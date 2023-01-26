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«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 1:0, видео, гол Дембеле, обзор матча, 25 января 2023 года, 1/4 финала Кубка Испании

«Барса» легко убирала конкурента за трофей. Но такая концовка — кошмар для болельщиков
Анатолий Романов
«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 1:0
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Хави близок к ещё одной большой победе в этом сезоне.

В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» встретилась со своим вторым (после мадридского «Реала») конкурентом в Примере. Команды Хави и Иманола Альгуасиля разделяют в чемпионате всего шесть очков. «Реал Сосьедад» очень хорош в этом сезоне. Более того, у басков перед визитом на «Камп Ноу» была даже более продолжительная победная серия во всех турнирах, чем у каталонцев – девять матчей подряд!

Кубок Испании. 1/4 финала
25 января 2023, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дембеле – 52'
Удаления: нет / Мендес – 40'

В кубковом матче команды сыграли сильнейшими составами, если не считать травмированных. Но с первых минут стало понятно, что игры на равных не будет. «Барселона» очень сильно доминировала как с точки зрения владения мячом (64% до перерыва), так и по количеству острых моментов. Сине-гранатовые растягивали ромб «Реала Сосьедад» за счёт активности на флангах: справа обеспечивал ширину Усман Дембеле, а слева – защитник Алекс Бальде. Дембеле вообще был на кураже, много доставлял мяч в штрафную. Между линий давали предложения Гави с Педри. Ещё одним оружием Хави стали врывания Френки де Йонга из глубины поля.

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Впрочем, один из таких резких рывков голландского центрхава… лишил «Барселону» гола! Хозяева забили бы быстрый гол уже на 11-й минуте, если бы де Йонг не встал на пути мяча после удара Роберта Левандовского. Френки находился в очевидном офсайде, и сам это сразу же осознал. Не повезло каталонцам и в некоторых других эпизодах, когда мяч не побывал в сетке, а мог бы. Альгуасиль нервничал, требовал от своих игроков сохранять компактность, чтобы не пропускать в том числе и передачи за спины защитникам.

В первом тайме «Барселона» нанесла 11 ударов против одного-единственного у соперника (в створ – 3:0). «Реалу Сосьедад» не удавались контрвыпады, поскольку лидер Примеры хорошо вступал в отбор после потерь и быстро возвращался мяч. Лишь пару-тройку раз удалось разбить давление сине-гранатовых за счёт тонких ходов воспитанника «Барсы» Такефусы Кубо. Но одну крутую атаку гости всё же провели – завершилась она попаданием Кубо в перекладину. И совсем тяжёлым стало положение басков после удаления на 40-й минуте Брайса Мендеса. Благодаря повтору судья Хесус Хиль Мансано убедился, что фол хавбека на Серхио Бускетсе был грубее, чем ему показалось (сначала арбитр выписал предупреждение) – попал в голень открытыми шипами.

На второй тайм «Реал Сосьедад» выехал на «автобусе». Тренер басков поменял «порванного» защитника на фланге Дембеле и перешёл на схему, которую можно было охарактеризовать как 5-4-0. Даже центрфорвард Александр Сёрлот садился глубоко к хавбекам в позиционной обороне. Но и это не помогло гостям избежать пропущенного гола. Дембеле забил заслуженный мяч после открывания за спины и не первой в этом матче прекрасной передачи из глубины от Жюля Кунде. Сумасшедший рывок вингера хозяев! Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро, мягко говоря, не выручил, пропустив в ближний верхний угол.

Стало много грубых стыков. Этот матч, наверное, установил рекорд испанского футбола по количеству ударов локтями в лицо. Судья прощал, а один такой фол как раз завёл Мендеса и окончательно сломал «Реал Сосьедад». При счёте 1:0 в пользу «Барсы» если кто-то из игроков басков перестал верить в возможность выхода в полуфинал, то это точно был не 14-й номер. Кубо хотел Кубок! Японец смело лез вперёд, тащил мяч и показывал готовность обыгрывать по два-три соперника. Именно Такефуса создал фантастический момент на исходе часа матча для Сёрлота, которого бросил Бальде. Как норвежец не попал в цель в этом эпизоде?

Хави почувствовал – команда расслабилась, игроки начали терять концентрацию. Тренер «Барселоны» очень эмоционально потребовал от своих футболистов вернуться в игру. Ему-то точно одного кубкового трофея в этом сезоне мало. Второй гол хозяева должны были забивать в середине тайма, когда герой вечера Дембеле создал момент для Гави: молодой хавбек сбил мячом пыль с перекладины. Во втором тайме «Барса» при 83% владения тоже заметно перебила гостей (9:6, в створ – 3:2). Других шансов «Реалу Сосьедад» каталонцы не давали, но на 88-й минуте голкипер Марк-Андре тер Штеген едва не организовал чудовищный «привоз». Его неточный пас подарил баскам супермомент. Сам же немец и исправил свою ошибку сейвом. А в компенсированное время после углового – ещё одним.

Ужасная концовка подпортила впечатление от убедительной по игре победы «Барсы».

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