Федерер мотивировал Роналду ещё в «МЮ». Но дружит португалец с другим теннисистом

Криштиану Роналду обожает теннис. Когда он играл за «Реал» и «Юве», его частенько замечали на разных крутых соревнованиях, проходивших в Испании и Италии. Считается, что любовь к этому виду спорта у португальца с детства. Малоизвестный факт: Роналду предлагали уйти из академии «Спортинга» ради игры в настольный теннис — так здорово он управлялся с ракеткой. Но Криштиану выбрал футбол. И вряд ли хотя бы раз об этом пожалел.

Не исключено, что интерес к большому теннису португальцу привила его бывшая подруга Ирина Шейк. Она не раз рассказывала, что ценит игру с ракетками куда больше футбола. И частенько таскала Криштиану по разным турнирам. Но и сам футболист точно не был далёк от этого вида спорта. По крайней мере, знал всех главных теннисистов современности.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду Фото: Europa Press via Getty Images

В 2020-м интервью La Gazzetta Dello Sport дал Рене Меленстен – бывший ассистент Алекса Фергюсона в «МЮ». Он много рассказывал о персональных тренировках с Роналду. И о том, на кого призывал равняться.

Рене Меленстен бывший тренер «МЮ» «Криштиану часто жаловался на фолы, поэтому в один прекрасный день я спросил его: «Тебе нравится теннис?». Он подумал и ответил: «Конечно, я люблю теннис, мне нравится Федерер». И я сказал: «Тогда играй, как Федерер, который контролирует эмоции». Если защитники увидят, что ты не реагируешь на фолы, то теряют уверенность. И он быстро это понял».

Сам Роналду не раз говорил о Федерере и Надале как примерах для любого спортсмена. Особенно в контексте поддержания игровой формы после 30 лет.

«Я отлично знаю свой организм. Поэтому мне удаётся хорошо играть после 30 лет. И поэтому сейчас я пример для подражания для лучших молодых игроков. Они стараются у меня учиться. Знают цену упорного труда и самопожертвования.

Вообще, не только я, но и Роджер Федерер и Рафаэль Надаль – примеры для подражания, потому что они по-прежнему выступают на таком высоком уровне, несмотря на свой возраст. Федереру сейчас 38 лет, и он продолжает удивлять», – говорил Роналду в 2019-м.

Роджер Федерер Фото: TPN/Getty Images

При этом в теннисном мире появлялись разные аналогии. Федерера часто сравнивали с Месси – как пример волшебства на корте. А Надаля – с Роналду – как пример огромной работоспособности. Так что теперь вы наверняка понимаете, с кем в Испании сдружился футболист. Рафа не только близкий приятель Криштиану, но и партнёр по бизнесу – у них и ещё нескольких звёзд общий ресторан. А ещё Надаль учил играть в теннис детей португальца.

В 2012-м они даже снялись вместе в рекламе Nike.

Интересно, как Криштиану отреагировал на ранний вылет Надаля с открытого чемпионата Австралии? Наверняка поддержал своего друга. Федерер уже закончил карьеру. Так что их осталось двое – крутые примеры, как держать отменную форму после 35 лет.