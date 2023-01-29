Из РПЛ в одну лигу десятками уезжают игроки. Но направление совсем не очевидное

Задумывались ли вы, с какой страной Россия крепче всего связана трансферами? Ответ на вопрос дал ежегодный отчёт ФИФА, касающийся международных переходов футболистов. Возможно, вы удивитесь, хотя в нынешней ситуации эта статистика кажется вполне естественной.

ФИФА опубликовала данные по самым популярным направлениям трансферов по итогам 2022-го. Чаще всего игроки уезжали из Бразилии в Португалию – было совершено 338 таких переходов за год. На втором месте оказались те же страны, но в обратном направлении: 166 футболистов переехали из португальских лиг в бразильские. Очевидно, это сами бразильцы, не сумевшие закрепиться в наиболее близкой для них по языку и культуре стране Европы. Россия попала в топ-10. Правда, не как покупатель на одном рынке, а в качестве «донора». Вот полный список самых популярных направлений:

1. Из Бразилии в Португалию (338).

2. Из Португалии в Бразилию (166).

3. Из Франции в Бельгию (77).

4-5. Из Бельгии во Францию (66).

4-5. Из Испании в Португалию (66).

6. Из Хорватии в Словению (63).

7. Из России в Казахстан (62).

8. Из Аргентины в Чили (61).

9. Из Уругвая в Аргентину (59).

10. Из Германии в Австрию (59).

Итак, российский рынок плотнее всего связан с казахстанским. За 12 месяцев более полусотни игроков из наших лиг уехали в соседнюю страну. Но потери были не столь заметны для наших болельщиков, поскольку далеко не во всех случаях футболистов теряла РПЛ.

Зимой прошлого года в высший дивизион чемпионата Казахстана отправились защитники Виктор Васин (из ЦСКА в «Кайрат»), Александр Довбня (из «Арсенала» в «Кызыл-Жар»), Николай Тарасов (из «Велеса» в «Атырау»), Седрик Гогуа (из ЦСКА в «Туран»), Ислам Жилов (из «Машука-КМВ» в «Аксу»), Али Гаджибеков (из «Легиона-Динамо» в «Аксу»), полузащитники Антон Крачковский (из ЦСКА в «Кайрат»), Никита Маляров (из «Ротора» в «Актобе»), Руслан Камболов (из «Арсенала» в «Актобе»), Арман Кенесов (из «СКА-Хабаровск» в «Кайсар»), Роман Муртазаев (из «Балтики» в «Шахтёр»), Амир Адуев (из «Ахмата» в «Шахтёр»), Артур Газданов (из «Акрона» в «Акжайык»), Дмитрий Плетнёв (из петербургского «Динамо» в «Атырау»), нападающие Абат Аймбетов (из «Крыльев Советов» в «Астану»), Андрей Панюков (из «Урала» в «Кызыл-Жар») и Никита Шершнёв (из «Машука-КМВ» в «Ордабасы»).

В летнее трансферное окно 2022-го в топ-лигу Казахстана перебрались голкипер Тимур Акмурзин (из московского «Спартака» в «Тобол»), защитники Доминик Динга (из «Урала» в «Ордабасы»), Игорь Клюшкин (из «Арсенала» в «Ордабасы»), Иван Погребняк (из «Форте» в «Жетысу»), полузащитники Акмаль Бахтияров (из «Долгопрудного» в «Ордабасы»), Юрий Завезён (из липецкого «Металлурга» в «Атырау»), Марат Бураев (из «Металлурга-Видное» в «Жетысу»), нападающие Максим Чиканчи (из «Красавы» в «Кызыл-Жар») и Павел Долгов (из липецкого «Металлурга» в «Атырау»).

Кроме того, группа игроков московского «Кайрата» была передана в алма-атинский.

Известных фигур – единицы. Например, Васин, Гогуа, Камболов, Панюков или воспитанник «Зенита» Долгов, поигравший при Андре Виллаш-Боаше даже в Лиге чемпионов. Почти во всех случаях игроки уезжали из России свободными агентами – казахстанские клубы не платили за их трансферы. Лишь «Кайрат» отдал € 100 тыс. за Васина и € 50 тыс. за Крачковского (по данным Transfermarkt). А вот в обратном направлении трансферов, конечно же, не так много. Прежде всего вспоминается выкуп «Зенитом» после аренды Нуралы Алипа.

Руслан Камболов Фото: vk.com/ofc_aktobe

Экс-защитник сборной России и ЦСКА Виктор Васин, продливший в декабре контракт с «Кайратом», объяснял в интервью для Sports.kz, почему ему нравится в Казахстане:

«Средний уровень чемпионата Казахстана – очень равный. Нет супераутсайдеров, и даже с командами нижней части таблицы непросто играть. Есть несколько клубов, которые выделяются сверху…

Практически с первого дня, как я приехал, влюбился в Алма-Ату, в местную природу. Знал, что это красивый город, но пока не увидишь своими глазами, не прочувствуешь это. Очень часто, когда выхожу из базы и вижу эту картину с горами, то ловлю себя на мысли, что это просто не может надоесть. Алма-Ата – очень комфортный город для жизни в плане природы, инфраструктуры. По сравнению с Москвой, тут почти нет пробок».

Очевидно, в новом году тенденция продолжится. Бывший вингер «Краснодара» Никита Сергеев подписал в январе контракт с «Атырау». Наверняка будут зимой и другие трансферы из России в Казахстан, ведь в соседней стране окно закроется только весной.