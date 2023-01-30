«Спартак» потратил больше всех. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить

За прошедшие несколько дней в России состоялось несколько значимых трансферов. «Спартак» купил сразу двух защитников и вышел на первое место в РПЛ по затратам в зимнее окно. Красно-белые уже купили новичков на € 7 млн (здесь и далее – информация Transfermarkt) и опередили «Локомотив» (€ 5,4 млн). Рассказываем о самых значимых трансферах последних дней в РПЛ.

Алексис Дуарте: «Серро Портеньо» → «Спартак» (€ 4 млн)

«Спартак» ухватил одного из лучших молодых защитников Южной Америки. На Дуарте претендовал «Бока Хуниорс», но московский клуб предложил больше денег. Дуарте начал играть за основу «Серро Портеньо» с 2020-го, а в прошедшем году постоянно выводил команду на поле с капитанской повязкой. Парагваец цепок, неуступчив, здорово играет на втором этаже. За свой стиль ведения игры получил прозвище Осьминог.

Алексис Дуарте Фото: ФК «Спартак»

22-летний Дуарте уже дебютировал за «Спартак» в контрольной игре с «Ботевом» (1:0). Защитник вышел на поле сразу после перерыва, однако оборона московского клуба по-настоящему вступала в игру всего несколько раз. По такому матчу тяжело дать какую-то оценку действиям новичка. Хочется посмотреть на его игру в матчах с более статусными соперниками.

Томаш Тавареш: «Бенфика» → «Спартак» (€ 3 млн)

Тавареш — скоростной фланговый защитник. Четыре года назад, по словам португальских журналистов, считался одним из самых многообещающих футболистов страны. Правда, потом он никогда не показывал того уровня, что демонстрировал в юношеской сборной. Кстати, там его прозвали Хави из-за технических способностей. Во время атак молодёжной команды «Бенфики» Тавареш действовал на месте центрального полузащитника.

Томаш Тавареш Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» взял Томаша по инициативе Гильермо Абаскаля. Они уже работали вместе в «Базеле» — в сезоне-2021/2022 испанец там тренировал, а португалец играл на правах аренды. Тавареш неплохо смотрелся Швейцарии, но в мае повредил «кресты», из-за чего вылетел на полгода. В этом сезоне он до сих пор не провёл ни одного матча. В некотором смысле трансфер 21-летнего игрока — загадка. Последствия «крестов» могут быть непредсказуемыми. Вероятно, именно с этим связан тот факт, что «Бенфика» относительно легко рассталась с игроком. Подробнее переход мы разбирали с обозревателем газеты O Jogo Жилом Нуньешем.

Николай Рассказов: «Спартак» → «Крылья Советов» (€ 33 тыс.)

25-летний воспитанник академии «Спартака» продолжит карьеру в Самаре. Рассказов прилетел на сбор самарского клуба в Турции в середине января, но контракт подписали только через 10 дней. Представители самарцев высоко ценят тот факт, что Рассказов в своё время играл в Лиге Европы (восемь матчей). На это обратили внимание и главный тренер Игорь Осинькин, и спортивный директор Сергей Корниленко.

Николай Рассказов Фото: ФК «Крылья Совтоев»

Предполагается, что Рассказов усилит конкуренцию в «Крыльях Советов» и добавит команде вариативности. В первой части сезона Николай получал мало игровой практики. Он регулярно выходил на поле в Кубке России, а вот в РПЛ отыграл всего 13 минут за четыре матча. Всё остальное время Рассказов просидел в запасе. Теперь у него есть возможность прогрессировать в составе «Крыльев».

Бенхамин Гарре: «Расинг» → «Крылья Советов» (€ 1,7 млн)

Дед новичка «Крыльев» выступал за сборную Аргентины и даже стал чемпионом мира. В 1986 году Оскар Гарре завоевал золотую медаль, играя в одной команде с легендарным Диего Марадоной. Правда, Бенхамин, в отличие от деда, выступает совсем на другой позиции. Оскар играл в обороне, а его внук способен бегать на любом из флангов в атаке. Гарре с детства играл за аргентинский «Велес Сарсфилд», но уже в 16 лет уехал в Европу.

Бенхамин Гарре Фото: ФК «Крылья Совтоев»

На талантливого футболиста претендовали «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», но он сделал выбор в пользу «Манчестер Сити». Именно в этом английском клубе аргентинец продолжил своё развитие. Там он играл за команды в возрастной категории U18 и U23. Пробиться в основу «Манчестер Сити» так и не удалось, в результате Гарре вернулся на родину. В 2020 году он подписал контракт с «Расингом» из Авельянеды.

Бенхамин Гарре нападающий «Манчестер Сити» «До 20 лет я играл в «Манчестер Сити». Сначала в команде U18, а затем в U23, потом даже была предсезонка с главной командой под руководством Хосепа Гвардиолы. Я благодарен ему, что он взял меня совсем мальчишкой, доверял мне, помогал. Он развил меня как в футбольном плане, так и в человеческом. Пеп следит за молодыми игроками академии. Сейчас мы остаёмся на связи: он поздравляет меня с днём рождения и следит за мной».

Летом 2022-го парня отдали в аренду в «Уракан», где у него появилось больше игрового времени. Там он отыграл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Теперь 22-летний нападающий попробует себя в российской лиге. Кстати, перед ЧМ-2018 Гарре пригласили в расположение сборной Аргентины, где он тренировался со звёздными футболистами, в том числе с Лионелем Месси.

Лео Андраде: «Маритиму» → «Химки» (€ 300 тыс.)

Ещё один футболист, который перебрался в российскую лигу из португальского чемпионата. Бразилец Лео Андраде летом 2019-го оказался в молодёжке «Маритиму» и за девять месяцев добрался до основной команды. В этом сезоне 24-летний защитник отыграл 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч. «Маритиму» при этом идёт на 17-м месте (из 18) в чемпионате Португалии. Ранее «Химки» прекратили сотрудничество с защитником Александром Филиным — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Херман Конти: «Бенфика» → «Локомотив» (свободный агент)

28-летний защитник почти всю карьеру провёл в Южной Америке. В 2018 году Конти покинул родной «Колон» и заключил многолетний контракт с «Бенфикой». Правда, переход в португальский клуб удачным не назовёшь — Конти получил пару серьёзных травм и пропустил несколько месяцев. После этого «Бенфика» несколько раз отправляла парня в аренду. Он поиграл в Мексике и Бразилии, при этом получая стабильную игровую практику. В «Локомотив» Конте перешёл в статусе свободного агента, но в договоре предусмотрены бонусы на € 1 млн. Высокорослый (193 см) защитник хорош в верховых единоборствах, игре корпусом и перехватах.

Херман Конти Фото: ФК «Локомотив»

Никола Антич: «Шахтёр» Солигорск → «Химки» (свободный агент)

29-летний серб играет на позиции левого защитника. Последние четыре года футболист провёл в чемпионате Беларуси, где выступал в составе солигорского «Шахтёра». Там, кстати, он собрал коллекцию из пяти трофеев: стал трёхкратным чемпионом и по разу победил в Кубке и Суперкубке Беларуси. Месяц назад стало известно, что Антич полетел в Турцию на зимний сбор «Химок». Его контракт с «Шахтёром» истёк 31 декабря 2022 года, после чего серб получил статус свободного агента. До переезда в Беларусь Антич выступал исключительно на родине — за «Рад», «Црвену Звезду» и «Войводину».

Батраз Гурциев: «Оренбург» → «Алания» (аренда с правом выкупа)

Уроженец Владикавказа вернулся в осетинский клуб. Летом 2022 года Гурциев покинул «Аланию» ради перехода в клуб элитного дивизиона. Однако в «Оренбурге» 24-летний футболист задержался всего на полгода. За половину сезона Гурциев отыграл 12 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. После возвращения во владикавказский клуба Батраз сказал, что его сердце принадлежит «Алании». Кстати, в сезоне-2020/2021 Гурциев наиграл на звание лучшего бомбардира осетинской команды. Сейчас «Алания» занимает второе место в Первой лиге с отставанием от лидирующей «Балтики» в три очка.