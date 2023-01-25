В России открылось зимнее трансферное окно! Все переходы — онлайн

Друзья, всем привет! Этот день настал — 25 января в России открывается зимнее трансферное окно. Некоторые сделки состоялись ещё до этого дня. Например, «Спартак» подписал двух защитников, «Зенит» провернул сложную сделку с бразильским клубом «Коринтианс», ЦСКА забрал перспективного российского игрока, а «Локомотив» осуществил сразу несколько трансферов. Также РПЛ окончательно лишилась части легионеров, которые ранее уехали на правах аренды, а теперь будут выступать за границей на постоянной основе.



Теперь переходов станет ещё больше. В этом материале мы будем следить за каждой сделкой, оперативно сообщать о трансферах и рассказывать обо всех важных подробностях. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе трансферных новостей в РПЛ!