Роналду поставил жёсткий ультиматум. Как Криштиану потерял главного человека в карьере

Один из самых влиятельных футбольных агентов мира – Жорже Мендеш. Его статус во многом предопределил главный клиент – Криштиану Роналду. Футболист и агент отлично дополняли друг друга: форвард приносил Мендешу статус и деньги, а Жорже благодарил Криштиану, договариваясь о крупных контрактах с клубами, грамотно наставляя и поддерживая в любой ситуации. Роналду даже называл соотечественника «вторым отцом». Но к концу 2022 года в их отношениях произошёл окончательный раскол.

По сообщениям испанской газеты El Mundo, после ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду поставил Мендешу ультиматум: «Бавария», «Челси» или мы расходимся». Именно так сказал Криштиану своему агенту, потребовав добиться контракта с одним из этих клубов. По сведениям источника, Мендеш ответил футболисту, что тот «сумасшедший». Отношения агента с футболистом и так были натянутыми: Жорже отговаривал форварда покидать «Реал» в 2018 году, а позже был против его ухода из «Ювентуса» в 2021-м. Несмотря на разногласия, Мендеш нашёл для клиента хороший клуб и выгодные условия.

Криштиану Роналду и Жорже Мендеш Фото: Europa Press/Getty Images

И на этот раз агент добивался соглашения с «Баварией» или «Челси» для Роналду. Коммерческая привлекательность Криштиану играла важную роль при переговорах с командами. Новый владелец «Челси» Тодд Боули очень хотел пригласить Роналду на «Стэмфорд Бридж» ещё летом, но трансфер отверг возглавлявший на тот момент тренер Томас Тухель. У немца были сомнения по поводу необходимости португальца. Плюс ко всему масштаб Роналду не позволил бы Тухелю использовать его как игрока ротации.

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан признавался, что вопрос о переходе Роналду также рассматривался руководством мюнхенцев: «Мы кратко обсудили возможность трансфера Криштиану. Вероятно, в Дортмунде сделали то же самое. «Бавария» видит общую картину Бундеслиги. Конечно, такие суперзвёзды, как Роналду, являются важным фактором в привлечении внимания к лиге. Он — один из величайших игроков последнего десятилетия. Но мы быстро отказались от идеи пригласить его.

Я люблю Криштиану Роналду, это фантастический игрок, однако каждый клуб имеет свою философию, и я думаю, что подписание Роналду было бы неправильным ходом для «Баварии» и всей Бундеслиги».

Оба клуба отказались от трансфера Роналду и по причине, что португалец пропустил предсезонную подготовку с «Манчестер Юнайтед». Официальные лица «Баварии» и «Челси» напрямую позвонили Мендешу, чтобы сообщить: они больше не хотят заключать сделку.

Отношения Роналду и Мендеша переживали напряжённость и из-за интервью футболиста Пирсу Моргану. Агент уговаривал Криштиану не общаться с журналистом. После публикации резонансного разговора «МЮ» расторг контракт с игроком, но даже в такой ситуации Мендеш старался найти для клиента клуб уровня Лиги чемпионов. В итоге переход в саудовский «Аль-Наср» помог осуществить уже другой человек – менеджер и друг Роналду – Рикарду Регуфе. Он выступил в роли Мендеша, за что получил комиссию около € 30 млн.

Роналду перестал работать с бывшим агентом. Мендеш потерял влияние на португальца, который теперь слушает другое окружение и свою жену – Джорджину Родригес. Криштиану советовался с ней и по ситуации с экс-агентом.

«То, что сломалось, было не простым контрактом, поскольку Мендеш никогда не просил своих клиентов работать с ним, сломалось гораздо больше: отцовские, семейные и деловые отношения. Агент – крёстный отец одного из его детей, а мать Роналду часто говорила об уважении, которое она испытывала к Жорже», – отмечает источник El Mundo.