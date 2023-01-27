ЦСКА устроил драму даже в товарищеском матче! Кажется, клуб усилился без трансферов

ЦСКА активно готовится к возобновлению сезона. 27 января команда провела уже третий товарищеский матч, причём на этот раз соперник оказался по-настоящему серьёзным. Игра с белградским «Партизаном» собрала на трибуне пару сотен фанатов армейцев и наградила их достойным сюжетом.

На первых минутах игра была сумбурной. В атаке больше находился ЦСКА, но вообще без конкретики. Отдельным фактором были условия: на протяжении всего матча дул сильный ветер, вдобавок из-за не самого высокого качества поля постоянно возникали проблемы с игрой в пас.

Первый тайм, по сути, поделился для ЦСКА на две части. Поначалу армейцы сделали ставку на подачи, от которых практически не было толка, поскольку в центре нападения бегал Фёдор Чалов. Вдобавок в игре было много брака, из-за которого заглохло несколько перспективных атак. А во второй части (примерно после 20-й минуты) ЦСКА, продолжая задействовать фланги, наконец стал больше играть низом, благодаря чему проявились сильные стороны футболистов — всё того же Чалова, Константина Кучаева и Бактиёра Зайнутдинова. Также на правом фланге был активен 17-летний Кирилл Глебов.



Зато во втором тайме игра стала гораздо интереснее. ЦСКА прибавил в атаке и довольно быстро довёл дело до гола. Иван Обляков после подачи с углового скатил под удар Чалову, а тот с нескольких метров вонзил в ближний угол. Поразительно, как Фёдор до последнего оставался совершенно без опеки.

ЦСКА — «Партизан» — 2:1 Фото: ПФК ЦСКА

А спустя пару минут после гола ЦСКА забил второй — правда, его не засчитали. Глебов красиво домчался до штрафной, убрал на замахе защитника и, наверное, хотел пробить в дальний угол. Но вместо этого получился пас на Хесуса Медину. Тот переправил мяч в сетку, но находился в офсайде и сразу услышал свисток арбитра.

Активнее атаковать стал и «Партизан». Первым номером по-прежнему преимущественно играл ЦСКА, но сербов это не смущало, и они неоднократно убегали вперёд за счёт быстрых розыгрышей и длинных передач. Особенно близко к ответному голу было, когда «Партизан» заработал опасный штрафной и к мячу подошёл старый знакомый Бибрас Натхо. Бывший полузащитник ЦСКА пробил в девятку, но Игорь Акинфеев потащил.



Владимир Федотов активно использовал замены, поэтому ближе к концу матча состав слабо напоминал команду из первого тайма. В частности, на поле вышел Антон Заболотный. Появление габаритного форварда могло привести к возвращению к навесам, но этого не произошло. Да и в целом ЦСКА сильно сбавил в атаке и был далёк от второго гола.

А вот «Партизан» своё мяч всё же забил. На 86-й минуте, когда казалось, что счёт уже не изменится, нападающий Неманья Йович подбежал к штрафной и идеально пробил в угол. На этот раз Акинфеев уже не спас, хотя вопросы, конечно, не к нему, а к защитникам, которые позволили нанести удар.



Слабо верилось, что ЦСКА соберётся и вырвет победу, но это всё же случилось! На 90+4-й минуте армейцы провели быструю атаку, мяч отскочил на центр штрафной, куда рванул 19-летний полузащитник Ярослав Арбузов. Мощный удар в одно касание — и 2:1. Драма даже в товарищеском матче!



Единственное упущение: мы так и не увидели в деле единственного зимнего новичка ЦСКА — защитника Илью Агапова, перешедшего из «Пари НН». Правда, судя по сегодняшней игре, армейцы усиливают атаку даже без трансферов, ведь решающую роль сыграла молодёжь.