«Барса» легко убирала конкурента за трофей. Но такая концовка — кошмар для болельщиков

В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» встретилась со своим вторым (после мадридского «Реала») конкурентом в Примере. Команды Хави и Иманола Альгуасиля разделяют в чемпионате всего шесть очков. «Реал Сосьедад» очень хорош в этом сезоне. Более того, у басков перед визитом на «Камп Ноу» была даже более продолжительная победная серия во всех турнирах, чем у каталонцев – девять матчей подряд!

В кубковом матче команды сыграли сильнейшими составами, если не считать травмированных. Но с первых минут стало понятно, что игры на равных не будет. «Барселона» очень сильно доминировала как с точки зрения владения мячом (64% до перерыва), так и по количеству острых моментов. Сине-гранатовые растягивали ромб «Реала Сосьедад» за счёт активности на флангах: справа обеспечивал ширину Усман Дембеле, а слева – защитник Алекс Бальде. Дембеле вообще был на кураже, много доставлял мяч в штрафную. Между линий давали предложения Гави с Педри. Ещё одним оружием Хави стали врывания Френки де Йонга из глубины поля.

Впрочем, один из таких резких рывков голландского центрхава… лишил «Барселону» гола! Хозяева забили бы быстрый гол уже на 11-й минуте, если бы де Йонг не встал на пути мяча после удара Роберта Левандовского. Френки находился в очевидном офсайде, и сам это сразу же осознал. Не повезло каталонцам и в некоторых других эпизодах, когда мяч не побывал в сетке, а мог бы. Альгуасиль нервничал, требовал от своих игроков сохранять компактность, чтобы не пропускать в том числе и передачи за спины защитникам.

В первом тайме «Барселона» нанесла 11 ударов против одного-единственного у соперника (в створ – 3:0). «Реалу Сосьедад» не удавались контрвыпады, поскольку лидер Примеры хорошо вступал в отбор после потерь и быстро возвращался мяч. Лишь пару-тройку раз удалось разбить давление сине-гранатовых за счёт тонких ходов воспитанника «Барсы» Такефусы Кубо. Но одну крутую атаку гости всё же провели – завершилась она попаданием Кубо в перекладину. И совсем тяжёлым стало положение басков после удаления на 40-й минуте Брайса Мендеса. Благодаря повтору судья Хесус Хиль Мансано убедился, что фол хавбека на Серхио Бускетсе был грубее, чем ему показалось (сначала арбитр выписал предупреждение) – попал в голень открытыми шипами.

На второй тайм «Реал Сосьедад» выехал на «автобусе». Тренер басков поменял «порванного» защитника на фланге Дембеле и перешёл на схему, которую можно было охарактеризовать как 5-4-0. Даже центрфорвард Александр Сёрлот садился глубоко к хавбекам в позиционной обороне. Но и это не помогло гостям избежать пропущенного гола. Дембеле забил заслуженный мяч после открывания за спины и не первой в этом матче прекрасной передачи из глубины от Жюля Кунде. Сумасшедший рывок вингера хозяев! Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро, мягко говоря, не выручил, пропустив в ближний верхний угол.

Стало много грубых стыков. Этот матч, наверное, установил рекорд испанского футбола по количеству ударов локтями в лицо. Судья прощал, а один такой фол как раз завёл Мендеса и окончательно сломал «Реал Сосьедад». При счёте 1:0 в пользу «Барсы» если кто-то из игроков басков перестал верить в возможность выхода в полуфинал, то это точно был не 14-й номер. Кубо хотел Кубок! Японец смело лез вперёд, тащил мяч и показывал готовность обыгрывать по два-три соперника. Именно Такефуса создал фантастический момент на исходе часа матча для Сёрлота, которого бросил Бальде. Как норвежец не попал в цель в этом эпизоде?

Хави почувствовал – команда расслабилась, игроки начали терять концентрацию. Тренер «Барселоны» очень эмоционально потребовал от своих футболистов вернуться в игру. Ему-то точно одного кубкового трофея в этом сезоне мало. Второй гол хозяева должны были забивать в середине тайма, когда герой вечера Дембеле создал момент для Гави: молодой хавбек сбил мячом пыль с перекладины. Во втором тайме «Барса» при 83% владения тоже заметно перебила гостей (9:6, в створ – 3:2). Других шансов «Реалу Сосьедад» каталонцы не давали, но на 88-й минуте голкипер Марк-Андре тер Штеген едва не организовал чудовищный «привоз». Его неточный пас подарил баскам супермомент. Сам же немец и исправил свою ошибку сейвом. А в компенсированное время после углового – ещё одним.

Ужасная концовка подпортила впечатление от убедительной по игре победы «Барсы».