершилась встреча УЕФА и РФС по вопросу восстановления сборной и клубов в турнирах, снятие бана, подробности

Россия — в семье УЕФА. Новые подробности потенциального возвращения после бана
Дмитрий Зимин Андрей Панков
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Россия — в семье УЕФА
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Теперь понятно, какие команды хотят вернуть в первую очередь.

Ещё в конце прошлого года РФС договорился с УЕФА о создании рабочей группы по возвращению сборной и клубов к европейским турнирам. Это сделали на фоне разговоров о возможном сдвиге в сторону Азии. И 24 января состоялась первая встреча. Россию представляли президент РПЛ Александр Алаев и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. И, похоже, на этом стороны не собираются останавливаться.

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Хотя изначально поводов для оптимизма, казалось, было немного. Sky News опубликовал материал, где сообщил, что никаких подвижек в сторону разбана российского футбола нет. Более того, по информации источника, 25 января исполком УЕФА заберёт у Казани право проведения Суперкубка УЕФА 2023 года. И до окончания военного конфликта с Украиной возвращение невозможно. На встрече, по информации Sky, обсуждали общее положение дел в российском футболе и действия после окончания СВО.

Общий вывод из этого материала – никаких изменений нет. Россия по-прежнему в бессрочном бане. И перспективы для его снятия очень туманные. Хотя цель заключалась именно в том, чтобы понять – какие действия надо предпринять для возвращения. Но дальше с официальным заявлением выступила служба коммуникации РФС. И там уже всё не так печально.

РФС
РФС
официальное заявление

«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале».

Подчеркнём самое важное:

  • дальнейшее взаимодействие возможно;
  • контакты сохраняются;
  • общение продолжится в феврале.

Уже что-то. При этом, по информации «Чемпионата», встреча прошла немного не так, как описали в Sky. УЕФА ещё раз подчеркнул, что считает Россию «членом семьи». А отстранение временным. При этом обе стороны настроены найти выход из ситуации и запустить процесс постепенного возвращения сборной и клубов к международным соревнованиям. Начнут, возможно, с юношеских и женских команд. Исходя из этого, можно сделать вывод, что первые международные матчи с участием России могут состояться уже в этом году.

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По Суперкубку в Казани ясности пока нет. Но здесь, вероятно, вариантов по спасению турнира не существует. И его действительно перенесут в другую европейскую страну.

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