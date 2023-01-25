«Спартак» предложил значительно больше денег». Разбор свежего трансфера красно-белых

«Спартак» объявил о трансфере парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Московскому клубу он стоил около € 4 млн. Почему красно-белые остановили свой выбор именно на нём? Объясняет один из главных экспертов России по рынку Латинской Америки и футбольный функционер Тимур Лепсая.

— Как оценишь трансфер Дуарте?

— Дуарте — один из лучших молодых защитников всей Южной Америки. Им интересовалась «Бока», причём довольно конкретно и активно, а это подтверждает уровень. Насколько угадал «Спартак» — вопрос. Если они искали перспективного футболиста за небольшие деньги, который может вырасти в большого игрока, то это попадание. Хотя думаю, что Дуарте готов сразу заиграть в основе, тем более что еврокубков нет.

Алексис Дуарте Фото: spartak.com

— Ты говорил, что, если игрока из Южной Америки зовёт «Бока», от этого предложения сложно отказаться. За счёт чего «Спартак» убедил игрока?

— При равных условиях сложно отказаться от «Боки» в пользу России. Очевидно, что «Спартак» предложил Дуарте значительно больше денег. При идентичных предложениях он бы ушёл в «Боку», а не в «Спартак». Это даже не обсуждается. Игра в одном из грандов латиноамериканского футбола при одинаковых деньгах точно перевешивает выступления в России без еврокубков. Тем более за «Бокой» европейские скауты следят гораздо пристальнее, чем за РПЛ.



— В Аргентине писали, что «Спартак» предложил Дуарте в четыре раза больше «Боки». Веришь?

— Не думаю, что это правда. Есть сомнения, что «Бока» предлагала так мало. Думаю, эта информация исходит от журналистов, близких к аргентинскому клубу, чтобы оправдать срыв трансфера.

— Тимур Гурцкая недавно сказал, что ты предлагал Дуарте спортивному директору «Спартака» Полу Эшуорту, и тот якобы ответил, что ему это неинтересно. Это правда?

— Мы действительно общались с Полом по Дуарте. Эшуорт сказал, что Дуарте — интересный игрок, но на тот момент «Спартак» искал более опытного футболиста. Уверен, так оно и было, но, видимо, за адекватные деньги найти такого игрока было сложно, что и вынудило вернуться к кандидатуре Дуарте. Важно отметить, что в момент нашего разговора «Бока» ещё Дуарте не интересовалась, а значит, его трансфер в «Спартак» можно было сделать за € 3 млн. Сейчас, как я понимаю, получилось дороже, потому что, когда «Бока» появляется на горизонте, надо переплачивать.

— Фокус российских клубов на латиноамериканский рынок становится всё более очевидным. По делу?

— Я всегда считал этот рынок самым перспективным. В этом году исполнится 20 лет с того момента, как я так думаю. Мы видим, что европейцы к нам либо не едут, либо требуют больших затрат. На азиатском рынке наши клубы работают не так активно. Остаются Африка и Латинская Америка. Но если раньше в Африке были копеечные цены, то сейчас ситуация меняется. Африканцы всё чаще уезжают во французские, итальянские команды. Самых талантливых европейские клубы очень быстро увозят к себе. При этом у африканских игроков есть очевидные проблемы со школой и тактической подготовкой. У латиноамериканцев это выражено менее явно. В той же Аргентине обучены почти все. Если берёшь бразильца, то могут быть проблемы с игровой дисциплиной.



— Ты принимал участие в переходе парагвайских игроков в команды РПЛ. Почему легионеры оттуда стали интересны нашим клубам?

— Да, я помогал на уровне консалтинга. Сейчас можно констатировать, что тренд смещается в сторону Парагвая. Парагвайские игроки — рабочие лошадки. Да, не звёзды мирового уровня, но они всегда будут отдаваться делу полностью, будут дисциплинированны. Из них почти всегда можно слепить то, что тебе хочется. При этом они не стоят баснословных денег.

Роберто Фернандес («Динамо») Фото: fcdm.ru

― Что такое консалтинг клубов?

― Ну смотри, есть классика, когда надо найти игрока на определённую позицию и с определённым бюджетом. Но есть и просьбы навести справки о конкретном игроке, не в игровом плане даже, а больше в бытовом. Не так давно один из руководителей клуба попросил организовать встречу с руководителями нескольких клубов в Испании или, к примеру, организовать поездку скаутов на молодёжную Судамерикану в Колумбию. Из совсем последнего: отправил представителей двух клубов на матч Суперкубка Аргентины, который проходил в Абу-Даби. Из необычного: помог убедить, по просьбе Федерации футбола Армении, аргентинского футболиста армянского происхождения согласиться играть за их национальную команду. В общем спектр интересов весьма широк.

— Многие говорят, что в лице Дуарте «Спартак» нашёл замену Жиго. Насколько это справедливо?

— Это большой аванс для Дуарте. Жиго был одним из лучших центральных защитников в РПЛ. Он влюбил в себя не только спартаковцев, но и других фанатов. Помимо игровых качеств, у него же был и очень страстный характер. Жиго — сильная личность с невероятной харизмой. Рано говорить, что Дуарте станет заменой. Если говорить об игровых качествах, то Жиго — это атлет, машина. Дуарте — парень щуплый, он ещё формируется.



— Но в основе он будет сразу?

— Одна позиция железно занята Джикией. Что касается его напарника, то при существующей обойме в «Спартаке» Дуарте начнёт сезон в основе. У него сейчас будет время познакомиться с коллективом, адаптироваться, понять вообще, куда он попал.