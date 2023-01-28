«Ман Сити» всё же сильнее «Арсенала»? Гвардиола оставил Артету без трофея

Лидер АПЛ против чемпиона – уже в 1/16 финала Кубка Англии! Команды Микеля Артеты и Хосепа Гвардиолы ещё не встречались в этом сезоне, так что кубковая игра становилась заодно и подготовкой к февральскому и апрельскому матчам в чемпионате. Впрочем, если состав «Манчестер Сити» был близок к оптимальному (разве что в воротах Штефан Ортега сменил Эдерсона), то у «Арсенала» на скамейке остались некоторые ключевые фигуры – голкипер Аарон Рамсдейл, Вильям Салиба, Бен Уайт, Александр Зинченко и Мартин Эдегор.

Несмотря на разный подход к формированию основ, «Арсенал» играл в гостях с «Манчестер Сити» на равных. В первом тайме у команды Гвардиолы было небольшое преимущество по владению мячом, а по ударам и опасным моментам «канониры» фактически не уступали «горожанам» (5:4, в створ – 1:2). Матч шёл скорее по плану Артеты, нежели его старого друга и бывшего босса.

«Арсенал» не стеснялся ломать прессинг «Манчестер Сити» длинными передачами от Мэтта Тёрнера. Выносы вперёд получались у голкипера сборной США лучше, чем короткие розыгрыши – в дебюте игры обрез Тёрнера едва не привёл к голу в ворота лондонцев. С паса американца на много-много метров началась, например, атака, которую мог завершить первым голом за «Арсенал» новичок Леандро Троссард. Но резервный вратарь хозяев Ортега тоже доказал, что не зря ест свой манчестерский хлеб. Да и Троссард, пожалуй, напрасно стал бить верхом, а не низом. Запомнился до перерыва Троссард и ещё одним рывком через зону правого защитника Рико Льюиса, когда создал опасный момент для Эдди Нкетиа.

Что касается Льюиса, то он, как обычно, при владении «горожан» насыщал опорную зону, оставляя сзади тройку защитников «Манчестер Сити». Но большой выгоды команде Гвардиолы такой тактический ход не приносил. Хотя Рико пасует почти со стопроцентной точностью (и это не образ, а реальная статистика игрока). Был потенциально голевой эпизод у Кевина Де Брёйне, которому Льюис доставил мяч к штрафной. Помимо того, «горожане» рассчитывали на забросы на Эрлинга Холанда, его рывки за спину Робу Холдингу. В паре случаев это почти сработало. Потом центрбек «Арсенала» устал бодаться с норвежцем – просто въехал ему по лицу. Возникла импровизированная пауза на водопой, и Холанд не быстро пришёл в себя на поле.

Тем не менее кубковая игра добавила Гвардиоле кадровых проблем. Получил повреждение задней поверхности бедра и не дотянул до второго тайма Джон Стоунз. «Арсенал», кстати, тоже мог потерять травмированного Тёрнера, но голкипер всё же остался в игре. А на 64-й минуте пропустил! Однако вины американца в голе «горожан» не было. «Манчестер Сити» неплохо начал второй тайм, а потом сработала одна из замен Пепа. В позиционной атаке Хулиан Альварес грамотно открылся между линий и здорово пробил – угодил в штангу. Джек Грилиш забрал подбор, пофинтил и сделал пас на Натане Аке. Хороший защитник превратился в отличного нападающего: Аке ударом на исполнение положил мяч в дальний угол.

Артета стал бросать в бой лидеров. Ещё в перерыве он выпустил Вильяма Салиба – под Холанда (норвежцу стало труднее находить пространство, и он так и закончил матч с двумя ударами и одной ключевой передачей, сделанными за первые 45 минут). После пропущенного «канонирами» мяча вышли Зинченко, Мартинелли, а за ними Эдегор. Конечно же, Артете не хотелось проигрывать трофей, пусть и менее ценный для испанского тренера, нежели золото АПЛ. Тем более в дуэли с Гвардиолой. Ситуация вынуждала лондонцев рисковать, но остроты атакам лидера АПЛ недоставало. «Манчестер Сити» надёжно оборонялся, в том числе за счёт владения.

Во втором тайме команда Артеты нанесла один-единственный удар по воротам, да и тот мимо цели! «Ман Сити» хватило трёх ударов и двух попаданий в створ за 45 минут, чтобы добыть победу. «Арсенал» выбывает из борьбы за кубковый трофей, а «горожане» получают психологическое преимущество или как минимум дополнительный импульс в борьбе с «канонирами» за титул АПЛ. Отыграть пять очков (восемь по потерянным) вполне реально, тем более когда личные встречи с конкурентом впереди.