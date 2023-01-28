«Зенит» покажется раем. Что ждёт Малкома в «ПСЖ»

В РПЛ, возможно, вот-вот состоится главный трансфер на выход. «ПСЖ» под конец европейского зимнего «окна» решил усилить атаку и обратил внимание на главную звезду «Зенита» — Малкома. Ещё недавно казалось, что бразилец точно останется в России, но сейчас ситуация резко изменилась. Настолько, что интерес из Франции не скрывает даже Сергей Семак.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Интерес со стороны «ПСЖ» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждём официального предложения, и, если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть».

Если верить авторитетному французскому изданию L’Equipe, «ПСЖ» намерен арендовать Малкома с правом выкупа, а сам бразилец уже дал согласие на переход. А зачем вообще звезда РПЛ понадобилась одной из сильнейших команд Европы? Давайте разбираться.

Как Малком играет в «Зените»?

Роль Малкома в «Зените» понятна, а его место в стартовом составе неоспоримо. Семак практически не отходит от схемы 4-3-3, в которой бразильцу отведена роль правого вингера с полной свободой действий в атаке. В первой части нынешнего сезона Малком сыграл во всех 17 матчах РПЛ и в каждом из них выходил в основе. 12+5 по «гол+пас» — по-настоящему жирная статистика для нашего чемпионата.

Вдобавок Малком — самый дорогой футболист в РПЛ по версии Transfermarkt. Портал оценивает 25-летнего бразильца в € 24 млн. Вместе с ним в топ-3 по этому показателю обитают его партнёры по «Зениту» — Вендел (€ 22 млн) и Вильмар Барриос (€ 20 млн).

А что «ПСЖ»? Кажется, Малком едет в запас

У Кристофа Галтье команда более гибкая, чем у Семака, но своя основная схема тоже есть — 4-3-1-2. Второй (чуть более редкий) вариант — 3-4-1-2. В обоих случаях места в атаке распределяются между трио суперзвёзд — Неймаром, Лео Месси и Килианом Мбаппе. Также в ротации участвуют Карлос Солер, Уго Экитике и до недавнего времени Пабло Сарабия (зимой ушёл в «Вулверхэмптон»).

Учитывая трансфер Сарабии, можно предположить, что Малком приходит именно на его место. Но роль это далеко не основная — редкие выходы в старте и статус первого человека на замену. По статистике в этом сезоне Малком полностью уделывает Сарабию:

удары (в среднем за матч) — 3,9 против 0,4;

созданные голевые моменты — 4 против 1;

касания мяча — 58,1 против 17,1;

ключевые передачи — 2,4 против 0,8;

успешные попытки дриблинга — 1,3 (59% от общего количества) против 0,1 (25%);

выигранные единоборства — 4,2 (50% от общего количества) против 0,8 (33%).

Но есть важный нюанс: у Малкома такая мощная статистика ещё и потому, что он играет в «Зените» ключевую роль. В «ПСЖ» всё явно будет иначе. То есть бразилец вполне может действовать ярче, чем условный Сарабия, но это совершенно не гарантирует ему место в составе, где в атаке играют суперзвёзды.



На самом деле роль запасного Малкому знакома. В единственном топ-клубе в своей карьере — «Барселоне» — бразилец тоже преимущественно выходил на поле со скамейки. В сезоне-2018/2019 у вингера только шесть матчей в старте в Примере и довольно скромная статистика (1+2 по «гол+пас»). В Париже либо будет то же самое, либо Малком дождётся ухода кого-то из тройки нападающих и постарается выгрызть место в основе.

Агент Малкома, несмотря на всю информацию из СМИ, настаивает, что перехода в «ПСЖ» не будет. Вот что сказал «Чемпионату» Луис Фернандо Гарсия: «Контакт с «ПСЖ» действительно был. Но до конкретного предложения так и не дошло. Малком остаётся в «Зените».



Звучит убедительно, но все мы знаем, что порой случается после таких заявлений. В любом случае развязка наступит совсем скоро, ведь трансферное окно во Франции закрывается 31 января.