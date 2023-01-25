В России открылось зимнее трансферное окно! Все переходы — онлайн

Друзья, всем привет! Этот день настал — 25 января в России открывается зимнее трансферное окно. Некоторые сделки состоялись ещё до этого дня. Например, «Спартак» подписал двух защитников, «Зенит» провернул сложную сделку с бразильским клубом «Коринтианс», ЦСКА забрал перспективного российского игрока, а «Локомотив» осуществил сразу несколько трансферов. Также РПЛ окончательно лишилась части легионеров, которые ранее уехали на правах аренды, а теперь будут выступать за границей на постоянной основе.
Теперь переходов станет ещё больше. В этом материале мы будем следить за каждой сделкой, оперативно сообщать о трансферах и рассказывать обо всех важных подробностях. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе трансферных новостей в РПЛ!
🔝 Составили топ из уже состоявшихся трансферов зимы. Кто лишний? Кого не хватает? Пишите в комментах.
|Футболист
|Откуда
|Куда
|Вид сделки
|Сумма (по данным Transfermarkt)
|Вандерсон
|«Краснодар»
|«Интернасьонал»
|Выкуп
|€ 4,5 млн
|Айртон Лукас
|«Спартак»
|«Фламенго»
|Выкуп
|€ 7 млн
|Алексис Дуарте
|«Серро Портеньо»
|«Спартак»
|Трансфер
|€ 4 млн
|Гирано Керк
|«Локомотив»
|«Антверпен»
|Аренда
|€ 600 тыс.
|Сергей Пиняев
|«Крылья Советов»
|«Локомотив»
|Трансфер
|€ 2,6 млн
|Деян Ловрен
|«Зенит»
|«Лион»
|Трансфер
|€ 2 млн
|Томаш Тавареш
|«Бенфика»
|«Спартак»
|Трансфер
|€ 3 млн
|Максим Глушенков
|«Крылья Советов»
|«Локомотив»
|Трансфер
|€ 2,6 млн
|Тин Едвай
|«Локомотив»
|«Аль-Айн»
|Аренда
|€ 200 тыс.
|Владимир Писарский
|«Оренбург»
|«Крылья Советов»
|Трансфер
|€ 1,35 млн
|Нуралы Алип
|«Кайрат»
|«Зенит»
|Выкуп
|€ 2 млн
|Бруно Фукс
|ЦСКА
|«Атлетико Минейро»
|Аренда
|€ 0,4 млн
|Илья Лантратов
|«Химки»
|«Локомотив»
|Трансфер
|€ 200 тыс.
|Илья Агапов
|«Пари НН»
|ЦСКА
|Трансфер
|€ 1,3 млн
|Милан Майстрович
|«Войводина»
|«Динамо»
|Трансфер
|€ 1,2 млн
|Марио Фернандес
|ЦСКА
|«Интернасьонал»
|Аренда
🆓 Собрали топ российских свободных агентов. Все 10 по-прежнему без клуба. Только Глушаков укатил на просмотр в «Пари НН».
🔁 Самую полную таблицу переходов РПЛ смотрите по этой ссылке.
✅ Все состоявшиеся сделки прошлой недели зафиксировали в этом тексте. Подписывать игроков можно было и до открытия ТО, но регистрировать их в РПЛ можно только с сегодняшнего дня.
🆕 Накануне «Спартак» представил сразу двух новых легионеров. Известный эксперт по южноамериканскому рынку Тимур Лепсая подробно объяснил, кто такой Алексис Дуарте и зачем он москвичам.
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