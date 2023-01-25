«Не бросай гвоздики фанатам, они для тебя». Фанатка «Атлетико» создала волшебную традицию

21 мая 2017 года мадридский «Атлетико» провёл последний матч на домашнем стадионе «Висенте Кальдерон» перед переездом на новую ультрасовременную арену «Ванда Метрополитано» стоимостью € 240 млн. Мадридцы обыграли в том матче «Атлетик» из Бильбао со счётом 3:1, а на последних минутах встречи на стадионе раздались аплодисменты продолжительностью в несколько минут. В этот момент взгляды всех 55 тысяч фанатов были устремлены в одну точку арены, где стояла пожилая женщина с огромным букетом цветов.

Фанатку «Атлетико» с 50-летним стажем зовут Маргарита Луенго. Уважаемой и легендарной она стала вовсе не потому, что так много лет почти не пропускает домашние матчи «индейцев». С доньей Маргаритой связана трогательная история, которая началась ещё в 1996 году и служит напоминанием о важности единения клуба и команды с болельщиками. Так рождается «химия», вдохновляющая на великие победы.

Спор Антича с президентом Хилем о трансфере Пантича

К середине 1990-х «Атлетико» пребывал в глубоком забвении. Последний чемпионский титул был завоёван ещё в 1977-м, и сумасбродный президент клуба Хесус Хиль менял чуть ли не по три тренера за сезон. Если быть точным, то за первые восемь лет правления он отправил в отставку 30 специалистов, поэтому назначение серба Радомира Антича 1 июля 1995 года фанаты восприняли скептически.

Под нового тренера Хиль согласился выделить на трансферы всего € 3 млн, которые Антич потратил на центрального полузащитника Роберто Фреснедосо (€ 1,8 млн) и форварда Лео Бьяджини (€ 1,2 млн). Незадолго до закрытия трансферного окна тренер попросил президента выделить ещё € 500 тысяч на 29-летнего атакующего полузащитника Милинко Пантича. Прямолинейный Хиль вспылил: «Он кто тебе, зять?! Хочешь притащить сюда земляка из чемпионата Греции? Ну уж нет».

Хесус Хиль после чемпионства «Атлетико» в 1996 году Фото: Allsport UK/Getty Images

Однако Антич не унимался, и тогда президент поставил условие: если Милинко не заиграет, то половина от суммы трансфера серба будет вычтена из зарплаты тренера. Радомир согласился. Понадобилось всего пару месяцев, чтобы высокомерный Хиль признал неправоту – Пантич сразу пробился в основу, много забивал, а ещё больше ассистировал. С умным, техничным и выполнявшим огромный объём черновой работы полузащитником в составе «Атлетико» сильно прибавил. А главным оружием «индейцев» стали стандарты – особенно угловые.

В сезоне-1995/1996 мадридцы показали выдающуюся игру, закономерно стали чемпионами, а также взяли Кубок Испании. На церемонии чествования команды счастливый Хиль не отходил от тренера и подчёркивал, что «всегда верил в тренера и его выдающиеся тактические и менеджерские способности». Президент поднял зарплату Пантичу, которого фанаты боготворили и называли «наш Моцарт».

Дружба фанатки и традиция класть цветы у углового флажка

Самым преданным ценителем таланта серба стала Маргарита Луенго. «Когда я вышла замуж, то мало знала о футболе. Муж много работал, а в выходные отправлялся болеть за «Атлетико» – я присоединилась к нему, чтобы иметь больше времени находиться рядом. Через какое-то время меня уже не нужно было звать на стадион – не могла дождаться следующей игры», – призналась фанатка.

27 июня 1996 года Маргарита вместе с мужем готовилась к товарищескому предсезонному матчу команды с «Атлетиком» – пара отдыхала в баре «Пенья» вместе с другими участниками фан-клуба «индейцев». В прихожей женщина увидела вазу с красными и белыми гвоздиками и попросила у хозяина бара взять из неё четыре цветка: «Сегодня мы забьём четыре мяча, и после каждого из них я буду бросать на поле по цветку!»

Милинко Пантич в игре за «Атлетико» Фото: Stu Forster/Getty Images

К удивлению остальных участников фан-клуба, «Атлетико» выиграл 4:1 – как и предрекала Луенго, бросавшая цветы рядом с угловым флажком. Маргарита не случайно приобрела билет именно на это место, ведь таким образом она могла чаще и ближе видеть своего кумира Пантича. Серб словно проникся вдохновением женщины и оформил в той игре дубль. С тех пор болельщица превратила свой жест в традицию – перед каждым матчем «Атлетико» она клала букет цветов к угловому флажку.

Пантич, разумеется, не догадывался о такой инициативе и несколько раз поднимал цветы и бросал их болельщикам на трибуны. Тогда Маргарита в очередной раз положила букет и приложила к нему записку: «Дорогой Милинко! Пожалуйста, не бросай гвоздики фанатам, они только для тебя». Футболист прочитал записку и растрогался – так началась дружба, которая длится уже более четверти века. Не случайно полузащитник, который провёл в «Атлетико» три сезона, подарил Луенго футболку со своего прощального матча за мадридскую команду. Сегодня она хранится в музее клуба.

Во время пандемии обязанности доньи Маргариты выполнял Коке

За прошедшие годы цветы на стадионе «Атлетико» отсутствовали лишь раз – по причине смерти близкого родственника доньи Маргариты. В тот день телефон фанатки и её дочери разрывался от звонков и сообщений – поклонники «Атлетико» переживали за здоровье одного из символов клуба. Ведь Луенго известна не только историей с цветами – за 50 лет, которые она поддерживает команду, она объездила вместе с фан-клубом «Атлетико» пол-Европы. «Я даже посещала Чехию, чтобы посмотреть матч на Кубок Интертото», – призналась женщина. Однажды её видели на игре с загипсованной ногой – ничего не может помешать главной любви в жизни.

Несмотря на почтенный возраст (осенью 2022 года Маргарита отметила 75-летний юбилей), она по-прежнему старается не пропускать домашние матчи «Атлетико». Болельщица делает это уже без мужа – врачи запретили ему просмотр футбола из-за слабого сердца. «Я сильно страдала и переживала во время пандемии, – грустила фанатка. – Как теперь команда будет без цветов, а я без футбола?»

На выручку Маргарите пришел капитан «Атлетико» Коке. Он позвонил женщине по видеосвязи и выразил готовность исполнять её обязанности до тех пор, пока фанаты снова получат право прийти на стадион. «Он спросил про точное количество цветов в букете, как правильно класть его к угловому флажку, в какое время. От счастья я чуть не потеряла дар речи!» – сияла Луенго.

Последние 10 лет у «Атлетико» появилась ещё одна традиция – Пантич приезжает на день рождения доньи Маргариты, и в день матча команды они вместе кладут цветы к угловому флажку. Как здорово, что Радомир Антич тогда выиграл спор у Хесуса Хиля.