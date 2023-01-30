Экс-звезда «Спартака» проваливается в Европе. Его сильно переоценили в РПЛ

Один из свежих зимних трансферов остался незамеченным в Европе, да и в России, наверное, тоже многие пропустили эту новость. А ведь речь идёт об игроке, который ещё не так давно, в сезоне-2020/2021, забил 15 голов в РПЛ. Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в очередной раз сменил клуб.

«Шальке» объявил о переходе 25-летнего шведа в «Копенгаген» на правах аренды до конца этого сезона. Ларссон всего полгода провёл в клубе из Гельзенкирхена, а теперь уезжает в чемпионат, который далёк от ведущих европейских. Мечта Джордана выступать в топ-5 лиг обернулась полным провалом, а в самом «Шальке» сильно разочаровались в новичке. Ларссон не помог команде избавиться от статуса аутсайдера: «кобальтовые» занимают последнее, 18-е место в Бундеслиге. Экс-нападающий «Спартака» сыграл за «Шальке» 12 матчей, в которых не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

Тренеры команды из Гельзенкирхена – сначала Франк Крамер, а потом и сменивший его Томас Райс – пробовали Ларссона в разных ролях. Швед выходил на позиции вингера, чистого форварда и даже атакующего центрального полузащитника, как в последнем матче за «Шальке» с «РБ Лейпциг» (1:6) неделю назад. Причём Джордан появился в основе, но его заменили уже в перерыве. Как написали в Германии, после игры Райс был в ярости и решил исключить из состава троих футболистов, включая бывшего спартаковца. Руководство «кобальтовых» быстро решило вопрос с трансфером Ларссона. На место Джордана «Шальке» арендовал вингера «Униона» Тима Скарке, а уход шведа хотя бы поможет сэкономить на его зарплате за полгода.

Ларссон провёл за «Шальке» 583 минуты, то есть около шести с половиной полных матчей. За это время он нанёс всего 12 ударов по воротам и ни разу (!) не попал в створ. Сделал лишь одну передачу под удар. У шведа было только 7 успешных обводок за 20 попыток обыгрыша. Он оказался абсолютно неэффективен в единоборствах (36% выигранных) и совершил 44 потери мяча. В общем, выступление Джордана – действительно провал.

Надо признать: в своё время в «Спартаке» здорово переоценили Ларссона. Московский клуб – единственный в карьере нападающего заплативший за его трансфер более € 500 тысяч. Напомним, красно-белые купили шведа у «Норрчёпинга» за € 4 млн. А в 2021 году, после успешного сезона Джордана в России, Зарема Салихова была убеждена, что Ларссон стоит в несколько раз дороже. Критикуя тогдашнего спортивного директора Дмитрия Попова, она, в частности, заявляла:

«Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон не решает, его надо продавать за € 12 млн этим летом».

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна вообще очень сильно верила в сына экс-звезды сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона. Подзабыв известную фразу, что на детях гениев природа отдыхает. Помните признание Заремы про «подарки от Федуна»?

«Этот мальчик реально талантливый, – говорила Зарема. – Верю, у него большое будущее. В его крови дух победителя – посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны»… Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, если этот мальчик не заиграет за «Спартак», три года не дари мне никакие подарки». (Metaraitings)

Джордан Ларссон в «Спартаке» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если взглянуть на зарубежную карьеру Ларссона, то можно прийти к выводу, что он так и остаётся игроком одного сезона. В 20 лет сын Хенрика не потянул НЕК из Неймегена (не забил ни одного мяча в Эредивизии и всего четырежды отличился во втором дивизионе), хотя в Нидерландах как нигде раскрывается талантливая молодёжь. Первый сезон в «Спартаке» у Джордана не был выдающимся – он тратил в среднем 231 минуту на гол. В последний же сезон в «Спартаке», точнее, в течение полугода он вообще не забивал. Теперь вот неудача в «Шальке».

Более того, и в чемпионате Швеции Ларссон по-настоящему много забивал только полгода – в первой половине 2019-го, как раз перед переходом в «Спартак». То есть Джордан не прирождённый бомбардир, как его отец, ставший обладателем «Золотой бутсы» в 2001-м и четвёртым снайпером в истории сборной Швеции. А для игрока глубины атаки влияние Ларссона-младшего на игру недостаточно большое. Ни супердриблингом, ни качествами плеймейкера швед не обладает. «Игроком одного сезона» может стать кто угодно. Мы видели в РПЛ прорывы Гамида Агаларова, Владимира Сычевого (Писарского) и других форвардов. Реальный же класс футболиста проверяется несколькими годами.

В 2021 году, на перенесённом Евро-2020, будучи на пике карьеры, Ларссон не сыграл ни минуты за сборную Швеции. И это тоже о чём-то говорит. Тренер себе не враг, чтобы оставлять полезного игрока на скамейке.

Ларссон некрасиво ушёл из «Спартака». Болельщики наверняка не забыли высказывания шведа.

«Надеюсь, не вернусь в Россию. Могут возникнуть проблемы с контрактом, но я не хочу возвращаться». (май 2022-го)

«Решение ФИФА? Для меня это положительная новость, учитывая, что у меня остался год по контракту со «Спартаком». Таким образом, мне не придётся возвращаться». (июнь 2022-го)

Московский клуб в итоге расторг контракт с Джорданом и не получил ни евро за нападающего. А попрощался со шведом жёсткой шуткой про агента 007. Напрасно Ларссон так стремился убежать из «Спартака», ведь РПЛ – единственная лига, в которой он смог реализовать себя.