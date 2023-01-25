Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, таблица, зимнее трансферное окно — 2023, все переходы, кто куда перешёл, «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо»

В России открылось зимнее трансферное окно! Все переходы — онлайн
Михаил Рождественский
Зимнее трансферное окно в РПЛ. Онлайн
Комментарии
Следим за каждой сделкой зимы в РПЛ.

Друзья, всем привет! Этот день настал — 25 января в России открывается зимнее трансферное окно. Некоторые сделки состоялись ещё до этого дня. Например, «Спартак» подписал двух защитников, «Зенит» провернул сложную сделку с бразильским клубом «Коринтианс», ЦСКА забрал перспективного российского игрока, а «Локомотив» осуществил сразу несколько трансферов. Также РПЛ окончательно лишилась части легионеров, которые ранее уехали на правах аренды, а теперь будут выступать за границей на постоянной основе.

Теперь переходов станет ещё больше. В этом материале мы будем следить за каждой сделкой, оперативно сообщать о трансферах и рассказывать обо всех важных подробностях. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе трансферных новостей в РПЛ!

Live Олег Лысенко

🔝 Составили топ из уже состоявшихся трансферов зимы. Кто лишний? Кого не хватает? Пишите в комментах.

ФутболистОткудаКудаВид сделкиСумма (по данным Transfermarkt)
Вандерсон«Краснодар»«Интернасьонал»Выкуп€ 4,5 млн
Айртон Лукас«Спартак»«Фламенго»Выкуп€ 7 млн
Алексис Дуарте«Серро Портеньо»«Спартак»Трансфер€ 4 млн
Гирано Керк«Локомотив»«Антверпен»Аренда€ 600 тыс.
Сергей Пиняев«Крылья Советов»«Локомотив»Трансфер€ 2,6 млн
Деян Ловрен«Зенит»«Лион»Трансфер€ 2 млн
Томаш Тавареш«Бенфика»«Спартак»Трансфер€ 3 млн
Максим Глушенков«Крылья Советов»«Локомотив»Трансфер€ 2,6 млн
Тин Едвай«Локомотив»«Аль-Айн»Аренда€ 200 тыс.
Владимир Писарский«Оренбург»«Крылья Советов»Трансфер€ 1,35 млн
Нуралы Алип«Кайрат»«Зенит»Выкуп€ 2 млн
Бруно ФуксЦСКА«Атлетико Минейро»Аренда€ 0,4 млн
Илья Лантратов«Химки»«Локомотив»Трансфер€ 200 тыс.
Илья Агапов«Пари НН»ЦСКАТрансфер€ 1,3 млн
Милан Майстрович«Войводина»«Динамо»Трансфер€ 1,2 млн
Марио ФернандесЦСКА«Интернасьонал»Аренда
12:29 Олег Лысенко

🆓 Собрали топ российских свободных агентов. Все 10 по-прежнему без клуба. Только Глушаков укатил на просмотр в «Пари НН».

Топ-10 российских свободных агентов. Похоже, кому-то придётся заканчивать Топ-10 российских свободных агентов. Похоже, кому-то придётся заканчивать
12:24 Олег Лысенко

🔁 Самую полную таблицу переходов РПЛ смотрите по этой ссылке.

12:21 Олег Лысенко

✅ Все состоявшиеся сделки прошлой недели зафиксировали в этом тексте. Подписывать игроков можно было и до открытия ТО, но регистрировать их в РПЛ можно только с сегодняшнего дня.

Из «Ростова» бегут игроки! Трансферы недели РПЛ, которые вы могли упустить Из «Ростова» бегут игроки! Трансферы недели РПЛ, которые вы могли упустить
12:19 Олег Лысенко

🆕 Накануне «Спартак» представил сразу двух новых легионеров. Известный эксперт по южноамериканскому рынку Тимур Лепсая подробно объяснил, кто такой Алексис Дуарте и зачем он москвичам.

«Спартак» предложил значительно больше денег». Разбор свежего трансфера красно-белых «Спартак» предложил значительно больше денег». Разбор свежего трансфера красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023