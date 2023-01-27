В Европе почти нет темнокожих тренеров. Они выбирают другой путь

Считается, что в Европе почти нет темнокожих тренеров. А успешных – нет вообще. Правда ли это и если да, то почему? И сколько подобных специалистов работает в штабах 98 клубов из топ-5 лиг? «Чемпионат» – о самых заметных темнокожих коучах мирового футбола.

Темнокожих главных тренеров в топ-лигах всего 2%. В чемпионатах слабее их ещё меньше

В пяти ведущих европейских лигах 98 клубов. И только в двух из них главными тренерами работают темнокожие специалисты. В АПЛ это Патрик Виейра, он уже два года возглавляет «Кристал Пэлас». В Лиге 1 — Антуан Комбуаре, он примерно столько же руководит «Нантом». Из общего числа это 2,04% – легко можно округлить до ровной цифры и не переживать.

Многим может показаться, что Виейра будет покруче Комбуаре за счёт работы в более статусной лиге, но всё наоборот. Антуан, в отличие от Патрика, взял два трофея: по разу выиграл Кубок Франции с «ПСЖ» (2010) и «Нантом» (2022). Правда, Комбуаре тренирует с 1999 года, а Виейра – с 2013-го. Так что занижать потенциал коуча «Кристал Пэлас» всё-таки не будем.



Казалось бы, за пределами топ-лиг, где уровень футбола априори ниже, темнокожие тренеры могли бы получить больше шансов – так как там готовы прощать ошибки молодым специалистам, а подобных коучей с именем просто нет. Но как бы не так: с шестой лиги (Эредивизия) и до 15-й (чемпионат Норвегии) есть только один темнокожий тренер – Мбайе Лейе в «Зюлте-Варегем».

Может, темнокожих тренеров просто не делают главными? В штабах клубов их немало

Говорить о совсем жёсткой дискриминации трудно, ведь темнокожих специалистов в футболе работает много. Просто они не занимают ключевых постов – не являются главными тренерами, гендиректорами или президентами. На примере АПЛ рассмотрим количество темнокожих специалистов в клубах на разных должностях.

Чемпионшип – лидер по количеству темнокожих главных тренеров

Топ-15 лиг просмотрели, теперь спускаемся ниже. В Лиге 2 работает только один темнокожий коуч (Омар Даф в «Дижоне»), в Сегунде – тоже один (Жулио Баптиста в «Вальядолиде»), как и во Второй Бундеслиге (Даниэль Тиуне в «Фортуне»), а в Серии Б таких людей нет вообще. Но лучший турнир в этом отношении – Чемпионшип, там главными работают Пол Инс («Рединг»), Венсан Компани («Бёрнли»), Коло Туре («Уиган») и Лиам Росеньор («Халл Сити»).

А как дела в европейских сборных?

В национальных командах Европы, за которые ранее выступали темнокожие игроки, присутствуют темнокожие тренеры и менеджеры. Их не так много, но они есть. Вот самые яркие примеры в топ-сборных.

Учитывая зарплаты во время карьеры игрока, международные контакты в связи с поездками по топ-лигам, темнокожие экс-футболисты легко могут получить необходимое образование и совершенствоваться на новом поприще. Но это происходит редко. Некоторые идут в ФИФА и УЕФА, а также работают в тамошних комитетах (как Дуайт Йорк – в комитете по развитию) и местных федерациях и, возможно, решают важные задачи. Есть и другой путь – легенда «Арсенала» Иан Райт, например, работает ведущим клубного ТВ. А кто-то, как Майка Ричардс или Рио Фердинанд, выбирает путь ТВ-эксперта.