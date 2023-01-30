Хвича помог создать гол-шедевр. Даже Моуринью не притормозил «Наполи» на пути к золоту!

«Наполи» провёл матч 20-го тура чемпионата Италии с «Ромой». У лидера турнира была возможность продлить победную серию до четырёх матчей.

Перед отчётным туром «Наполи» сформировал солидный отрыв в 12 очков. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ещё перед матчем поздравил соперника с завоеванием чемпионского титула (не рановато, Жозе?). По мнению португальца, в Серии А сейчас просто нет команды, способной составить неаполитанцам конкуренцию. А тут ещё и ближайший преследователь — «Милан» — преподнёс «Наполи» шикарный подарок. Действующий чемпион неожиданно влетел «Сассуоло» (2:5), так что команда Лучано Спаллетти выходила на домашнюю игру в прекрасном настроении.

То, что «Роме» придётся нелегко, стало понятно с первых минут. Хвича Кварацхелия на старте игры сместился с левого фланга в центр и пальнул в ближний угол — вратарь с большим трудом перевёл мяч на угловой. А позже хозяева чуть не «привезли» гол в свои ворота. Алекс Мерет выскочил на перехват, а защитник Ким Мин Джэ затылком скинул мяч назад — тот пролетел в угрожающей близости от штанги.

На 17-й минуте «Наполи» всё-таки открыл счёт. Хвича открылся на левом фланге под передачу от Мариу Руя и зряче набросил на дальнюю штангу. А дальше превосходно себя проявил Виктор Осимхен. Лучший бомбардир Серии А принял мяч на грудь, обработал его коленом и с ходу вогнал под перекладину — у Руя Патрисиу не было ни единого шанса, чтобы спасти команду. Фиксируем очередной голевой пас от Кварацхелии, который помог партнёру оформить гол-шедевр.

Моуринью активно что-то строчил в тренерский блокнот, а Спаллетти немного встревожился после падения Осимхена. Крис Смоллинг выиграл единоборство у нигерийца, а затем наступил на кисть нападающего. Виктор несколько минут корчился от боли, после чего врачи замотали травмированную руку футболиста. Осимхен — очень важный футболист для нынешнего «Наполи», поэтому за этим эпизодом внимательно следил не только Спаллетти, но и владелец лидера Серии А Аурелио Де Лаурентис.

У «Ромы» была возможность сравнять счёт в добавленное к первому тайму время. Ким Мин Джэ неудачно выполнил вынос, чем и воспользовались гости. Они моментально разыграли комбинацию, которую завершил Леонардо Спинаццола, но с его ударом справился Мерет. В целом сложилось ощущение, что вторую половину тайма римляне провели лучше, чем первую.

«Наполи» — «Рома» — 2:1 Фото: Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images

Гости бодро стартовали после перерыва, но спустя 10 минут едва не пропустили во второй раз. Быстроногий Ирвин Лосано удрал от соперника и прострелил в район 11-метровой отметки на Хвичу, но того подвела обработка. А ведь у грузинского игрока был отличный шанс приплюсовать гол к результативной передаче!

«Рома» нагнетала опасность у чужих ворот за счёт огромного количества стандартов. Высокорослые футболисты гостей регулярно напрягали соперника, но один из угловых едва не привёл ко второму голу «Наполи». Гостям повезло, что в завершающей фазе контратаки Лосано ни с кем не поделился мячом и сам пробил под перекладину — Патрисиу спас римлян.

На 69-й минуте Спаллетти убрал с игры Хвичу, и надо признать, что после перерыва грузинский футболист немного сдал. Проиграл несколько единоборств, потерял несколько мячей, да и в целом действовал не так продуктивно. Кварацхелия пропустил пару предыдущих матчей из-за простуды — возможно, сейчас он просто не готов играть дольше 70 минут.

«Рома» добилась своего за счёт очередного навеса. Стефан Эль-Шаарави (вышел на поле в перерыве) подкараулил мяч на дальней штанге и отправил его в ближний угол. Лосано неплохо смотрелся в атаке, но в этом эпизоде не успел за быстрым соперником. Моуринью воспринял успех команды спокойно, хотя вокруг него все скакали от радости.

Во втором тайме игра «Наполи» изменилась в худшую сторону, в том числе и за счёт действий «Ромы». Но на последних минутах хозяева организовали второй гол. Пётр Зелиньски выдал своевременную передачу на вышедшего на замену Джованни Симеоне, тот развернулся и вонзил мяч в самую девятку — 2:1. Сначала сработала замена Моуринью, а потом — Спаллетти.

На последних минутах неаполитанцы отбивалась, но всё-таки добились очередного успеха. По итогам 20 матчей у лидера чемпионата Италии 17 побед и огромный отрыв от ближайшего преследователя (теперь им стал «Интер») в 13 очков. Уже можно поздравлять «Наполи» с чемпионским титулом, как это сделал Моуринью?