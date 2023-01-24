«Челси» нашёл способ обманывать УЕФА. Клуб цинично обходит правила ради трансферов

«Челси» проводит массовую закупку футболистов в это зимнее трансферное окно. Лондонцы уже приобрели Михаила Мудрика из «Шахтёра», Бенуа Бадьяшиля из «Монако», Андрея Сантоса из «Васко да Гама», Давида Фофана из «Мольде», Нони Мадуэке из ПСВ, а также взяли в аренду Жоау Феликса у «Атлетико». Общая стоимость новичков — € 178,5 млн. С большинством футболистов «Челси» заключил долгосрочные соглашения. Так, контракт Мудрика подписан сроком на 8,5 лет – до лета 2031 года (самый продолжительный в истории английской Премьер-лиги). Соглашения с Мадуэке и Бадьяшилем – до июня 2030 года. Зачем «Челси» подписывает такие длительные контракты? И как реагируют на это в УЕФА?

Синие пользуются лазейкой в правилах финансового фэйр-плей. «Челси» амортизирует стоимость трансфера футболистов, распределяя цену на весь срок контракта для бухгалтерского учёта. Так, если стоимость трансфера Мудрика составляет € 70 млн, то лондонцы могут записывать ежегодно в расходы всего € 8,2 млн, амортизируя на длительное время цену, которую будут выплачивать «Шахтёру».

Устав ФИФА уже устанавливает максимальную продолжительность контракта на пять лет. Но в нём допускаются исключения, которые «Челси» использовал, чтобы отсрочить выплату большей части трансферов, совершённых с тех пор, как клуб приобрёл новый владелец – Тодд Боули. В правилах ФИФА указано, что регулировать срок выплат может законодательство каждого государства. А в Великобритании не существует никаких ограничений. Именно этим и пользовался «Челси».

Тодд Боули Фото: Robin Jones/Getty Images

Но УЕФА собирается изменить правила. По сообщениям The Times, главный руководящий орган европейского футбола установит максимальный срок в пять лет для выплаты всей трансферной стоимости. Клубам будет запрещено амортизировать затраты на срок более пяти лет. Новая политика будет введена до начала летнего окна 2023 года. Но это не помешает «Челси» распределить стоимость платежей за игроков, которых они уже подписали.

«Если другие клубы будут делать то же самое с восьмилетними контрактами, то начнётся беспорядок, поэтому нам нужно их защитить. Это просто перенос проблемы на будущее. Либо клуб может застрять с игроком с высокой зарплатой, которого они не могут продать, либо если они продадут его через три или четыре года, то не получат большой прибыли [в бухгалтерском учёте], потому что большая часть суммы за исходящий трансфер не будет амортизирована», — отмечает источник The Times в УЕФА.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после матча с «Ливерпулем» отмечал, что не выступает против большого количества новичков в зимнее окно: «Это весёлая часть моей работы. Конечно, я не собираюсь жаловаться! Думаю, что это вызов, вызов лидерства, вызов управления. Это фантастика. Я думаю, что это полезно для клуба. У нас также есть игроки, которые восстанавливаются после травм. Приходят новые ребята, это всех бодрит, возникает дух соперничества. И я всё ещё думаю, что игроки, которые играют здесь каждую неделю, становятся лучше».

Михаил Мудрик Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Также английский специалист отмечал, что последнее слово в вопросе трансферов остаётся не за ним: «Главному тренеру очень сложно контролировать все цели и иметь список «своих» игроков. Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать клуб, скаутов, владельцев по любому вопросу: будь то трансферы, повседневная работа или матчи. Мы пытаемся побеждать вместе. Хотя я вношу свой вклад во всё, я не тот человек, который сидит в комнате и всё решает один».

Интересно, остановит ли новый закон УЕФА Тодда Боули от бесконечного потока трансферов на вход в «Челси»? Просто ещё раз отметим все переходы клуба в эпоху американца: Михаил Мудрик, Уэсли Фофана, Марк Кукурелья, Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиль, Карни Чуквуэмека, Пьер-Эмерик Обамеянг, Давид Фофана, Андрей Сантос, Нони Мадуэке, Жоау Феликс, Гэбриел Слонина и Денис Закария. В общей сложности на трансферы «Челси» потратит почти € 530 млн с учётом всевозможных бонусов и выплат за аренды (€ 456 млн — трансферы, € 58 млн — бонусы, а также € 14,7 млн за аренды Феликса и Закарии).