Дуарте дебютировал за «Спартак»! А победу принёс молодой воспитанник

«Спартак» провёл вторую встречу в рамках сбора в Дубае. Соперником команды Гильермо Абаскаля стал болгарский «Ботев». Ранее клуб из Пловдива встречался с екатеринбургским «Уралом» и одержал победу — 2:1. Москвичи же в первом контрольном матче 2023 года обыграли узбекистанский АГМК (3:1).

По сравнению с прошлой игрой, в стартовом составе красно-белых произошло пять изменений: вместо голкипера Михаила Волкова вышел Антон Шитов, в защите место Павла Маслова занял Никита Чернов, в полузащите Руслан Литвинов и Данил Пруцев появились на позициях Ивана Пяткина и Даниила Зорина, а в атаке с первых минут играл Антон Зиньковский, заменивший Шамара Николсона. Тяжело дать внятную характеристику первому тайму встречи: за 45 минут мяч лишь однажды полетел в створ, после удара футболиста «Ботева». Сложно вспомнить хоть какой-то острый момент. Клубы скорее устроили соревнование по фолам, нежели по забитым мячам.

Из интересного: «Спартак» снова использовал схему 4-3-3. Вероятно, Абаскаль сделает ставку на неё и после возобновления сезона. Игроки атакующей тройки – Зиньковский, Бальде и Игнатов – часто менялись позициями, что характерно для футбола «Спартака» в первом круге РПЛ. Пока что испанский тренер красно-белых не удивляет болельщиков новыми нестандартными тактическими решениями. С другой стороны, есть ли смысл менять то, что отлично работает? Также в первые 45 минут «Спартак» сделал упор на игру флангами, задействуя их для попыток создать опасность у ворот «Ботева».

Матч «Спартака» Фото: vk.com/fcsm_official

Второй тайм ожидался с интригой после замен: в составе «Спартака» дебютировал парагвайский защитник Алексис Дуарте, а в атаку вышли три номинальных центрфорварда – Шамар Николсон, Павел Мелёшин и Александр Соболев. Также слева в защите появился Мацей Рыбус. Именно левый фланг и стал главной атакующей силой «Спартака» во вторые 45 минут. Красно-белые заметно больше использовали в нападении зону Рыбуся. На этом фоне выделялся игравший слева в атаке Николсон, пару раз пробивший по воротам и сделавший несколько неплохих передач. Отметим, что нападающие, в отличие от первого тайма, чаще оставались на своих позициях и реже уходили в другие зоны. Николсон располагался преимущественно слева, Мелёшин – в центре, а Соболев – справа.

«Спартак» владел мячом бóльшую часть времени, используя как мелкий, так и средний пас для создания опасных моментов. «Ботев» в основном пытался выбежать в контратаку. А гол красно-белых на 67-й минуте родился с левого фланга, которым в основном и атаковала команда Абаскаля. Зорин отдал пас на Рыбуся, поляк удачно навесил, Даниил Денисов принял мяч на грудь и скинул под удар Мелёшину, классно пробившему прямо под перекладину. Это уже второй гол «Спартака» на сборах, забитый молодыми игроками. Во встрече с АГМК мяч в составе москвичей забил Даниил Зорин.

Мелёшин же мог оформить дубль уже в следующей атаке после гола, но его подвела техника. Рисунок игры после забитого мяча не сильно изменился: «Спартак» продолжал владеть преимуществом и территорией, пытаясь найти голевые моменты, а «Ботев» изредка переходил середину поля. Встреча так и завершилась логичной победой красно-белых с минимальным счётом.

Сложно судить о новичке московского клуба Алексисе Дуарте по прошедшему матчу. Встреча не располагает к оценке действий защиты «Спартака», вступавшей в игру минимальное количество раз. Интересно посмотреть на парагвайца во встречах с более статусными командами и с более высоким уровнем сопротивления. Но стоит отметить, что Дуарте во втором тайме пару раз удачно и уверенно проявил себя в борьбе за мяч. Однако на 54-й минуте он ошибся, завозившись у своей штрафной. Затем парагваец исправился, вцепившись в соперника и переведя мяч на угловой.

Прошедший матч «Спартаку» можно занести в актив: Абаскаль получил хорошую информацию: например, о потенциале атакующей группы. Также хочется отметить слабый креатив в центре: особенно это бросалось в глаза в первом тайме, когда игроки этой зоны редко получали мяч, а если и владели им, то плохо распоряжались. Испанец увидел проблему и решил посмотреть на Зобнина, Литвинова и Пруцева чуть дольше: Роман и Руслан были заменены на 65-й минуте, а Данил – на 74-й. Времени на исправление ошибок много: первый матч в Кубке России команда проведёт 22 февраля – с «Локомотивом». Впереди – два сбора и зимний Кубок РПЛ.