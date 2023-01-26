Кокорин признался, что перешёл в «Спартак» назло «Зениту». Лучше бы он выбрал футбол

Вы точно видели, какие изящные голы забивает Александр Кокорин на Кипре. В этом сезоне у него уже семь мячей – больше, чем за последние два с половиной года. Да, «Арис» выпал из борьбы за чемпионство, но Кокорина всё равно обожают. Тренер называет его лучшим форвардом лиги, а болельщики вовсю поддерживают. Некоторые даже приезжают на стадион ради игры нападающего. Истинное признание.

Естественно, Кокорин сверхпопулярен у медиа. Совсем недавно он дал интервью французскому Footmercato. Там – о несостоявшемся переходе в «Марсель», много комплиментов «Зениту», но главное – названа причина подписания контракта со «Спартаком». Кокорин признался, что сделал это назло Питеру.

Александр Кокорин нападающий «Ариса» «После возвращения в «Зенит» я больше не был им нужен. И знаете, есть довольно забавная история. Я раньше говорил в интервью, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того, как «Зенит» сказал мне, что я им не нужен, что они будут играть без меня, сказал себе, что должен это сделать. Я сказал, что никогда не перейду в «Спартак», и поэтому должен был уйти именно туда».

Давайте вернёмся в тот самый 2020 год. И вспомним переход, который из самого крутого быстро превратился в провальный.

Всё началось ещё в сентябре 2019-го. Кокорин вышел из тюрьмы, а «Зенит» тут же предложил подписаться до конца сезона. Соглашение оформили чуть ли не в первый день после освобождения. Прошёл ещё месяц, и Александр уже тренировался вместе с командой. Однако до конца первой части сезона заявить его не могли. Все ждали весны – тогда он и должен был сыграть первый матч после возвращения.

Но наступила зима. Сборы. И информация, что Кокорин не будет играть за «Зенит» и уедет в аренду. Сначала говорили про «Фейеноорд», где работал Адвокат, потом про «Сочи». Семак показал своё отношение к этому, выпустив игрока на товарищеский матч в качестве капитана. Но цепочку событий было не остановить. В день того самого матча сочинский клуб объявил об аренде футболиста. А на следующий день это подтвердил Александр Медведев.

Александр Кокорин в «Зените» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Все понимали, что решение – не спортивное. И строили теории про влиятельных болельщиков, которые не хотели видеть Александра в основе команды-чемпиона. Но в итоге все стороны предпочитали не концентрироваться на этой теме. И ведь сама аренда действительно пошла на пользу.

В том числе при помощи Кокорина «Сочи» взлетел с 16-го места в середину таблицы. Саша стал реальным лидером – сделал 7+2 в 10 матчах. Контракт с «Зенитом» заканчивался. Но он вернулся в Питер. В надежде, что прошлое забыто и можно начать с чистого листа. Не вышло.

«Зенит» так и не предложил футболисту новый контракт. Однако вариантов и без них хватало. Игра в весенней части слишком уж впечатлила почти все клубы РПЛ. Кокорину звонил ещё не перешедший в YouTube-шоу Слуцкий и звал в «Рубин». Причём на очень хорошие деньги. Но Александра не впечатлила идея переезда в Казань. Он сразу дал понять, что если не Питер – то Москва. Звали ещё в «Сочи», однако там не могли удовлетворить финансовые запросы. Поэтому тоже мимо.

Оставалось два варианта – «Спартак» и «Локо». Первые давали примерно € 3 млн за сезон и статус чуть ли не главной звезды. Вторые якобы повторяли условия, но постоянно мешкались. С игроком разговаривал Николич, вот только всё закончилось на уровне руководителей РЖД. Те заблокировали идею подписания нападающего.

Так Кокорин выбрал «Спартак» и сделал последний шаг к похоронам карьеры в больших клубах. Сначала он лечился, потом робко бил пенальти и сидел на трибунах в матчах с «Зенитом». 10 матчей до зимы. Ноль – полных. Переход быстро разочаровал, а Кокорина загнобили вместе с Шамилем Газизовым – инициатором подписания. История вообще длилась долго – всплывали какие-то финансовые расписки, выступало много героев. И почти все выставляли Александра в негативном свете. Хорошо ещё, что форварда забрала себе «Фиорентина». Иначе до конца сезона игроку точно могли сломать психику.

Так бывает, когда на первое место ставишь статус. И деньги, конечно. Кокорин мог остаться в «Сочи» и продолжать забивать кучу мячей. Или перейти не в такой токсичный клуб, как «Спартак». Он понимал риски. Но выбрал специфический путь. И жаль, что ничего уже не исправить. Теперь он на Кипре. И говорит, что перешёл в «Спартак» назло «Зениту». Однако хуже по итогу парень сделал только себе.