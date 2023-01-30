Последние трансферы зимы-2023 в Европе! Дедлайн январского окна. LIVE

Привет, друзья! Второй месяц зимы — и первый месяц года — подходит к концу, а вместе с ним близится к завершению и зимний регистрационный период в футбольных топ-лигах Европы. Дедлайн трансферного окна — одна из самых любимых болельщицких тем, люди ждут громких сделок до последних часов и даже минут работы рынка.

Очевидно, что не все топ-клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции полностью выполнили свои планы по январской доукомплектации. Следовательно, заметные переходы ещё обязательно будут. С десяткой самых ожидаемых из них вы можете ознакомиться по ссылке. А все состоявшиеся трансферы, представляющие интерес для более-менее широкой аудитории, мы зафиксируем в этой текстовой трансляции. Оставайтесь с нами!