Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Лацио» — «Милан» — 4:0, видео, голы, обзор и статистика матча Серии А, 24 января 2023 года, чемпионат Италии по футболу

Чемпиона Италии изящно разбили. Спаллетти и Кварацхелию пора поздравлять с золотом?
Анатолий Романов
Чемпиона Италии изящно разбили
Комментарии
После разгрома «Милана» в Риме отрыв «Наполи» от второго места стал неприличным.

«Милан» проиграл «Лацио» и увеличил своё отставание от лидера Серии А «Наполи» до 12 очков. Конкуренты команды Лучано Спаллетти и Хвичи Кварацхелии отпадают один за другим, отдавая неаполитанцам скудетто. «Ювентус» отвалился после наказания за финансовые махинации, а действующий чемпион Италии совсем потерял игру.

Италия - Серия А. 19-й тур
24 января 2023, вторник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 0
Милан
Милан
1:0 Милинкович-Савич – 4'   2:0 Цаканьи – 38'   3:0 Альберто – 67'   4:0 Андерсон – 75'

«Милан» пропустил быстрый гол в Риме. Снова проявились проблемы сегодняшнего «Милана» с возвратом мяча. «Лацио» играл без травмированного бомбардира Чиро Иммобиле, но подменявший его на острие универсал Фелипе Андерсон хорошо делал чужую работу. Смещение бразильца в глубину помогло хозяевам найти адресата при развитии атаки, а после перевода на левый фланг и прострела капитан «Лацио» Сергей Милинкович-Савич идеально пробил в касание.

В первом тайме команда Маурицио Сарри была просто лучше. Защищался «Лацио» тоже здорово, так что имеющий российские корни голкипер команды Иван Проведель не нервничал. У «Милана» отсутствовала нормальная связь между игроками групп обороны и атаки, поскольку римляне сохраняли компактность на всех отрезках матча, висели на ногах опорников «россонери». В результате Оливье Жиру и Рафаэл Леау почти не видели мяча: оба совершили лишь по 12 касаний мяча за 45 минут. К перерыву преимущество хозяев по ударам оказалось двукратным – 6:3 (в створ – 3:1).

Такой игре позавидует даже Ибрагимович! Исход миланского дерби решил возрастной форвард Такой игре позавидует даже Ибрагимович! Исход миланского дерби решил возрастной форвард

Логичным следствием превосходства «Лацио» стал второй гол незадолго до того, как команды отправились за чаем в раздевалки. Римляне забили после очень долгой позиционной атаки с переводом мяча слева направо. Казалось, в ходе неё хозяева сделали миллион передач – всё как любит Сарри. В конце концов Адам Марушич вбежал в штрафную «Милана», получил мяч и пробил в штангу. На добивании Маттиа Цаканьи опередил Давиде Калабрию. Левый вингер «Лацио» вообще играл классно, смело обыгрывал и превратился в головную боль правого защитника гостей.

В начале второго тайма команда Стефано Пиоли, казалось, добавила в прессинге. Миланцы поджали римлян, Жиру длинными передачами искал вышедший на замену центрбек Симон Кьер. Ещё одной неприятностью для «россонери», помимо двух пропущенных голов, стало повреждение у Фикайо Томори. Чемпионы Италии лишились очередного травмированного защитника. Ранее выбыл Тео Эрнандес, теперь – Томори. А на исходе часа матча обрез Кьера привёл к контрвыпаду «Лацио», и Педро, опередив Пьера Калюлю, заработал пенальти. Так римляне забили третий гол: 11-метровый реализовал Луис Альберто.

После этого «Милан» совсем сдулся. «Лацио» же на кураже послал четвёртый мяч в ворота Чиприана Тэтэрушану, продолжающего без особого успеха заменять травмированного Мика Меньяна. Цаканьи опять поиздевался на левом фланге над дуэтом Калабрия – Кьер, а Андерсон показал находившемуся на трибуне Иммобиле, что и он способен забивать с позиции центрфорварда. Когда бразилец поразил цель, Сарри принялся что-то писать в своём блокноте. Возможно, письмо Спаллетти с поздравлениями со скудетто: «Дорогой Лучано…».

Теоретически «Милан» ещё может обойти «Наполи», ведь до финиша сезона целый круг. Вот только невозможно представить, что с такой игрой «россонери» будут претендовать на защиту титула. Это пятый матч команды Пиоли без побед во всех турнирах. Тем более у немолодого уже Жиру явный спад после чемпионата мира. Игру в Риме он завершил всего с 14 касаниями мяча, нулём ударов и передач под удар. Француза Пиоли убрал с поля раньше всех, если не учитывать вынужденную замену Томори.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023