Шантаж от президента и полиция против фанатов. Трансферная сага «Ромы» — сюжет для кино

Николо Дзаньоло – самый обсуждаемый игрок Италии прямо сейчас. Игрок «Ромы» вроде и хотел покинуть команду, но отказался переходить в «Борнмут», чем вывел из себя владельца клуба. Об этом сообщили журналисты Calciomercato. Теперь игрок может быть исключён из состава «Ромы». При этом Дзаньоло разозлил ещё и фанатов: после матча с «Наполи» он попал под раздачу недовольных болельщиков – они преследовали его до дома, оскорбляли и даже угрожали смертью.

Трансферная сага Дзаньоло

16 января в Get Italian Football News сообщили, что Николо Дзаньоло интересуются «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». «Шпоры» назывались главным претендентом на 23-летнего атакующего полузащитника. На фоне этого итальянец не попал в заявку «Ромы» на матч 19-го тура Серии А со «Специей» – якобы стороны уже провели переговоры. Римляне согласились отпустить Николо за € 40 млн. После Жозе Моуринью не выпустил Дзаньоло на матч с «Наполи».

За это Николо попал под критику генерального директора «Ромы» Тьягу Пинту. «Кто-то попытался поставить личные интересы выше командных. Это происходит не в первый раз. У всех, кто попал в заявку, есть желание и мотивация бороться за «Рому» и добыть три очка. Возможно, я допускал какие-то ошибки, но с первого дня в клубе считал, что командные интересы превыше всего», — сказал Пинту в эфире DAZN.

А после победы «Ромы» над «Специей» (2:0) о возможном уходе Дзаньоло высказался уже главный тренер римлян.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы» «Я верю, что в феврале он всё ещё будет здесь. Понимаю желание Николо уйти, рынок открыт, но я чувствую, что он не уйдёт. Он выразил желание уйти, но это не значит, что он покинет нас. Николо — важный игрок с высокой рыночной стоимостью, ценностью, которая, по моему мнению, не будет признана в виде хороших предложений от других клубов в это трансферное окно. У меня с ним отличные отношения, я всегда защищаю тех, кто отдаёт всё для команды. Но сейчас он чувствует, что хочет уйти, и это то, что я должен принять».

При этом Жозе добавил, что если Дзаньоло всё-таки уйдёт (даже на шесть месяцев), то кто-то должен прийти взамен. Португалец подчеркнул, что эти слова он произнёс «предельно откровенно».

Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут»

Помимо «Тоттенхэма», на игрока следом нацелился «Милан». По информации Фабрицио Романо, «россонери» хотели взять полузащитника в аренду с опцией выкупа в размере € 22-25 млн. Условия «Ромы» – не менее € 35-40 млн. Сам-то Дзаньоло достиг соглашения с «Миланом» о контракте до 2027 года, по которому его зарплата должна была составить € 3,5 млн в год плюс бонусы – об этом уже сообщил журналист Николо Скира. Что касается «Тоттенхэма», то команда Конте подписала Арно Данжуму, отказавшись от трансфера итальянца.

Дальше конкуренцию «Милану» решил навязать «Борнмут». По информации всё того же Фабрицио Романо, предложение английского клуба выглядит так: € 30 млн гарантированно плюс бонусы и пункт о компенсации от последующей продажи в пользу «Ромы». При этом «Милан» уже обсуждал личные условия с представителями Дзаньоло в последние несколько дней! И именно позиция Дзаньоло, по словам инсайдера, должна иметь «решающее значение».

Николо Дзаньоло Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Пока «Милан» выбирал между Николо Дзаньоло и вингером «Челси» Хакимом Зиешем, дедлайн принятия решения по игроку «Ромы» истёк. И римляне договорились с «Борнмутом». И дальше – самое интересное: по данным Calciomercato.com, от этого перехода отказался сам атакующий полузащитник. Он считает «Борнмут» не лучшим вариантом для продолжения карьеры, (который к тому же отдалит его от семьи). Владелец «Ромы» Дэн Фридкин, по информации журналистов, был в ярости от происходящего и дал понять Николо, что он может быть исключён из команды, если решит остаться.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы» «Похоже, я был прав в ситуации с Николо Дзаньоло: по всей видимости, он останется в клубе. Мне нужны игроки, которые счастливы в «Роме», хотя он и просил покинуть клуб на несколько месяцев».

Что с Дзаньоло было дальше?

После таких потрясений Николо Дзаньоло попал в новую историю. «Рома» проиграла «Наполи» (1:2), и по завершении матча машину итальянца, который не принимал участия в игре, атаковала группа своих же фанатов. Болельщики римлян, недовольные поражением своей команды, узнали Дзаньоло и преследовали его до самого дома, угрожали ему смертью и оскорбляли. Как сообщает Rai Sport, уладить недопонимание помогло только вмешательство полицейских, которых вызвал игрок.

При этом главному тренеру точно не стоит жалеть, если Дзаньоло останется. Полузащитник играет в стартовом составе «Ромы», провёл 17 матчей в этом сезоне во всех турнирах и отметился одним голом и тремя ассистами в Лиге Европы (и ещё одним забитым мячом в Серии А). Но контракт итальянца рассчитан до лета 2024 года. Именно с этим и связана спешка руководства «Ромы» – они не хотят отпускать игрока позже и терять в деньгах, поэтому пытаются найти ему клуб сейчас.

Успеют ли? Несколько часов ещё есть.