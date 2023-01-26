«Это позорит общество». Звезду «Реала» снова кошмарят фанаты принципиального соперника

Сегодня, 26 января, на «Сантьяго Бернабеу» пройдёт матч между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Накануне противостояния болельщики «матрасников» поиздевались над соперником, а также совершили акцию против нападающего Винисиуса Жуниора.

Акция фанатов «Атлетико» против «Реала» и Винисиуса Жуниора

На одном из мостов в Мадриде болельщики «Атлетико» вывесили баннер с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал». Рядом с плакатом находилась кукла в игровой футболке вингера «Королевского клуба» Винисиуса Жуниора.

Баннер «Мадрид ненавидит «Реал» Фото: Соцсети

В матче 6-го тура Примеры, в котором «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1), фанаты «матрасников» выкрикивали расистские оскорбления в адрес 20-го номера соперника. После игры Ла Лига осудила действия болельщиков: «Ла Лига решительно осуждает акты ненависти и запугивания Винисиуса. Необходимо расследование для вынесения обвинительного приговора виновным, и мы требуем самых суровых, уголовных наказаний».

На этот раз с заявлением выступил «Атлетико», в котором осудил поведение своих болельщиков:

«Обращая внимание на изображение, появившееся сегодня в различных СМИ за несколько часов до матча с «Реалом» в четвертьфинале Кубка Испании, клуб «Атлетико» Мадрид заявляет: такие действия являются абсолютно отвратительными и недопустимыми. Это позорит общество. Мы категорически осуждаем подобные вещи, оскорбляющие достоинство людей или организаций. Соперничество между нашими клубами строится на уважении. Ни один человек, каковы бы ни были его клубные пристрастия или цвет кожи, не имеет права оскорблять других болельщиков. Каждый должен избегать подобного.

Мы не знаем, кто стал автором этого деяния, но их анонимность не освобождает их от ответственности. Мы надеемся, что властям удастся выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить подобное поведение», — гласит официальное заявление «Атлетико».

«Реал» также выступил с заявлением касательно оскорбительного жеста в адрес своего игрока.

«Реал» Мадрид заявление пресс-службы испанского клуба «ФК «Реал» хотел бы поблагодарить за поддержку и выражение любви, полученные после досадного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса. Мы выражаем наше самое решительное осуждение событий, которые нарушают основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт. Этим атакам, подобным тем, от которых сейчас страдает наш игрок, или тем, от которых может страдать любой спортсмен, не может быть места в таком обществе, как наше. «Реал» надеется, что все виновные в столь отвратительном поступке будут привлечены к ответственности».

Винисиус Жуниор начал попадать в скандалы после празднования своих голов. Сначала это не нравилось игрокам «Мальорки», а затем дело дошло до фанатов «Атлетико».