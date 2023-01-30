«Милан» в кризисе. Шесть матчей без побед, а тренер вспоминает ушедших игроков

22 мая 2022 года. В последнем туре «Милан» обыгрывает «Сассуоло» со счётом 3:0 и становится чемпионом спустя 11 лет. Ибрагимович на поле обливает шампанским всех, кто оказывается досягаем, а потом закуривает огромную сигару на глазах у балдеющих фанатов.

29 января 2023 года. «Милан» уступает тому же «Сассуоло» 2:5. Только на этот раз уже на своём поле. И это не просто какой-то несчастный случай или одно локальное поражение. Явно нет. «Милан» не может выиграть последние шесть матчей. В результате команда выпадает из топ-4. Не помогло даже снятие 15 очков с «Ювентуса».

Ощущение, что спад превращается в кризис. Получить пять мячей от «Сассуоло» – это что-то особенное. «Милан» в XXI веке ещё не пропускал пять мячей на своём поле. Последний раз – в 1997 году, когда уступил со счётом 1:6 «Ювентусу». А тут 17-я команда чемпионата. К тому же она забила всего четыре мяча в последних восьми турах. Если сложить все эти факты, то становится страшновато за действующих чемпионов. Вот видеообзор матча. Впечатлительных просим не включать.

Да, не со всеми решениями судьи поклонники «Милана» согласятся. Но глобально говоря, команда просто не была похожа на себя. Ну или, наоборот, похожа, если брать последние туры. Всё-таки всего неделю назад получили четыре мяча от «Лацио». Тогда казалось, что это просто парни Сарри разрывают на кураже. Теперь уже мало сомнений, что это именно «Милан» подсдал. А ещё впервые в истории пропустил минимум четыре в двух матчах подряд (если что, клуб существует с 1899 года). И не сказать, что это запасной вратарь «напривозил», хотя возвращения травмированного Меньяна действительно ждут.

Вообще, забавная намечается тенденция с тренерами в Серии А:

Аллегри победил в сезоне-2018/2019. Сразу же покинул команду.

Сарри победил в сезоне-2019/2020. Сразу же покинул команду.

Конте победил в сезоне-2020/2021. Сразу же покинул команду.

Пиоли победил в сезоне-2021/2022. И тоже близок к тому, чтобы уйти вскоре после титула.

Для «Милана» сейчас проблемы накручиваются одна на другую. Все последние месяцы мы видим новости о желании клуба продлить контракт Рафаэла Леау. И вроде сообщалось, что игрок не против. Только вот насколько ему это будет интересно, если команда останется без Лиги чемпионов? По оценкам Transfermarkt, португалец – самый дорогой футболист не просто «Милана», а всего чемпионата Италии.

Учитывая, что контракт заканчивается уже летом 2024 года, вингера нужно либо срочно продлить, либо продать (в крайнем случае этим летом). Иметь такого футболиста при 16 месяцах контракта – это уже слабая позиция для клуба. Так что результаты прямо сейчас имеют огромное значение. Пока тенденция такова, что клуб может не попасть даже в Лигу Европы, а в таком случае не сможет рассчитывать на значительную часть доходов. И это при том, что команде явно требуется усиление на разные позиции. Достаточно взглянуть на центр нападения, где есть 36-летний Жиру и травмированный 41-летний Ибрагимович. На лице которого всё написано.

Златан Ибрагимович (справа) Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Да и вообще «Милан» сейчас явно не избалован трансферами. В этом плане показательны слова Пиоли сразу после разгрома от «Сассуоло»: «Мы потеряли авторитет, в котором была наша сила в прошлом году, пропустили много голов. Я не хочу говорить о выбывших игроках, но это тоже имеет значение», – сказал тренер «Милана». Кажется, он самую малость скучает по Кессье — и, вероятно, не только нему.

В это время где-то в Лондоне потирает руки «Тоттенхэм», которому уже 14 февраля ехать на «Сан-Сиро». Англичанам наверняка нравится, что сейчас творится с чемпионами Италии – соперником по 1/8 финала Лиги чемпионов.