Чемпиона Италии изящно разбили. Спаллетти и Кварацхелию пора поздравлять с золотом?

«Милан» проиграл «Лацио» и увеличил своё отставание от лидера Серии А «Наполи» до 12 очков. Конкуренты команды Лучано Спаллетти и Хвичи Кварацхелии отпадают один за другим, отдавая неаполитанцам скудетто. «Ювентус» отвалился после наказания за финансовые махинации, а действующий чемпион Италии совсем потерял игру.

«Милан» пропустил быстрый гол в Риме. Снова проявились проблемы сегодняшнего «Милана» с возвратом мяча. «Лацио» играл без травмированного бомбардира Чиро Иммобиле, но подменявший его на острие универсал Фелипе Андерсон хорошо делал чужую работу. Смещение бразильца в глубину помогло хозяевам найти адресата при развитии атаки, а после перевода на левый фланг и прострела капитан «Лацио» Сергей Милинкович-Савич идеально пробил в касание.

В первом тайме команда Маурицио Сарри была просто лучше. Защищался «Лацио» тоже здорово, так что имеющий российские корни голкипер команды Иван Проведель не нервничал. У «Милана» отсутствовала нормальная связь между игроками групп обороны и атаки, поскольку римляне сохраняли компактность на всех отрезках матча, висели на ногах опорников «россонери». В результате Оливье Жиру и Рафаэл Леау почти не видели мяча: оба совершили лишь по 12 касаний мяча за 45 минут. К перерыву преимущество хозяев по ударам оказалось двукратным – 6:3 (в створ – 3:1).

Логичным следствием превосходства «Лацио» стал второй гол незадолго до того, как команды отправились за чаем в раздевалки. Римляне забили после очень долгой позиционной атаки с переводом мяча слева направо. Казалось, в ходе неё хозяева сделали миллион передач – всё как любит Сарри. В конце концов Адам Марушич вбежал в штрафную «Милана», получил мяч и пробил в штангу. На добивании Маттиа Цаканьи опередил Давиде Калабрию. Левый вингер «Лацио» вообще играл классно, смело обыгрывал и превратился в головную боль правого защитника гостей.

В начале второго тайма команда Стефано Пиоли, казалось, добавила в прессинге. Миланцы поджали римлян, Жиру длинными передачами искал вышедший на замену центрбек Симон Кьер. Ещё одной неприятностью для «россонери», помимо двух пропущенных голов, стало повреждение у Фикайо Томори. Чемпионы Италии лишились очередного травмированного защитника. Ранее выбыл Тео Эрнандес, теперь – Томори. А на исходе часа матча обрез Кьера привёл к контрвыпаду «Лацио», и Педро, опередив Пьера Калюлю, заработал пенальти. Так римляне забили третий гол: 11-метровый реализовал Луис Альберто.

После этого «Милан» совсем сдулся. «Лацио» же на кураже послал четвёртый мяч в ворота Чиприана Тэтэрушану, продолжающего без особого успеха заменять травмированного Мика Меньяна. Цаканьи опять поиздевался на левом фланге над дуэтом Калабрия – Кьер, а Андерсон показал находившемуся на трибуне Иммобиле, что и он способен забивать с позиции центрфорварда. Когда бразилец поразил цель, Сарри принялся что-то писать в своём блокноте. Возможно, письмо Спаллетти с поздравлениями со скудетто: «Дорогой Лучано…».

Теоретически «Милан» ещё может обойти «Наполи», ведь до финиша сезона целый круг. Вот только невозможно представить, что с такой игрой «россонери» будут претендовать на защиту титула. Это пятый матч команды Пиоли без побед во всех турнирах. Тем более у немолодого уже Жиру явный спад после чемпионата мира. Игру в Риме он завершил всего с 14 касаниями мяча, нулём ударов и передач под удар. Француза Пиоли убрал с поля раньше всех, если не учитывать вынужденную замену Томори.