Пиняев многообещающе начал в «Локо». Но победу над Бердыевым принесли игроки ещё моложе

«Локомотив» и «Сочи», возможно, самые интересные команды для изучения этой зимой. Железнодорожники сделали несколько потенциально сильных приобретений, прежде всего Пиняева. Южане вернули в РПЛ тренера-«волшебника» Курбана Бердыева. Сегодня «Локо» с «Сочи» встретились вдали от России – на сборах в Абу-Даби. Победила команда Михаила Галактионова.

Новый главный тренер москвичей получил в январе-феврале время на строительство своего «Локомотива», а в матче с «Сочи» он наигрывал схему 4-3-3. В условной основе место в воротах занял Худяков, квартет защитников составили справа налево Живоглядов, Магкеев, Кузьмичёв и Тикнизян, в тройке центрхавов действовали опорник Баринов и «восьмёрки» Марадишвили с Куликовым, а в группе атаки – Пиняев на позиции правого вингера, Миранчук левее и Камано на острие.

Бердыев, естественно, играл с тремя центральными защитниками, которые были первой линией обороны ворот Адамова. Это Дркушич, Миладинович (правый центральный) и Сиссако (левый центральный). Заика закрывал правый фланг, Терехов – левый. В центре поля сочинской «машиной» рулили Нобоа с Цаллаговым. Жоаозиньо и Юсупов располагались на позициях инсайдов, Мелкадзе – впереди.

В первые полчаса «Локомотив» был острее. Команда Галактионова выдала несколько хороших эпизодов с прессингом соперника, опасно контратаковала. Пару-тройку раз «Сочи» выручил Адамов. Дебютировавший за железнодорожников после болезни Пиняев прилично смотрелся для первого матча на сборах. Неплохо двигался, разгонял контвыпады, обострял и помогал обороне. С его передачи мог забить Миранчук. Галактионов требовал от своей команды быстрее менять направление атак и играть в пас.

«Сочи» не ставил классический «бердыевский автобус», но мало что создавал. Сперва задействовал в своих широких атаках в основном правый фланг Жоаозиньо, либо партнёры искали забросами Мелкадзе. Потом появилось напряжение и на левом фланге, где Юсупов оставлял зоны для рывков Терехова. В последнюю четверть часа перед перерывом сочинцы были уже ближе к голу. Казалось, Нобоа ещё не в форме, но в конце тайма он несколько раз показал класс, а однажды просто простил соперника. Тренерскому штабу «Локо» нужно поработать над стандартами в обороне – сочинцы выигрывали первое касание на угловых и едва не забили.

Впрочем, с подписанием нового центрального защитника Конти эту проблему будет проще решить. Аргентинец под два метра ростом, очень силён наверху. Осталось только дождаться официального объявления о трансфере. Пока в центре обороны играют те, кто были до прихода Галактионова. Интересно, что тренер «Локо» заменил в перерыве только пятерых человек, выпустив нового голкипера Лантратова, Ненахова, Карпукаса, Игнатьева и ещё одного новичка Глушенкова. Некоторые футболисты получили час времени. Бердыев же полностью поменял состав.

«Сочи» – «Локомотив» – 0:2 Фото: fclm.ru

С появлением на поле группы резервистов стало труднее делать какие-то выводы. Понятно, что в сезоне РПЛ многие из этих футболистов, особенно молодые, не будут играть серьёзной роли. Зато молодёжь помогла «Локо» перехватить инициативу во втором тайме. И голы железнодорожников забивали парни 2005 года рождения, то есть младше Пиняева! На 66-й минуте центрхав Щетинин положил мяч в дальний угол после тонкого паса пяткой Игнатьева.

Потом Лантратов не дал сочинцам сравнять со счёт. Красивым сейвом после удара со штрафного голкипер сделал заявку на место в основе. А на 74-й минуте форвард Раков, мастерски открывшись на дальней штанге, ударом головой замкнул подачу справа.

Далеко идущих выводов из контрольного матча на сборах, конечно же, делать не стоит. Но «Локо» наконец-то становится похож на команду, и очень радует, что проявляет себя молодёжь. А у Бердыева в «Сочи» ещё много работы впереди – пока это не его футбол.