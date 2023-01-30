Последние трансферы зимы-2023 в Европе! Дедлайн январского окна. LIVE

Привет, друзья! Второй месяц зимы — и первый месяц года — подходит к концу, а вместе с ним близится к завершению и зимний регистрационный период в футбольных топ-лигах Европы. Дедлайн трансферного окна — одна из самых любимых болельщицких тем, люди ждут громких сделок до последних часов и даже минут работы рынка.
Очевидно, что не все топ-клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции полностью выполнили свои планы по январской доукомплектации. Следовательно, заметные переходы ещё обязательно будут. С десяткой самых ожидаемых из них вы можете ознакомиться по ссылке. А все состоявшиеся трансферы, представляющие интерес для более-менее широкой аудитории, мы зафиксируем в этой текстовой трансляции. Оставайтесь с нами!
✔️ Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов сменил клуб. «Рома» объявила на официальном сайте, что узбекский футболист проведёт остаток сезона на правах аренды в «Специи». Шомуродов перешёл в римский клуб в августе 2021 года. С того момента отыграл за «Рому» 48 матчей и забил шесть мячей.
🤝 «Севилья» близка к аренде вингера «Тоттенхэма» Брайна Хиля. В договор не включат опцию выкупа, так что летом испанец вернётся в состав лондонского клуба.
❓ Романо пишет, что «Арсенал» предложил примерно £ 70 млн за Мойзеса Кайседо, но «Брайтон» сразу же ответил отказом. Неужели столичный клуб готов заплатить ещё больше?
🔚 Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что клуб больше не будет делать никаких ходов на рынке. По словам итальянца, никто не покинет «Реал», но никто и не придёт. Таким образом, испанский клуб совершил всего одно приобретение — заполучил талантливого бразильца Эндрика.
🤝 Полузащитник «Торино» Саша Лукич, по всей видимости, продолжит карьеру в «Фулхэме». Сумма трансфера составит € 10 млн. Сербу необходимо согласовать условия личного контракта, после чего он вылетит в Лондон для прохождения медосмотра.
🔜 «Рома» близка к приобретению защитника «Лидса» Диего Льоренте. Условия — аренда с правом выкупа.
🤔 «Тоттенхэм» по-прежнему работает над трансфером футболиста «Спортинга» Педро Порро. Кстати, именно от этой сделки зависит возможный переход Эктора Бельерина в лиссабонский клуб.
🔜 Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни проходит медосмотр для «Лидса». После этого состоится официальное объявление о сделке. Романо пишет, что английский клуб заплатит за аренду € 1,2 млн, а опция выкупа составит € 33 млн.
❌ «Манчестер Юнайтед», судя по всему, не собирается расставаться с защитником Виктором Линделёфом. Английский клуб отклонил все предложения от других клубов, на шведа рассчитывает главный тренер Эрик тен Хаг. Ранее сообщалось, что в услугах Виктора заинтересован «Интер», который ищет замену Милану Шкриньяру. Помимо этого, «МЮ» получил запрос от мадридского «Атлетико».
🍿 Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Челси» готов заплатить за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса € 120 млн. Неужели мы всё-таки станем свидетелями этого трансфера?
👇 Собрали для вас в одном материале все трансферы, которые могут состояться в последние дни зимнего окна.
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