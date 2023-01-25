Роналду могут дисквалифицировать! В Италии выявили новые аферы «Ювентуса»

«Ювентус» переживает не лучшие времена в истории. Команда попала в скандал, связанный с бывшим руководством. Андреа Аньелли и его менеджмент обвиняли в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей: завышении трансферной стоимости футболистов, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера заработка игроков. Во время пандемии коронавируса клуб осуществлял тайные выплаты футболистам. Боссы туринцев публично заявляли, что игроки отказались от части зарплат, а сами в обход закона договорились с ними о выплате этих денег. Пострадал в том числе и Криштиану Роналду. Португальцу до сих пор должны € 19,9 млн.

В итоге по результатам расследования «Ювентус» лишили 15 очков, а всех боссов клуба, в том числе уже покинувших клуб, дисквалифицировали на длительные сроки. Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранён от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года, столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «Юве», Федерико Керубини и Павел Недвед, отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно. Паратичи работает в Англии в «Тоттенхэме», а дисквалификация распространяется на итальянские футбольные турниры. Однако если дело будет рассмотрено УЕФА, то он может лишиться своей должности.

Павел Недвед и Андреа Аньелли Фото: Simone Arveda/Getty Images

В СМИ появились новые подробности скандала, связанные уже с футболистами. Известный итальянский журналист Паоло Зилиани в соцсетях опубликовал скриншоты документов, на которых указаны имена игроков, согласившихся получать зарплату «в конвертах». Документация связана с делом о сокрытии расходов на зарплаты игрокам во время пандемии коронавируса. В списке фигурируют 22 футболиста, в том числе Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала и Леонардо Бонуччи, а также экс-тренер «Юве» Маурицио Сарри.

«В документах указаны имена 23 представителей «Ювентуса»-2019/2020 и 17 членов команды-2020/2021, поддержавших предложение отказаться от зарплат, чтобы позволить вычеркнуть с баланса «Юве» крупные убытки. Незаконная операция, согласованная экс-президентом Аньелли с капитаном Кьеллини, которую обнаружили следователи», — написал Зилиани.

Отмечается, что в ходе допросов некоторые участники произошедшего признали факт махинации. Экс-игрок «Ювентуса» Маттейс де Лигт и защитник команды Маттиа Де Шильо предоставили магистратам копию чата WhatsApp, в котором Джорджо Кьеллини, тогдашний капитан «Юве», объяснял всем смысл отказа от денег, предложив не упоминать об этом журналистам.

По словам Зилиани, согласно законам, если виновники признают неправомерность своих действий, то они будут дисквалифицированы минимум на один месяц. Это коснётся не только футболистов «Юве», но и вообще всех игроков, указанных в документе. Не исключено, что «Аль-Наср» на месяц потеряет Криштиану Роналду. Или «Парма» лишится 45-летнего Буффона.

Не исключено, что «Аль-Наср» на месяц потеряет Криштиану Роналду Фото: Giorgio Perottino/Getty Images

«Ювентусу» за незаконную схему грозит штраф в размере до трёхкратной суммы зарплаты каждого игрока (например, у Роналду в отчёте фигурирует цифра почти в € 20 млн). В крайнем случае, согласно итальянскому футбольному законодательству, за особо тяжкие нарушения предусмотрено понижение в дивизионе (до Серии В) или потеря титула («Ювентус» как раз в последний раз выиграл чемпионат Италии в 2020 году). «Внимание, раскройте зонты, грядёт дождь дисквалификаций!» — иронизирует Зилиани.

«Ювентус» может стать не последним итальянским клубом, в отношении которого откроют расследование: прокуратура потребовала завести дело, касающееся лидера Серии А — «Наполи». Отмечается, что частично это связано с трансфером Виктора Осимхена и потенциальным ложным завышением стоимости трансфера нигерийского нападающего, перешедшего из «Лилля» осенью 2020 года за € 75 млн.

Поступившая информация точно не добавляет позитива болельщикам «Ювентуса». Хочется пожелать тифози чёрно-белых терпения и наименее болезненного выхода клуба из кризиса, в котором он оказался в результате финансовых афер Аньелли и его команды.